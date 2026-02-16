Pondelok16. február 2026, meniny má Ida, Liana, zajtra Miloslava

ZBIERKA pre rodinu Jamesa Van Der Beeka (†48): Fanúšikovia aj celebrity prispeli cez 2 milióny eur!

James Van Der Beek Zobraziť galériu (15)
James Van Der Beek (Zdroj: SITA)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Hollywood aj fanúšikovia spojili sily, aby pomohli rodine zosnulého herca Jamesa Van Der Beeka. Finančná zbierka po jeho smrti rastie raketovým tempom a vďaka štedrosti celebrít už výrazne prekročila pôvodný cieľ.

Nečakaná smrť herca Jamesa Van Der Beeka, ktorého si diváci pamätajú najmä zo seriálu Dawsonov svet, spojila fanúšikov aj hollywoodske hviezdy. Krátko po jeho odchode vznikla finančná zbierka na podporu jeho manželky a šiestich detí. Cieľová suma bola prekonaná už v prvých hodinách a príspevky stále pribúdajú. Herec zomrel 11. februára po boji so zákernou rakovinou hrubého čreva a konečníka.

Zomrela kultová hviezda seriálu Dawsonov svet: 48-ročný herec zanechal ženu a šesť detí Prečítajte si tiež

Zomrela kultová hviezda seriálu Dawsonov svet: 48-ročný herec zanechal ženu a šesť detí

Liečba bola mimoriadne nákladná a ešte pred smrťou sa dostal do finančných problémov, ktoré ho prinútili rozpredávať aj predmety spojené s jeho najslávnejšou televíznou úlohou. Práve preto sa jeho blízki rozhodli založiť verejnú zbierku, aby pomohli rodine zvládnuť najbližšie obdobie. Po hercovi zostala manželka Kimberly a šesť detí – Olivia (15), Joshua (13), Annabel (12), Emilia (9), Gwendolyn (7) a Jeremiah (4).

Rodina žila na farme, no po jeho smrti sa ocitla v neistote. Výťažok zo zbierky má pokryť základné výdavky domácnosti, účty aj vzdelanie detí. Ľudia, ktorí s rodinou súcítia, reagujú mimoriadne štedro. Zbierka na platforme GoFundMe dosiahla hranicu 1,5 milióna dolárov za menej než 24 hodín od svojho spustenia. Okrem fanúšikov prispeli aj známe osobnosti. Oscarová herečka Zoe Saldaña sa rozhodla podporovať deti zosnulého herca pravidelne – každý mesiac im posiela 2 500 dolárov.

POSLEDNÉ FOTO Jamesa Van Der Beeka (†48): Herecký kolega ho naposledy rozosmial! Prečítajte si tiež

POSLEDNÉ FOTO Jamesa Van Der Beeka (†48): Herecký kolega ho naposledy rozosmial!

Medzi veľkých darcov patrí aj režisér Steven Spielberg, ktorý spolu s manželkou Kate Capshaw venoval 25-tisíc dolárov. Producent Martin Blencowe pridal 10-tisíc dolárov a televízna producentka, scenáristka a režisérka Julie Plec prispela sumou 5-tisíc dolárov. Režisér Jon M. Chu, známy prácou na muzikáli Čarodejka, podporil rodinu rovnakou sumou ako Blencowe. Podľa dostupných informácií medzi darcami figurujú aj ďalšie známe mená, napríklad herečka Kaley Cuoco či modelky Lydia Hearst a Miranda Kerr. Celková vyzbieraná suma už presiahla 2,5 milióna dolárov. Hoci finančná pomoc môže rodine výrazne uľahčiť život, strata milovaného otca zostáva nenahraditeľná.

