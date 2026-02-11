Olympiáda 2026 Drsný odkaz Machalu našej najväčšej hviezde: Vlhová rozdeľuje spoločnosť, odmietam ju sledovať

BRATISLAVA – Slovenská lyžiarska kráľovná Petra Vlhová prežíva mimoriadne emotívne dni. Zatiaľ čo celý národ sledoval jej vytúžený návrat po ťažkom zranení na olympijské svahy v Cortine d'Ampezzo, do našej úspešnej reprezentantky sa nečakane pustil Lukáš Machala z ministerstva kultúry. Tomu prekážajú jej názory z minulosti a a vyhlásil, že ju na olympiáde sledovať nebude!
Lukáš Machala, generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry, sa do olympijskej víťazky pustil na sociálnych sieťach. Dôvodom nie sú jej športové výkony, ale politické postoje z minulosti – konkrétne jej podpora očkovania či pozitívne reakcie na satirickú stránku Zomri.
Machala nešetril kritikou a Vlhovej odkázal, že jej vyjadrenia rozdeľujú spoločnosť. „Nech teda nečaká, že takýmito kostrbatými a nešťastnými vyjadreniami získa moju podporu alebo obdiv,“ napísal v ostrom statuse.
Dodal tiež, že hoci jej želá zdravie, jej preteky sledovať nebude, pretože športovci a herci by sa podľa neho do politiky „montovať nemali“. Machala zároveň skritizoval aj celú olympiádu, ktorú vraj sleduje len z rýchlika kvôli neúčasti ruských a bieloruských športovcov.
Trpký návrat na svah po dvoch rokoch
Kým na Slovensku horeli vášne v diskusiách, Petra Vlhová sa v Taliansku sústredila na svoj veľký návrat. Po zranení kolena z Jasnej (január 2024) stála na súťažnom svahu prvýkrát po dvoch rokoch. Návrat v tímovej kombinácii však nedopadol podľa predstáv. Vlhová, ktorá v disciplíne štartovala s mladou Katarínou Šrobovou, mala v slalomovej časti výhodu neporušenej trate. Hoci od štartu chytila dobrý rytmus, osudnou sa jej stala kombinácia bránok po druhom medzičase. Naša hviezda vypadla a Slovenky tak neboli klasifikované.
Napriek vypadnutiu v kombinácii išlo Petre najmä o to, aby si „oťukala“ olympijský svah Tofana. Práve tu sa o týždeň pokúsi zabojovať v klasickom slalome, v ktorom pred štyrmi rokmi v Pekingu získala historické zlato.