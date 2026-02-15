Nedeľa15. február 2026, meniny má Pravoslav, zajtra Ida, Liana

Zomrú v troskách parku? Wikie a jej syn Keijo plávajú v RUINÁCH, ich život visí na vlásku! Sekundy do katastrofy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

PARÍŽ - Wikie (23) a jej 11-ročný syn Keijo sú posledné dve kosatky držané v zajatí vo Francúzsku. Po zatvorení zábavného parku Marineland Antibes v januári 2025 zostali uväznené v opustenom areáli, kde plávajú v rozpadajúcej sa nádrži bez akejkoľvek stimulácie či prirodzeného sociálneho kontaktu.

Podľa odborníkov ide o mimoriadne urgentnú situáciu. Valentin Ducros, špecialista na veľryby a rizikový manažment zo spoločnosti Forward Global, upozorňuje, že hoci sú zvieratá zatiaľ fyzicky zdravé, ich kvalita života je nulová a technický stav bazénov predstavuje vážne bezpečnostné riziko. „Situácia je extrémne naliehavá. Bazény sa môžu kedykoľvek zrútiť, čo by mohlo viesť k smrti zvierat. Existujú okamžité riešenia, ktoré by mali úrady bezodkladne realizovať,“ uviedol.

@dailymail Two orcas and 12 dolphins have been trapped in grim conditions at a shuttered French marine park since January. Drone footage from an activist group shows the orcas, Wikie and her son Keijo, circling aimlessly inside Marineland Antibes, which closed four months ago. #news #animals #france #orcas #marinelife ♬ original sound - Daily Mail

Najväčší morský park

Marineland Antibes bol kedysi najväčším morským parkom v Európe, informuje portál The Mirror. Po rokoch tlaku zo strany organizácií na ochranu zvierat, vrátane kampaní PETA, však definitívne zatvoril svoje brány. Pokusy o presun kosatiek do Japonska či na Tenerife stroskotali – súdy a odborné komisie ich zamietli pre nevhodné podmienky.

@wearetidebreakers This January marked a full year since Marineland Antibes closed down, leaving France’s last two captive killer whales–Wikie and Keijo–stuck in deteriorating conditions. All of the other animals besides the two killer whales and twelve dolphins were moved to safety long ago. One whole year...just waiting. Plans to transfer the whales to other marine parks that care for orca have been blocked by activists demanding a move to a sanctuary. BUT THERE IS NO SANCTUARY! Their options are limited: death due to poor conditions, euthanasia, or relocation to another captive facility. Wikie and Keijo deserve to live. France must act quickly to save them. Time is running out. Please like and share this video to raise awareness! #orca #wikie #keijo #whalesanctuary #tidebreakers ♬ Dramatic - Sallandu

Hoci sa o Wikie a Keija stará minimálny personál, ktorý zabezpečuje kŕmenie a základnú starostlivosť, chýba im mentálna stimulácia. Kosatky patria medzi mimoriadne inteligentné a sociálne tvory, ktoré vo voľnej prírode žijú v pevne previazaných rodinných skupinách. „V zajatí sú zvyčajne celý deň zamestnávané trénermi, pretože ich kognitívny rozvoj je kľúčový. Teraz o túto stimuláciu prišli,“ vysvetľuje Ducros.

Kanada ako nádej?

Francúzska vláda v decembri 2025 rozhodla, že dvojica by sa mala presunúť do pripravovanej morskej svätyne Whale Sanctuary Project (WSP) v kanadskej Novom Škótsku. Projekt počíta s využitím 1 000-akrovej zátoky zabezpečenej ochrannou sieťou, kde by zvieratá mali výrazne väčší priestor než v betónovej nádrži.

Prežil cestu, ktorú nezvládli ani najväčší zločinci: TOTO zviera by ste tam nečakali! HISTORICKÝ moment zachytila kamera Prečítajte si tiež

Prežil cestu, ktorú nezvládli ani najväčší zločinci: TOTO zviera by ste tam nečakali! HISTORICKÝ moment zachytila kamera

Vláda označila kanadskú svätyňu za „najdôveryhodnejšie a najetickejšie riešenie“. Presun by sa mohol uskutočniť už v lete 2026. Kritici však upozorňujú, že projekt ešte nie je dokončený.vMarketa Schusterová z organizácie Tidebreakers varuje, že kosatky nemusia čakať tak dlho. „Nádrž sa rozpadá, voda sa zhoršuje. Obávame sa, že ochorejú alebo budú utratené skôr, než sa vôbec dočkajú svätyne,“ povedala.

Tragická minulosť

Wikie už prišla o dvoch potomkov. Jej syn Moana zomrel náhle v roku 2023 ako 12-ročný. O rok neskôr zahynul aj ďalší syn Inouk po tom, čo prehltol kovový fragment, ktorý spadol do nádrže. Odborníci upozorňujú, že kosatky sa vo voľnej prírode dožívajú 70 až 80 rokov. Keijo má pritom len 11 rokov a jeho matka 23 – v prirodzených podmienkach by mali pred sebou ešte desaťročia života.