Viac o téme: James Van Der BeekZbierka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Cash Warren a Jessica
Dva roky po rozchode: Ex Jessicy Alby KONEČNE podal žiadosť o ROZVOD!
Zahraniční prominenti
Ellie Goulding
Ellie Goulding už čochvíľa rodí: Tehotenské bruško zatienilo jej MEGA výstrih!
Zahraniční prominenti
Beyonce
Beyoncé predviedla NOVÝ ÚČES: Dlhé platinové vlasy z GRAMMY sú preč! No ale toto...?!
Zahraniční prominenti
Bijou Phillips
Zúfalá prosba o POMOC: Známa herečka bojuje o život... Hľadá vhodnú obličku!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Emil Horváth o hrozbe VOJNY: Radikálnemu riešeniu sa vyhneme len TAKTO
Emil Horváth o hrozbe VOJNY: Radikálnemu riešeniu sa vyhneme len TAKTO
Prominenti
Hágerová o traumách z detstva, tomuto sa vo výchove vyhýba: Veľa detí by chcelo mamu ako je ona!
Hágerová o traumách z detstva, tomuto sa vo výchove vyhýba: Veľa detí by chcelo mamu ako je ona!
Prominenti
Oľga Belešová sa ocitla v KANÁLI: Neštudovala som herectvo, ale pódium je moje!
Oľga Belešová sa ocitla v KANÁLI: Neštudovala som herectvo, ale pódium je moje!
Prominenti

Domáce správy

Jarné prázdniny ako prví
Jarné prázdniny ako prví absolvujú žiaci na západnom Slovensku
Domáce
Máte pocit, že za
Máte pocit, že za potraviny platíte majland? Kamenický ľudí vyvádza z omylu, vytiahol štatistiku: TAKTO sa máme dobre
Domáce
Kontroverzné požiadavky prevádzok: Vstup
Kontroverzné požiadavky prevádzok: Vstup bez kočíka, len pre dospelých! Kedy už hovoríme o diskriminácii?
Domáce
Veľká zmena pri platbách: Zasiahne všetkých klientov banky. Vieme, ako budeme platiť po novom
Veľká zmena pri platbách: Zasiahne všetkých klientov banky. Vieme, ako budeme platiť po novom
Banská Bystrica

Zahraničné

Zbrojenie Európy je zodpovedné,
Zbrojenie Európy je zodpovedné, vyhlásili velitelia síl Nemecka a Británie
Zahraničné
Muž obvinený z útoku
Muž obvinený z útoku na pláži Bondi v Sydney sa prvýkrát objavil na súde
Zahraničné
FOTO Vodca KĽDR otvoril v
Vodca KĽDR otvoril v Pchjongjangu novú obytnú štvrť pre rodiny padlých vojakov
Zahraničné
V Teheráne sa z
V Teheráne sa z balkónov ozývali pokriky proti režimu
Zahraničné

Prominenti

James Van Der Beek
ZBIERKA pre rodinu Jamesa Van Der Beeka (†48): Fanúšikovia aj celebrity prispeli cez 2 milióny eur!
Zahraniční prominenti
Krst knihy Emila Horvátha
Emil Horváth o hrozbe VOJNY: Radikálnemu riešeniu sa vyhneme len TAKTO!
Domáci prominenti
Valentín odhalil NOVÉ PÁRY
Valentín odhalil NOVÉ PÁRY šoubiznisu: Tajný ROZCHOD Vittekovej, zadaný je už aj Nelin EX!
Domáci prominenti
Miloš Kopecký
Tragédia slávneho českého herca: Mamu odprevádzal do Osvienčimu... Zaplatil duševnou chorobou!
Osobnosti

Zaujímavosti

V Brazílii našli 1
V Brazílii našli 1 500 TAJOMNÝCH tunelov: NIE SÚ to bane ani jaskyne, pravda o ich vzniku vás ZAMRAZÍ!
Zaujímavosti
Emily Atack
Šokujúca spoveď známej herečky: ČO sa v skutočnosti deje POD PERINOU počas filmovania? Niektorí muži sú príliš nadšení
Zaujímavosti
Nová štúdia: Toto jedlo
Nová štúdia: Toto jedlo môže znížiť aj váš cholesterol! Už za 2 dni
vysetrenie.sk
Zomrú v troskách parku?
Zomrú v troskách parku? Wikie a jej syn Keijo plávajú v RUINÁCH, ich život visí na vlásku! Sekundy do katastrofy
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí hokejisti na ZOH? Pozrite si, aká skvelá cena na vás čaká
sportky.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Olympiáda bez Slafkovského? Ani náhodou, takto sa pred ňou poctivo pripravuje!
Domáce

Ekonomika

Kto by mal ísť do dôchodku skôr? Odborári to vidia veľmi jasne, tieto profesie by si to zaslúžili!
Kto by mal ísť do dôchodku skôr? Odborári to vidia veľmi jasne, tieto profesie by si to zaslúžili!
Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!

