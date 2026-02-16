Pondelok16. február 2026, meniny má Ida, Liana, zajtra Miloslava

Ostrá hádka medzi Macinkou a Clintonovou v Mníchove: Všimol si ju Fox News či Barron Trump

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
NEW YORK - Americká konzervatívna stanica Fox News si všimla ostrú výmenu názorov medzi bývalou americkou demokratickou ministerkou zahraničia Hillary Clintonovou a českým ministrom zahraničia Petrom Macinkom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Server napísal, že Clintonová Macinku opakovane prerušovala a spochybňovala jeho argumenty, keď označil kroky Trumpovej administratívy za reakciu na politiku, ktorá sa podľa neho vzdialila bežným občanom. O vystúpení Macinky písal na sieti X aj syn amerického republikánskeho prezidenta Barron Trump.

Stret sa uskutočnil pri panelovej diskusii o stave Západu, kde Clintonová kritizovala politiku prezidenta Donalda Trumpa voči Európe. Macinka naopak vystúpil na obranu súčasnej americkej administratívy.

Hillary Clinton
Zobraziť galériu (2)
Hillary Clinton  (Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Probst)

Napätá debata sa dotkla tiež migrácie. Clintonová pripustila, že situácia v Spojených štátoch zašla príliš ďaleko a vyžaduje riešenie, zároveň však zdôraznila nutnosť humánneho prístupu a zabezpečených hraníc. Výmena názorov podľa Fox News, ktorá má silnú divácku základňu najmä medzi republikánskymi a pravicovo zmýšľajúcimi voličmi, ilustrovala hlboké rozdiely v pohľade na smerovanie Spojených štátov i širšieho Západu.

Barron Trump vo svojom príspevku na sieti X napísal, že Macinka sa na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii pustil bez obalu do Clintonovej, čo publikum nadšene prijalo. Vyzdvihol priamu konfrontáciu na pódiu a zdôraznil, že to bol otvorený stret bez diplomatického zjemnenia. Práve podobné momenty robia podľa neho medzinárodné diskusné panely zaujímavými, bez ohľadu na to, či s obsahom výmeny názorov diváci súhlasia.

Viac o téme: Hillary ClintonMníchovPetr Macinka
Nahlásiť chybu

