Streda11. február 2026, meniny má Dezider, zajtra Perla

Olympiáda 2026 Drsný odkaz Machalu našej najväčšej hviezde: Vlhová rozdeľuje spoločnosť, odmietam ju sledovať

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: TASR/Martin Baumann, Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA – Slovenská lyžiarska kráľovná Petra Vlhová prežíva mimoriadne emotívne dni. Zatiaľ čo celý národ sledoval jej vytúžený návrat po ťažkom zranení na olympijské svahy v Cortine d'Ampezzo, do našej úspešnej reprezentantky sa nečakane pustil Lukáš Machala z ministerstva kultúry. Tomu prekážajú jej názory z minulosti a a vyhlásil, že ju na olympiáde sledovať nebude!

Lukáš Machala, generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry, sa do olympijskej víťazky pustil na sociálnych sieťach. Dôvodom nie sú jej športové výkony, ale politické postoje z minulosti – konkrétne jej podpora očkovania či pozitívne reakcie na satirickú stránku Zomri.

Machala nešetril kritikou a Vlhovej odkázal, že jej vyjadrenia rozdeľujú spoločnosť. „Nech teda nečaká, že takýmito kostrbatými a nešťastnými vyjadreniami získa moju podporu alebo obdiv,“ napísal v ostrom statuse.

Dodal tiež, že hoci jej želá zdravie, jej preteky sledovať nebude, pretože športovci a herci by sa podľa neho do politiky „montovať nemali“. Machala zároveň skritizoval aj celú olympiádu, ktorú vraj sleduje len z rýchlika kvôli neúčasti ruských a bieloruských športovcov.

Olympiáda 2026 Drsný odkaz
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Telegram/Lukáš Machala)

Trpký návrat na svah po dvoch rokoch

Kým na Slovensku horeli vášne v diskusiách, Petra Vlhová sa v Taliansku sústredila na svoj veľký návrat. Po zranení kolena z Jasnej (január 2024) stála na súťažnom svahu prvýkrát po dvoch rokoch. Návrat v tímovej kombinácii však nedopadol podľa predstáv. Vlhová, ktorá v disciplíne štartovala s mladou Katarínou Šrobovou, mala v slalomovej časti výhodu neporušenej trate. Hoci od štartu chytila dobrý rytmus, osudnou sa jej stala kombinácia bránok po druhom medzičase. Naša hviezda vypadla a Slovenky tak neboli klasifikované.

Napriek vypadnutiu v kombinácii išlo Petre najmä o to, aby si „oťukala“ olympijský svah Tofana. Práve tu sa o týždeň pokúsi zabojovať v klasickom slalome, v ktorom pred štyrmi rokmi v Pekingu získala historické zlato.

Viac o téme: Lukáš MachalaPetra VlhováZOH 2026
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

ZOH 2026 Veľká škoda!
ZOH 2026 Veľká škoda! Petra Vlhová mala skvelý štart, prvé preteky po návrate však nedokončila
sportky.sk
Šrobová zvládla svoju misiu:
Šrobová zvládla svoju misiu: Fantastická správa, dnes uvidíme v akcii Petru Vlhovú!
sportky.sk
ZOH 2026 Vlhová sa
ZOH 2026 Vlhová sa postavila pred kamery a priznala, ako to celé bolo: Zrazu prišiel veľký obrat
sportky.sk
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová
Mimoriadna novinka! Petra Vlhová a celé Slovensko sa dozvedeli kľúčovú správu pred ZOH 2026
sportky.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Peter Kotlár pri odchode z Úradu vlády (ÚV) SR
Peter Kotlár pri odchode z Úradu vlády (ÚV) SR
Správy
Minister Richard Takáč pri príchode na rokovanie vlády
Minister Richard Takáč pri príchode na rokovanie vlády
Správy
Minister Tomáš Drucker pri príchode na rokovanie vlády
Minister Tomáš Drucker pri príchode na rokovanie vlády
Správy

Domáce správy

Investície do energetiky aj
Investície do energetiky aj školstva: Vláda schválila projekt Málinec a zníženie imania firmy BIONT
Domáce
Olympiáda 2026 Drsný odkaz
Olympiáda 2026 Drsný odkaz Machalu našej najväčšej hviezde: Vlhová rozdeľuje spoločnosť, odmietam ju sledovať
Domáce
Cestovný ruch na Slovensku
Cestovný ruch na Slovensku lámal rekordy: Rok 2025 bol druhý najúspešnejší v histórii ubytovateľov
Domáce
V Bratislavskom kraji zatvorili 10 škôl pre prudký nárast chrípky a respiračných ochorení
V Bratislavskom kraji zatvorili 10 škôl pre prudký nárast chrípky a respiračných ochorení
Bratislava

Zahraničné

Viktor Orbán
Orbán zúri! Zelenského plán na zmenu vlády v Maďarsku je podľa neho vyhlásením VOJNY Budapešti
Zahraničné
Andrej Babiš
Babišov plán pre Európu: Pred summitom EÚ chce u Macrona presadiť strop na ceny emisných povoleniek
Zahraničné
Heineken škrtá TISÍCE pracovných
Heineken škrtá TISÍCE pracovných pozícií! Odbyt piva v Európe klesá: Šéf firmy ohlásil odchod
Zahraničné
Samoobslužné pokladne sú nič
Samoobslužné pokladne sú nič oproti TOMUTO: Známy reťazec pýta peniaze už za vstup do predajne!
Zahraničné

