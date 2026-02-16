Valentín odhalil NOVÉ PÁRY šoubiznisu: Tajný ROZCHOD Vittekovej, zadaný je už aj Nelin EX!

BRATISLAVA - Valentín nie je len o ružiach, plyšákoch a vyznaniach lásky. Pre slovenský šoubiznis sa stal doslova dňom veľkých odhalení! Kým niektoré známe tváre prvýkrát ukázali svojich nových partnerov, iné potichu priznali, že ich láska je už minulosťou. Kto šokoval tajným rozchodom a kto sa pochválil novou polovičkou?
Sviatok všetkých zamilovaných každoročne zaplaví sociálne siete romantickými fotografiami, verejnými vyznaniami a sladkými gestami. Tento rok však Valentín priniesol omnoho viac než len srdiečkové statusy. Viaceré známe tváre slovenského šoubiznisu sa totiž práve v tento deň rozhodli poodhaliť svoje súkromie a prvýkrát predstaviť nových partnerov, či dokonca potvrdiť špekulácie o tajnom rozchode...
Ktorý okamžite prelepili náplasťou vo forme príspevku s novou láskou. Reč je konkrétne o dcére Patrície a Roba Vittekovcov, herečke Thii Vittek a youtuberovi Oskim Baramim. Dvojica sa ešte pred pár mesiacmi prezentovala ako pár, koncom novembra bol moderátor ešte svoju lásku podporiť aj na premiére muzikálu Rómeo a Júlia, v ktorom Thia stvárňuje hlavnú postavu. Ich láske však odzvonilo...
Špekulovalo sa o tom už dlhšie, no až teraz to dvojica verejne potvrdila. Neoznámili síce svoj rozchod, no rovno predstavili nové lásky. Najprv tak urobil Oski, ktorý zverejnil video z plesu, na ktorom ho sprevádzala Chiara Fujáková. Krásna maturantka nie je na sociálnych sieťach neznámym menom, ide o sestru Klaudie Maniak, ktorá minulý rok pôsobila ako influencerka na markizáckom Let´s Dance.
O trochu neskôr sa zaľúbenou fotkou pochválila aj Thia, no narozdiel od svojho ex, ona novú lásku zatiaľ pred verejnosťou skrýva. Záhadným záberom sa pochválil aj expriateľ Nely Slovákovej, slovenský hokejista Lukáš Kozák, ktorý tak odhalil, že po rozchode s českou podnikateľkou viac nie je sám. Ani on však identitu novej lásky naplno neodhalil.
Tajnosti okolo svojej novej priateľky robí aj tanečník z markizáckeho Let´s Dance Vilém Šír. V príbehu na sociálnej sieti Instagram zverejnil záber brunetky v červenom oblečení, ku ktorej dal veľké červené srdce. Do tváre však záhadnej kráske nevidno. No a novú lásku má zjavne aj exmanžel Dominiky Mirgovej, Peter Zvolenský, ktorý Valentína strávil s tmavovláskou Monikou.