Reforma verejnej správy pod tlakom samospráv: Mestá, obce a kraje chcú mať aj právo veta

ZMOS (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)
BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) prestavili v piatok spoločný opozičný dokument k reforme verejnej správy s názvom Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu. Predstavujú v ňom spoločné požiadavky k potrebnej reforme verejnej správy. Zhodli sa na princípoch a krokoch nevyhnutných pre modernizáciu a efektívnejšie fungovanie služieb občanom. Medziiným požadujú napríklad aj právo veta. Na rokovanie oslovia následne predstaviteľov štátu, aby našli prieniky a začali prípravu samotnej reformy. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia oboch združení.
Správu aktualizujeme.