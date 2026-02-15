Zomrú v troskách parku? Wikie a jej syn Keijo plávajú v RUINÁCH, ich život visí na vlásku! Sekundy do katastrofy

PARÍŽ - Wikie (23) a jej 11-ročný syn Keijo sú posledné dve kosatky držané v zajatí vo Francúzsku. Po zatvorení zábavného parku Marineland Antibes v januári 2025 zostali uväznené v opustenom areáli, kde plávajú v rozpadajúcej sa nádrži bez akejkoľvek stimulácie či prirodzeného sociálneho kontaktu.
Podľa odborníkov ide o mimoriadne urgentnú situáciu. Valentin Ducros, špecialista na veľryby a rizikový manažment zo spoločnosti Forward Global, upozorňuje, že hoci sú zvieratá zatiaľ fyzicky zdravé, ich kvalita života je nulová a technický stav bazénov predstavuje vážne bezpečnostné riziko. „Situácia je extrémne naliehavá. Bazény sa môžu kedykoľvek zrútiť, čo by mohlo viesť k smrti zvierat. Existujú okamžité riešenia, ktoré by mali úrady bezodkladne realizovať,“ uviedol.
Najväčší morský park
Marineland Antibes bol kedysi najväčším morským parkom v Európe, informuje portál The Mirror. Po rokoch tlaku zo strany organizácií na ochranu zvierat, vrátane kampaní PETA, však definitívne zatvoril svoje brány. Pokusy o presun kosatiek do Japonska či na Tenerife stroskotali – súdy a odborné komisie ich zamietli pre nevhodné podmienky.
Hoci sa o Wikie a Keija stará minimálny personál, ktorý zabezpečuje kŕmenie a základnú starostlivosť, chýba im mentálna stimulácia. Kosatky patria medzi mimoriadne inteligentné a sociálne tvory, ktoré vo voľnej prírode žijú v pevne previazaných rodinných skupinách. „V zajatí sú zvyčajne celý deň zamestnávané trénermi, pretože ich kognitívny rozvoj je kľúčový. Teraz o túto stimuláciu prišli,“ vysvetľuje Ducros.
Kanada ako nádej?
Francúzska vláda v decembri 2025 rozhodla, že dvojica by sa mala presunúť do pripravovanej morskej svätyne Whale Sanctuary Project (WSP) v kanadskej Novom Škótsku. Projekt počíta s využitím 1 000-akrovej zátoky zabezpečenej ochrannou sieťou, kde by zvieratá mali výrazne väčší priestor než v betónovej nádrži.
Vláda označila kanadskú svätyňu za „najdôveryhodnejšie a najetickejšie riešenie“. Presun by sa mohol uskutočniť už v lete 2026. Kritici však upozorňujú, že projekt ešte nie je dokončený.vMarketa Schusterová z organizácie Tidebreakers varuje, že kosatky nemusia čakať tak dlho. „Nádrž sa rozpadá, voda sa zhoršuje. Obávame sa, že ochorejú alebo budú utratené skôr, než sa vôbec dočkajú svätyne,“ povedala.
Tragická minulosť
Wikie už prišla o dvoch potomkov. Jej syn Moana zomrel náhle v roku 2023 ako 12-ročný. O rok neskôr zahynul aj ďalší syn Inouk po tom, čo prehltol kovový fragment, ktorý spadol do nádrže. Odborníci upozorňujú, že kosatky sa vo voľnej prírode dožívajú 70 až 80 rokov. Keijo má pritom len 11 rokov a jeho matka 23 – v prirodzených podmienkach by mali pred sebou ešte desaťročia života.
Projekt WSP vedie Charles Vinick, ktorý sa v minulosti podieľal aj na svätyni pre kosatku Keiko – hviezdu filmu Zachráňte Willyho. Aj Keiko bol ako mláďa odchytený vo voľnej prírode a roky vystupoval v zábavných parkoch. Dnes sa osud Wikie a Keija stal symbolom širšej diskusie o držaní inteligentných morských cicavcov v zajatí. Otázkou zostáva, či sa podarí konať včas – alebo sa ich príbeh skončí tragicky ešte predtým, než dostanú šancu na nový začiatok.