ZBIERKA pre rodinu Jamesa Van Der Beeka (†48): Fanúšikovia aj celebrity prispeli cez 2 milióny eur!

LOS ANGELES - Hollywood aj fanúšikovia spojili sily, aby pomohli rodine zosnulého herca Jamesa Van Der Beeka. Finančná zbierka po jeho smrti rastie raketovým tempom a vďaka štedrosti celebrít už výrazne prekročila pôvodný cieľ.
Nečakaná smrť herca Jamesa Van Der Beeka, ktorého si diváci pamätajú najmä zo seriálu Dawsonov svet, spojila fanúšikov aj hollywoodske hviezdy. Krátko po jeho odchode vznikla finančná zbierka na podporu jeho manželky a šiestich detí. Cieľová suma bola prekonaná už v prvých hodinách a príspevky stále pribúdajú. Herec zomrel 11. februára po boji so zákernou rakovinou hrubého čreva a konečníka.
Liečba bola mimoriadne nákladná a ešte pred smrťou sa dostal do finančných problémov, ktoré ho prinútili rozpredávať aj predmety spojené s jeho najslávnejšou televíznou úlohou. Práve preto sa jeho blízki rozhodli založiť verejnú zbierku, aby pomohli rodine zvládnuť najbližšie obdobie. Po hercovi zostala manželka Kimberly a šesť detí – Olivia (15), Joshua (13), Annabel (12), Emilia (9), Gwendolyn (7) a Jeremiah (4).
Rodina žila na farme, no po jeho smrti sa ocitla v neistote. Výťažok zo zbierky má pokryť základné výdavky domácnosti, účty aj vzdelanie detí. Ľudia, ktorí s rodinou súcítia, reagujú mimoriadne štedro. Zbierka na platforme GoFundMe dosiahla hranicu 1,5 milióna dolárov za menej než 24 hodín od svojho spustenia. Okrem fanúšikov prispeli aj známe osobnosti. Oscarová herečka Zoe Saldaña sa rozhodla podporovať deti zosnulého herca pravidelne – každý mesiac im posiela 2 500 dolárov.
Medzi veľkých darcov patrí aj režisér Steven Spielberg, ktorý spolu s manželkou Kate Capshaw venoval 25-tisíc dolárov. Producent Martin Blencowe pridal 10-tisíc dolárov a televízna producentka, scenáristka a režisérka Julie Plec prispela sumou 5-tisíc dolárov. Režisér Jon M. Chu, známy prácou na muzikáli Čarodejka, podporil rodinu rovnakou sumou ako Blencowe. Podľa dostupných informácií medzi darcami figurujú aj ďalšie známe mená, napríklad herečka Kaley Cuoco či modelky Lydia Hearst a Miranda Kerr. Celková vyzbieraná suma už presiahla 2,5 milióna dolárov. Hoci finančná pomoc môže rodine výrazne uľahčiť život, strata milovaného otca zostáva nenahraditeľná.