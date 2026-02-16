Máte pocit, že za potraviny platíte majland? Kamenický ľudí vyvádza z omylu, vytiahol štatistiku: TAKTO sa máme dobre

BRATISLAVA - Máte pocit, že v poslednej dobe išla životná úroveň dole a v obchodoch necháte stále viac peňazí za menej potravín? Rezort financií vytiahol štatistiku, podľa ktorej na tom vôbec nie sme tak zle, práve naopak. Slovensko malo jednu z najnižších inflácií potravín v celej Európskej únii. Zo susedov sme dopadli najlepšie.
"Inflácia potravín (bez nápojov), ktorá je základným ukazovateľom reálneho vývoja cien potravín, bola za minulý rok na Slovensku štvrtá najnižšia v celej Európskej únii a najnižšia z okolitých krajín. Potvrdzujú to dáta vývoja inflácie za rok 2025 zverejnené Európskym štatistickým úradom," uviedol rezort pod vedením ministra Ladislava Kamenického (Smer-SSD).
Kým na Slovensku bola za rok 2025 inflácia potravín (bez nápojov) 1,7 %, v Maďarsku to boli 2,9 %, v Rakúsku 3 %, v Česku 4,1 % a v Poľsku dokonca až 4,4 %. Z celoeurópskeho pohľadu bola inflácia potravín nižšia už iba vo Fínsku (1,4 %), Francúzsku (0,7 %) a na Cypre (0,0%).
Dôležité je tiež podľa ministerstva spomenúť, že inflácia na Slovensku 1,7 % za rok 2025 patrí medzi najnižšie od roku 2016. "Naopak, najvyššia potravinová inflácia bola v roku 2022, keď dosiahla úroveň až 19,3 % a následne v roku 2023, keď bola vo výške 17,5 %," dodali.