Nedeľa22. február 2026, meniny má Etela, zajtra Roman, Romana

ŠKANDÁLY si vyžiadali svoju daň: Podpora kráľovskej rodiny prudko klesla!

Podpora kráľovskej rodiny klesla! Zobraziť galériu (10)
Podpora kráľovskej rodiny klesla! (Zdroj: SITA/AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

OSLO - Popularita nórskej kráľovskej rodiny po sérii škandálov klesla na historické minimum. Vyplýva to z prieskumu zverejneného v sobotu nórskym verejnoprávnym vysielateľom NRK. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Kráľovskú rodinu v súčasnosti podporuje iba 60 percent Nórov. Ide tak o desaťpercentný pokles v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a podľa NRK je to najnižšia zaznamenaná podpora v histórii. Meno princeznej Mette-Marit sa viackrát objavilo v dokumente zverejnenom americkým ministerstvom spravodlivosti, ktorý odhaľuje spojitosti medzi ňou a nebohým odsúdeným americkým sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom.

Problematický princ sa postavil PRED SÚD: Na krku má 38 trestných činov... Vinu odmieta! Prečítajte si tiež

Problematický princ sa postavil PRED SÚD: Na krku má 38 trestných činov... Vinu odmieta!

Syn princeznej Marius Borg Höiby, ktorý sa jej narodil vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom, je obžalovaný v 38 prípadoch vrátane štyroch znásilnení. Dvadsaťdeväťročný muž sa k niektorým trestným činom priznal, no obvinenia zo znásilnení popiera.

Škandál za škandálom v kráľovskej rodine: Syn princeznej v rukách POLÍCIE... Vzali ho do väzby! Prečítajte si tiež

Škandál za škandálom v kráľovskej rodine: Syn princeznej v rukách POLÍCIE... Vzali ho do väzby!

Ďalší prieskum verejnej mienky, ktorý zverejnila stanica TV2 koncom januára, ukazuje, že podľa 47,6 percenta respondentov by sa Mette-Marit nemala stať kráľovnou. Naopak, 28,9 percenta respondentov uvádza, že by mala zastávať tento post. Kráľ Harald V. (89) zostáva na základe prieskumu naďalej najobľúbenejším členom kráľovskej rodiny s 9,2 bodu z desiatich.

Viac o téme: NórskoKráľovská rodina
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Eric Dane
ÚMRTIE herca Erica Danea (†53): Pred smrťou nahral POSLEDNÝ ODKAZ svojim dcéram!
Zahraniční prominenti
Andrew Mountbatten-Windsor
Po princovi Andrewovi ide už aj britská vláda: Zvažuje VYLÚČENIE z poradia nasledovníkov trónu!
Zahraniční prominenti
Melissa McCarthy
Videli ste už zmenenú Melissu McCarthy? Foto si pozriete trikrát: Ako mohla tak úžasne schudnúť?
Zahraniční prominenti
Zendaya
Známa herečka zapálila bulvárny oheň: Snubný diamant vymenila za ZLATÚ OBRÚČKU! Tajná svadba?
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Eriku Barkolovú donútili KOPAČKY od frajera schudnúť: Vyfintená na plese so záhadný, MUŽOM!
Eriku Barkolovú donútili KOPAČKY od frajera schudnúť: Vyfintená na plese so záhadný, MUŽOM!
Prominenti
Martina Schindlerová o NÁSILÍ vo vzťahu: Valovič jej dal v jednom za pravdu!
Martina Schindlerová o NÁSILÍ vo vzťahu: Valovič jej dal v jednom za pravdu!
Prominenti
Nebudete veriť, na akú náročnú profesiu sa pripravuje Lakatošovej syn: TO musí človek naozaj chcieť!
Nebudete veriť, na akú náročnú profesiu sa pripravuje Lakatošovej syn: TO musí človek naozaj chcieť!
Prominenti

