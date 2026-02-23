VYHADZOV princa Andrewa: Vytiahli ho priamo z postele... Bol tak AROGANTNÝ!

LONDÝN - Bývalého princa Andrewa vysťahovali z Royal Lodge. Nebolo to však dobrovoľné. Pri tajnom zásahu bol pomýlený a arogantný!
Nedávno sme na Topkách informovali o tom, že princa Andrewa z luxusného sídla Royal Lodge vo Windsore vysťahovali. Ako vyšlo najavo, museli ho odviesť, pretože dobrovoľne odísť odmietal. Ľudia blízki kráľovskej rodine tvrdia, že počas zásahu kládol odpor a opakovane sa odvolával na svoju zosnulú matku, kráľovnú Alžbetu II.
Jeden zo zdrojov pre nedeľné vydanie denníka The Sun uviedol: „Bol taký arogantný a pomýlený, že keď mu povedali, aby odišiel, kričal: ‚Ale ja som druhý syn kráľovnej, toto mi nemôžete urobiť.‘ Je neuveriteľné, že použil meno kráľovnej ako obranu. Nikto si nie je istý, či si vôbec uvedomoval, v akej je situácii.“ Celá operácia prebehla v utajení ešte pred jeho 66. narodeninami, ktoré sa pre bývalého člena monarchie zmenili na mimoriadne nepríjemné.
Práve 19. februára ho polícia zadržala pre podozrenie zo zneužitia právomocí vo verejnej funkcii. Vyšetrovanie súvisí s jeho kontaktmi s americkým obchodníkom Jeffreyom Epsteinom. Po jedenástich hodinách strávených v cele na policajnej stanici bol prepustený, no prípad je stále otvorený. Vyšetrovatelia navyše ešte deň po zatknutí prehľadávali Royal Lodge a odvážali odtiaľ rôzne predmety.
V rozsiahlej rezidencii s tridsiatimi miestnosťami žil Andrew celé desaťročia. Kráľ Karol III. ho už v októbri minulého roka pripravil o titul princa aj o kráľovské výsady a zároveň rozhodol, že musí sídlo opustiť, no k reálnemu sťahovaniu sa dlho nemal. Napokon sa presťahoval do menšieho domu Wood Farm na panstve Sandringham v Norfolku, kde polícia zasahovala aj v deň jeho zadržania. Hoci Andrew všetky obvinenia odmieta, jeho kauza výrazne otriasla reputáciou britskej monarchie.