Prominenti

Plačková sa vytešuje z
Krásne gesto Plačkovej: Keď v pôrodnici zbadala TOTO, zostala zhrozená… okamžite začala konať
Domáci prominenti
Ben Cristovao
Obrovský smútok Bena Cristovao: Smrť otca po tragickej nehode (†67)! Spoločný koncert už nestihli
Domáci prominenti
Smrť detskej hviezdy (†33):
Smrť detskej hviezdy (†33): Záhadné okolnosti úmrtia!
Zahraniční prominenti
Príčina smrti mamy (†71)
Príčina smrti mamy (†71) Kevina zo Sám doma je známa: Bojovala s rakovinou, ale... Zabilo ju niečo iné!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Prežil 48 hodín BEZ
Prežil 48 hodín BEZ PĽÚC! Bežná chrípka mu v 33 rokoch ROZPUSTILA pľúca: Lekári urobili niečo, čo ODPORUJE prírode!
Zaujímavosti
Tichý ZABIJAK mužov udiera
Tichý ZABIJAK mužov udiera NENÁPADNE: Ak robíte TOTO na toalete, okamžite vyhľadajte lekára! Väčšina prichádza neskoro
Zaujímavosti
Manžel ju sleduje pri
Manžel ju sleduje pri STYKU s cudzincami: Je to ako požičať auto, tvrdí Logan! TOTO je ich realita
Zaujímavosti
Ako zaspať, keď vedľa
Ako zaspať, keď vedľa chrápe partner: Toto radia odborníci
vysetrenie.sk

Dobré správy

ZOH 2026 Dnes začína
ZOH 2026 Dnes začína hokejový turnaj: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk

Ekonomika

Choroby či prázdniny: Rodičia môžu dostať od štátu aj stovky eur! Tu je návod, ako požiadať o dávku
Choroby či prázdniny: Rodičia môžu dostať od štátu aj stovky eur! Tu je návod, ako požiadať o dávku
Volvo pri Košiciach už naberá stovky zamestnancov: Pozrite sa, ako rastie gigantická fabrika plná robotov! (foto)
Volvo pri Košiciach už naberá stovky zamestnancov: Pozrite sa, ako rastie gigantická fabrika plná robotov! (foto)
Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?

Šport

ZOH 2026 Absolútna potupa Kanady! Hokejový megašláger mal nečakane jednoznačný priebeh
ZOH 2026 Absolútna potupa Kanady! Hokejový megašláger mal nečakane jednoznačný priebeh
Hokej na ZOH 2026
VIDEO Namiesto hrdinu nešťastník: Stanislav Lobotka v dráme definitívne pochoval nádeje Neapolu
VIDEO Namiesto hrdinu nešťastník: Stanislav Lobotka v dráme definitívne pochoval nádeje Neapolu
Coppa Italia
ZOH 2026 Vlhovú stále obmedzuje koleno: Gemza priblížil program v najbližších dňoch
ZOH 2026 Vlhovú stále obmedzuje koleno: Gemza priblížil program v najbližších dňoch
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Slovenskí hokejisti štartujú svoju olympijskú misiu: Kde sledovať priamy prenos?
ZOH 2026 Slovenskí hokejisti štartujú svoju olympijskú misiu: Kde sledovať priamy prenos?
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky

Kariéra a motivácia

Otestujte sa: Ste olympijským víťazom vo vedomostiach, alebo len „striedate“ na lavičke?
Otestujte sa: Ste olympijským víťazom vo vedomostiach, alebo len „striedate“ na lavičke?
O práci s humorom
Štart projektu pomoci jednorodičom
Štart projektu pomoci jednorodičom
Domáce
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Kariera.sk TS
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

15 víkendových receptov z jedného pekáča či panvice. Minimum riadu bez chaosu v kuchyni.
15 víkendových receptov z jedného pekáča či panvice. Minimum riadu bez chaosu v kuchyni.
Najlepší recept na veterníky, ktorý mám po babičke. Chutia lepšie ako tie z cukrárne.
Najlepší recept na veterníky, ktorý mám po babičke. Chutia lepšie ako tie z cukrárne.
Chcete posilniť imunitu? Vyskúšajte recept na domáci ginger shot s citrónom
Chcete posilniť imunitu? Vyskúšajte recept na domáci ginger shot s citrónom
Ovocné nápoje
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Rady a tipy

Technológie

Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Bezpečnosť
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Bezpečnosť
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Sponzorovaný obsah
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Bezpečnosť

Bývanie

Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich

Pre kutilov

Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mladistvá pleť každý deň: Od dostupného liftingu po luxusnú očnú starostlivosť
Krása
Mladistvá pleť každý deň: Od dostupného liftingu po luxusnú očnú starostlivosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Olympiáda 2026 Drsný odkaz
Domáce
Olympiáda 2026 Drsný odkaz Machalu našej najväčšej hviezde: Vlhová rozdeľuje spoločnosť, odmietam ju sledovať
Samoobslužné pokladne sú nič
Zahraničné
Samoobslužné pokladne sú nič oproti TOMUTO: Známy reťazec pýta peniaze už za vstup do predajne!
Kamera pri dverách zachytila
Zahraničné
Zvrat v prípade unesenej matky slávnej moderátorky: Polícia zadržala muža! FBI hovorí o veľkom pokroku
Streľba v Kanade si
Zahraničné
Hororový útok na študentov! Desať mŕtvych a desiatky zranených po streľbe v škole a v blízkom dome

Ďalšie zo Zoznamu