Z luxusných kúpeľov až na CINTORÍN: Brazília šokuje svet novým zákonom o POCHOVÁVANÍ ZVIERAT! Zapojil sa aj prezident Prečítajte si tiež

Z luxusných kúpeľov až na CINTORÍN: Brazília šokuje svet novým zákonom o POCHOVÁVANÍ ZVIERAT! Zapojil sa aj prezident

Projekt WSP vedie Charles Vinick, ktorý sa v minulosti podieľal aj na svätyni pre kosatku Keiko – hviezdu filmu Zachráňte Willyho. Aj Keiko bol ako mláďa odchytený vo voľnej prírode a roky vystupoval v zábavných parkoch. Dnes sa osud Wikie a Keija stal symbolom širšej diskusie o držaní inteligentných morských cicavcov v zajatí. Otázkou zostáva, či sa podarí konať včas – alebo sa ich príbeh skončí tragicky ešte predtým, než dostanú šancu na nový začiatok.

Viac o téme: ZajatieKosatkyWikieMarineland AntibesKeijo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Júlia našla pred nemocnicou
Slovenka si našla na aute ODKAZ, ktorý jej vyrazil dych: PÁR VIET za stieračom zmenilo všetko! TOTO ešte niekto robí?
Zaujímavosti
Biblia mala PRAVDU? Britské
Biblia mala PRAVDU? Britské múzeum UKRÝVA dokument, ktorý potvrdzuje existenciu OBROV! Búrka medzi historikmi
Zaujímavosti
Čisté šialenstvo alebo krásna
Čisté šialenstvo alebo krásna tradícia? Američanka dala dcéram IDENTICKÉ MENÁ, internet ju nešetrí! CHAOS je slabé slovo
Zaujímavosti
NAJBOHATŠÍ bezdomovec sveta? Ľudia
NAJBOHATŠÍ bezdomovec sveta? Ľudia mu zo súcitu hádzali drobné, on sa vozí vo vlastnom aute s vodičom!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Dánsku nájdete kruhové pevnosti, ktoré si stavali Vikingovia
V Dánsku nájdete kruhové pevnosti, ktoré si stavali Vikingovia
Cestovanie
Tlačová konferencia amerického ministra zahraničia Marca Rubia a premiéra Roberta Fica
Tlačová konferencia amerického ministra zahraničia Marca Rubia a premiéra Roberta Fica
Správy
Marco Rubio sa stretol s Robertom Ficom v Prezidentskom paláci
Marco Rubio sa stretol s Robertom Ficom v Prezidentskom paláci
Správy

Domáce správy

Huliak uznal, že zašiel
Huliak uznal, že zašiel priďaleko a mení tón: Minister sa ospravedlnil Sabakovi, poslal mu LIST! Reakcia lekára
Domáce
Žilinka po Ficovej tlačovke
Žilinka po Ficovej tlačovke vypenil! Čo si to dovoľujete? TOTO je nehanebnosť
Domáce
FOTO Milan našiel žiacku knižku
Milan našiel žiacku knižku po 60 rokoch: Jeho POZNÁMKY bavia internet! Neuveríte, PREČO meškal do školy
Domáce
Slovensko preberá predsedníctvo vo V4: Blanár zdôraznil význam spolupráce v čase kríz
Slovensko preberá predsedníctvo vo V4: Blanár zdôraznil význam spolupráce v čase kríz
Bratislava

Zahraničné

ŠOKUJÚCA dráma v supermarkete!
ŠOKUJÚCA dráma v supermarkete! Muž sa pokúsil uniesť dieťa... VIDEO Všetko natočila kamera
Zahraničné
Belgicko plánuje tento rok
Belgicko plánuje tento rok objednať ďalšie stíhačky F-35
Zahraničné
Jicchak Herzog
Herzog reaguje na Trumpa: O milosti pre Netanjahua rozhodne bez tlaku
Zahraničné
FOTO Marco Rubio
USA chcú, aby všetky krajiny konali vo svojom národnom záujme, uviedol Rubio
Zahraničné

