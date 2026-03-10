Slávnej herečke pred tromi rokmi UKRADLI vzácnu vec: Teraz nastal ZVRAT! Konečne ju má späť

LOS ANGELES - Herečka Lily Collins (36) sa po troch rokoch opäť dočkala svojho zásnubného prsteňa, ktorý jej v roku 2023 ukradli zo skrinky v luxusnom hotelovom spa v Los Angeles. Cenný šperk sa už bliští na ruke hereckej hviezdy.
Herečka Lily Collins sa po troch rokoch dočkala šťastného konca nepríjemnej krádeže. Jej zásnubný prsteň, ktorý jej v roku 2023 ukradli zo skrinky v hotelovom spa, sa jej totiž podarilo získať späť. Hviezda seriálu Emily in Paris sa o radostnú správu podelila so svojimi fanúšikmi na Instagrame. Zverejnila selfie s prsteňom na ruke a priznala, že návrat cenného šperku pre ňu a jej rodinu znamená veľa.
„Mať ho opäť doma pre nás znamená TAK veľa. Stále som bez slov, že je späť na mojom prste,“ priznala. Herečkin prsteň je z jedinečného diamantu s ružovým výbrusom a jeho hodnota presahuje 80 000 dolárov. Krádež, pri ktorej Collins prišla o zásnubný prsteň, svadobnú obrúčku aj elektroniku, sa odohrala v máji 2023 v spa centre. Prípad vtedy vyšetroval úrad šerifa okresu Los Angeles, no bez úspechu.
Slávnu herečku OKRADLI v luxusnom hoteli: Škoda viac ako 81-tisíc... TOTO ju mrzí dvojnásobne!
Podrobnosti o tom, ako sa šperk napokon našiel, herečka neprezradila. Poďakovala však chicagskému klenotníkovi, ktorý sa zaslúžil o jeho návrat. Majiteľ obchodu pre ABC7 Chicago vysvetlil, že prsteň nedávno kúpil na obchodnej výstave a až neskôr zistil, komu patrí. „Bolo veľmi milé s nimi spolupracovať. Som vďačný, že sa mi tento prsteň dostal do rúk, aby som ho mohol poslať späť a vrátiť im ich rodinný klenot. Pre nich to znamenalo veľmi veľa,“ uviedol.
Collins sa zasnúbila so scenáristom a režisérom Charliem McDowellom v septembri 2020 počas romantickej cesty v Mexiku. O rok neskôr si dvojica povedala áno na svadbe v Colorade. Herečka mala na sebe čipkované svadobné šaty s dlhými rukávmi a kapucňou. Neskôr sa im narodila dcéra Tove Jane McDowell.