Domáce správy

Smrteľná nehoda v Poprade:
Smrteľná nehoda v Poprade: Auto zachytilo ženu na neosvetlenej ceste! Zraneniam podľahla
Domáce
FOTO ALARMUJÚCI prieskum: Takmer všetky
ALARMUJÚCI prieskum: Takmer všetky predávané kuracie prsia na Slovensku majú TOTO ochorenie!
Domáce
AKTUÁLNE V Helcmanovciach pri
AKTUÁLNE V Helcmanovciach pri stanici našli dobodanú ženu!
Domáce
Hlboká cesta v Bratislave opäť otvorená: Staré Mesto dokončilo obnovu zelenej spojnice k Horskému parku
Hlboká cesta v Bratislave opäť otvorená: Staré Mesto dokončilo obnovu zelenej spojnice k Horskému parku
Bratislava

Zahraničné

Donald Trump
Napätie medzi Brazíliou a USA: Lula kritizuje Trumpove globálne clá a žiada návrat do normálu
Zahraničné
Sloboda pre tisíce väzňov?
Sloboda pre tisíce väzňov? Venezuela spustila masívnu amnestiu: O prepustenie žiada 1500 ľudí
Zahraničné
USNS Mercy
Je na ceste! Donald Trump oznámil vyslanie veľkej nemocničnej lode do Grónska pre stovky chorých
Zahraničné
Riaditeľ Amerického Národného úradu
Návrat ľudí k Mesiacu sa odkladá: Šéf NASA Isaacman potvrdil technickú chybu a zrušil štart
Zahraničné

Prominenti

ŠKANDÁLY si vyžiadali svoju
ŠKANDÁLY si vyžiadali svoju daň: Podpora kráľovskej rodiny prudko klesla!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Keď sa
Martina Schindlerová o NÁSILÍ vo vzťahu: Valovič jej dal v jednom za pravdu!
Domáci prominenti
Legendárny herec by sa
Legendárny herec by sa v hrobe obracal: Spor bratov Hrušínských ukončila až hrozba smrti!
Domáci prominenti
Slávna Perinbaba: Jedna rana
Slávna Perinbaba: Jedna rana za druhou... Nič horšie sa jej už nemohlo stať!
Osobnosti

Zaujímavosti

Mrazivé zistenie vedcov: Takmer
Mrazivé zistenie vedcov: Takmer POLOVICI prípadov RAKOVINY sa dalo predísť! Robíte TIETO CHYBY aj vy?
Zaujímavosti
Pyramídy v Egypte sú
Pyramídy v Egypte sú možno len zlomkom pravdy: Našli globálny kód civilizácie, o ktorej sme doteraz len snívali!
Zaujímavosti
Mala to byť LEGENDA,
Mala to byť LEGENDA, no pre mnohých je to PREPADÁK: Prečo táto slávna POLOHA v skutočnosti zabíja vzrušenie?
Zaujímavosti
Toto robíte aj vy
Toto robíte aj vy a vystavujete sa tak riziku rakoviny pankreasu
vysetrenie.sk

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Katastrofálny stav mostov na Slovensku: Po tomto jazdíme každý deň! Podarí sa projekt obnovy za miliardy? (foto)
Katastrofálny stav mostov na Slovensku: Po tomto jazdíme každý deň! Podarí sa projekt obnovy za miliardy? (foto)
Miliónová investícia do vzdelávania na východe Slovenska: Čo hovoríte na vynovené gymnázium v Michalovciach? (foto)
Miliónová investícia do vzdelávania na východe Slovenska: Čo hovoríte na vynovené gymnázium v Michalovciach? (foto)
Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)
Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)
Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!
Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!