Prominenti

Angie Mangombe
Zatajila, že je TEHOTNÁ a nastúpila do MMA zápasu: Známa Češka sa obhajuje... Nie som MONŠTRUM!
Domáci prominenti
Michelle Obama
Prvá dáma sa asi zbláznila: Michelle Obama si dala spraviť 10 piercingov počas jedného sedenia!
Zahraniční prominenti
Možné je všetko!
Jablonský sa pohybuje po TENKOM ĽADE: Najnovšie sa PUSTIL aj do vlastného zamestnávateľa!
Domáci prominenti
Vnuk (35) Petra Jandu
Vnuk (35) Petra Jandu si ZMENIL POHLAVIE: Úprimná spoveď speváka... Bol to ŠOK!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zomrú v troskách parku?
Zomrú v troskách parku? Wikie a jej syn Keijo plávajú v RUINÁCH, ich život visí na vlásku! Sekundy do katastrofy
Zaujímavosti
NAJBOHATŠÍ bezdomovec sveta? Ľudia
NAJBOHATŠÍ bezdomovec sveta? Ľudia mu zo súcitu hádzali drobné, on sa vozí vo vlastnom aute s vodičom!
Zaujímavosti
Váš partner vám daroval
Váš partner vám daroval len kvety? V Zimbabwe dostávajú ženy kytice z peňazí
dromedar.sk
FOTO Júlia našla pred nemocnicou
Slovenka si našla na aute ODKAZ, ktorý jej vyrazil dych: PÁR VIET za stieračom zmenilo všetko! TOTO ešte niekto robí?
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí
SÚŤAŽ Ako dopadnú slovenskí hokejisti na ZOH? Pozrite si, aká skvelá cena na vás čaká
sportky.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Olympiáda bez Slafkovského? Ani náhodou, takto sa pred ňou poctivo pripravuje!
Domáce

Ekonomika

Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)
Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)

Šport

ZOH 2026 Obrovská dráma v poslednom zápase: O možnom súperovi Slovenska rozhodlo až predĺženie
ZOH 2026 Obrovská dráma v poslednom zápase: O možnom súperovi Slovenska rozhodlo až predĺženie
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Žiadne výhovorky, bod môže ísť do koša: Česi ťažko hľadali slová po trpkej prehre so Švajčiarskom
ZOH 2026 Žiadne výhovorky, bod môže ísť do koša: Česi ťažko hľadali slová po trpkej prehre so Švajčiarskom
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Historický moment pre Taliansko: Najlepšie zo Sloveniek finišovala Bátovská Fialková
ZOH 2026 Historický moment pre Taliansko: Najlepšie zo Sloveniek finišovala Bátovská Fialková
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Kanada – Francúzsko: Online prenos zo zápasu hokejového turnaja
ZOH 2026 Kanada – Francúzsko: Online prenos zo zápasu hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
Novinky
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy

Kariéra a motivácia

LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
Hľadám prácu
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Rady, tipy a triky
Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Vzťahy na pracovisku
Chcete zarobiť viac ako 3 000 eur? Tu sú najlukratívnejšie pracovné ponuky, ktoré nesmiete premeškať
Chcete zarobiť viac ako 3 000 eur? Tu sú najlukratívnejšie pracovné ponuky, ktoré nesmiete premeškať
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Rady a tipy
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Výber receptov

Technológie

Tvoj Samsung má kvantum skrytých funkcií. Tieto 4 mi výrazne zjednodušili používanie telefónu
Tvoj Samsung má kvantum skrytých funkcií. Tieto 4 mi výrazne zjednodušili používanie telefónu
Návody
Fajčenie marihuany v tomto veku môže súvisieť s pomalším starnutím mozgu, naznačuje štúdia
Fajčenie marihuany v tomto veku môže súvisieť s pomalším starnutím mozgu, naznačuje štúdia
Veda a výskum
GLP-1 lieky ako Ozempic prinášajú výrazné chudnutie. Nové analýzy však spochybňujú pozadie štúdií
GLP-1 lieky ako Ozempic prinášajú výrazné chudnutie. Nové analýzy však spochybňujú pozadie štúdií
Veda a výskum
Osteoartróza možno nie je jednosmerná cesta. Vedci tvrdia, že dokázali obnoviť chrupavku
Osteoartróza možno nie je jednosmerná cesta. Vedci tvrdia, že dokázali obnoviť chrupavku
Veda a výskum

Bývanie

V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?

Pre kutilov

WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Záhrada
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najproblematickejšie kombinácie zverokruhu: Tieto dvojice sa k sebe hodia najmenej
Partnerské vzťahy
Najproblematickejšie kombinácie zverokruhu: Tieto dvojice sa k sebe hodia najmenej
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Huliak uznal, že zašiel
Domáce
Huliak uznal, že zašiel priďaleko a mení tón: Minister sa ospravedlnil Sabakovi, poslal mu LIST! Reakcia lekára
Žilinka po Ficovej tlačovke
Domáce
Žilinka po Ficovej tlačovke vypenil! Čo si to dovoľujete? TOTO je nehanebnosť
Milan našiel žiacku knižku
Domáce
Milan našiel žiacku knižku po 60 rokoch: Jeho POZNÁMKY bavia internet! Neuveríte, PREČO meškal do školy
ŠOKUJÚCA dráma v supermarkete!
Zahraničné
ŠOKUJÚCA dráma v supermarkete! Muž sa pokúsil uniesť dieťa... VIDEO Všetko natočila kamera

Ďalšie zo Zoznamu