Šport

ZOH 2026 Slovensko čaká boj o semifinále: Poznáme dvojice vo vyraďovacích bojoch
ZOH 2026 Slovensko čaká boj o semifinále: Poznáme dvojice vo vyraďovacích bojoch
Slováci na ZOH 2026
Slovensko a Česko spoluorganizátormi OH? Český minister športu otvorene prehovoril
Slovensko a Česko spoluorganizátormi OH? Český minister športu otvorene prehovoril
Olympijské hry
ZOH 2026 Hladká výhra USA dala definitívu: Slovensko spoznalo možných štvrťfinálových súperov
ZOH 2026 Hladká výhra USA dala definitívu: Slovensko spoznalo možných štvrťfinálových súperov
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 VIDEO Bátovská Fialková a Remeňová si pred štafetou napravili chuť: Stále ma to hnevá
ZOH 2026 VIDEO Bátovská Fialková a Remeňová si pred štafetou napravili chuť: Stále ma to hnevá
Slováci na ZOH 2026

Auto-moto

BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
Doprava
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
Novinky
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy

Kariéra a motivácia

Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Multitasking vás oberá o čas a zdravie: Prečo prehnaná snaha zvládať všetko naraz škodí vašej mozgovej kapacite
Pracovné prostredie
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
Hľadám prácu
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Rady, tipy a triky
Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Rady a tipy
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Výber receptov

Technológie

Vedci dokázali ovplyvniť obsah snov. Mozog na podnety reagoval aj počas spánku
Vedci dokázali ovplyvniť obsah snov. Mozog na podnety reagoval aj počas spánku
Veda a výskum
Hackeri aktualizovali starý podvod, ktorým útočili aj na Slovákov. Teraz je ešte prefíkanejší a nebezpečnejší. Takto funguje
Hackeri aktualizovali starý podvod, ktorým útočili aj na Slovákov. Teraz je ešte prefíkanejší a nebezpečnejší. Takto funguje
Bezpečnosť
Nový špionážny malvér dokáže prevziať kontrolu nad Androidom aj iPhonom. Je schopný sledovať ťa cez kameru a počúvať cez mikrofón
Nový špionážny malvér dokáže prevziať kontrolu nad Androidom aj iPhonom. Je schopný sledovať ťa cez kameru a počúvať cez mikrofón
Bezpečnosť
Tvoj Samsung má kvantum skrytých funkcií. Tieto 4 mi výrazne zjednodušili používanie telefónu
Tvoj Samsung má kvantum skrytých funkcií. Tieto 4 mi výrazne zjednodušili používanie telefónu
Návody

Bývanie

Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie

Pre kutilov

Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Záhrada
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Záhrada
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na nový týždeň 16.2.–22.2.: Jedno znamenie čaká životný zlom, ďalšie príjemné prekvapenie
Zábava
Horoskop na nový týždeň 16.2.–22.2.: Jedno znamenie čaká životný zlom, ďalšie príjemné prekvapenie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Máte pocit, že za
Domáce
Máte pocit, že za potraviny platíte majland? Kamenický ľudí vyvádza z omylu, vytiahol štatistiku: TAKTO sa máme dobre
Pohľad na miesto poškodenej
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zintenzívnila údery: Masívny dronový útok na Rusko! Hlásia výpadky elektriny
Kontroverzné požiadavky prevádzok: Vstup
Domáce
Kontroverzné požiadavky prevádzok: Vstup bez kočíka, len pre dospelých! Kedy už hovoríme o diskriminácii?
Týždenný KVÍZ: Olympiáda, Dankov
Domáce
Týždenný KVÍZ: Olympiáda, Dankov výbuch aj megakauza SFZ! Trúfate si na plný počet?

Ďalšie zo Zoznamu