Šport

ZOH 2026 Juraj Slafkovský neskrýval emócie: Zopakoval trpké slová, ktoré vyslovil Demitra
ZOH 2026 Juraj Slafkovský neskrýval emócie: Zopakoval trpké slová, ktoré vyslovil Demitra
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Slovenská nádrž už bola prázdna: Ohlasy svetových médií po zápase o bronz
ZOH 2026 Slovenská nádrž už bola prázdna: Ohlasy svetových médií po zápase o bronz
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Slzy Tomáša Tatara vás chytia za srdce! Odkaz pre fanúšikov a smutné ohlasy hráčov
ZOH 2026 Slzy Tomáša Tatara vás chytia za srdce! Odkaz pre fanúšikov a smutné ohlasy hráčov
Hokej na ZOH 2026
Záhadné vyjadrenie trénera Komárna: Dávno som niečo také nevidel, bolo to okaté
Záhadné vyjadrenie trénera Komárna: Dávno som niečo také nevidel, bolo to okaté
Niké liga

Auto-moto

FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy

Kariéra a motivácia

Imposter syndróm: Prečo o sebe pochybujú aj úspešní a ako z toho von
Imposter syndróm: Prečo o sebe pochybujú aj úspešní a ako z toho von
Motivácia a produktivita
Príležitosti v neznámom: Prečo riskovanie môže byť najlepším krokom vo vašej kariére
Príležitosti v neznámom: Prečo riskovanie môže byť najlepším krokom vo vašej kariére
Motivácia a inšpirácia
Pracujete vo výrobe? Takto môžete posunúť svoju kariéru a zvýšiť si príjem
Pracujete vo výrobe? Takto môžete posunúť svoju kariéru a zvýšiť si príjem
Prostredie práce
LinkedIn nie je pre každého: Ktoré profesie na tejto sieti (takmer) nenájdete?
LinkedIn nie je pre každého: Ktoré profesie na tejto sieti (takmer) nenájdete?
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Výber receptov
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Výber receptov

Technológie

Možno nie sme sami. Vesmír môže prekypovať inteligentnými bytosťami, tvrdí nový výskum
Možno nie sme sami. Vesmír môže prekypovať inteligentnými bytosťami, tvrdí nový výskum
Veda a výskum
Zvrátený Jeffrey Epstein debatoval s vedcom o „probléme“ preľudnenia planéty. Jeho predstava riešenia naháňa strach
Zvrátený Jeffrey Epstein debatoval s vedcom o „probléme“ preľudnenia planéty. Jeho predstava riešenia naháňa strach
Bulvár
Stačí jeden zásah a vzdušný most padne. Americké tankery čelia pokročilým raketám, USAF pripravuje tvrdú obranu
Stačí jeden zásah a vzdušný most padne. Americké tankery čelia pokročilým raketám, USAF pripravuje tvrdú obranu
Armádne technológie
V pieskoch Sahary našli výskumníci fosíliu, ktorá uzatvára storočnú záhadu riečneho dravca: Vedci objavili nový druh dinosaura
V pieskoch Sahary našli výskumníci fosíliu, ktorá uzatvára storočnú záhadu riečneho dravca: Vedci objavili nový druh dinosaura
História

Bývanie

Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?

Pre kutilov

Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Záhrada
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Zelenina a ovocie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Princezná Kate prežila rozchod, výsmech aj rakovinu: To, čo ju dnes spája s Dianou, dojímá celý svet
Zahraničné celebrity
Princezná Kate prežila rozchod, výsmech aj rakovinu: To, čo ju dnes spája s Dianou, dojímá celý svet
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ALARMUJÚCI prieskum: Takmer všetky
Domáce
ALARMUJÚCI prieskum: Takmer všetky predávané kuracie prsia na Slovensku majú TOTO ochorenie!
AKTUÁLNE V Helcmanovciach pri
Domáce
AKTUÁLNE V Helcmanovciach pri stanici našli dobodanú ženu!
Západ Slovenska v šoku!
Domáce
Západ Slovenska v šoku! Včerajšie silné otrasy v Šamoríne neboli jediné: Prišli DOTRASY
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Krvavá noc na Ukrajine! Raketový útok na Kyjev a smrť policajtky po výbuchoch v Ľvove

Ďalšie zo Zoznamu