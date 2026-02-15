Nedeľa15. február 2026, meniny má Pravoslav, zajtra Ida, Liana

Šokujúca spoveď známej herečky: ČO sa v skutočnosti deje POD PERINOU počas filmovania? Niektorí muži sú príliš nadšení

Emily Atack
Emily Atack (Zdroj: Instagram/emilyatack)
LONDÝN - Britská herečka Emily Atacková opäť rozvírila vody otvorenými priznaniami o svojom sexuálnom živote a skúsenostiach z hereckého prostredia. Od trojky s manželským párom cez predstieranie v posteli až po boj proti digitálnemu obťažovaniu. Hviezda otvorene prehovorila o sebavedomí, ženskosti a hraniciach, ktoré by sa nemali prekračovať.

Tridsaťšesťročná britská herečka priznáva túžbu „oslavovať ženy, ktoré sa neboja prejaviť.“ Fotografi luxusnej značky spodnej bielizne Agent Provocateur zrejme čerpali inšpiráciu z jej pikantného seriálu Rivals na Disney+, v ktorom sa vyzliekla donaha. Dej fotenia je totiž zasadený do panského sídla, kde Emily, pod prezývkou The Duchess (Vojvodkyňa), sedí obkročmo na pohovke v čiernej čipkovanej a koženej spodnej bielizni s paličkou v ruke. Ohúrila aj v priehľadnom sete, keď pózovala na traktore. Hoci vyzerá úchvatne, nie je to po prvý raz, čo bolo vidieť odvážnejšiu stránku.

Otvorene sa priznala k trojke

Emily, ktorá rozhodne nie je prudérna, sa vo svojej komediálnej šou The Emily Atack Show, priamo pred oboma rodičmi v publiku, otvorene priznala k trojke. Jej úloha v seriáli Rivals šokovala divákov, keď sa v jednej tenisovej scéne objavila hore bez. Pozrime sa späť na jej sexuálne správanie v priebehu rokov, od trojice s manželským párom až po informáciu, čo jej snúbenec Alistair Garner považuje na nej za najsexi.

Emily prezradila, že sa v krčme zoznámila s mužom, s ktorým si začala flirtovať a písať správy. Neskôr jej oznámil, že je ženatý. Pokračovala: „Ale je to v poriadku, pretože on a jeho manželka majú otvorený vzťah a ona sa so mnou chce stretnúť. Pre niektorých by to bolo červené svetlo, ale ja som ako býk. Červená ma privádza do varu. Chvíľu to bola zábava a hranie sa, až kým sa do mňa obaja nezaľúbili.“ Priznala, že to začalo byť „trochu nudné“, keď jej obaja písali správy oddelene. Emily povedala, že si ich musela oboch posadiť a vysvetliť im, že sex s ňou ich manželské problémy nevyrieši.

Čo sexuálne scény?

Herečka prezradila aj to, že sa viacerí herci pri natáčaní s ňou „príliš nadchli“. Šokujúce priznanie urobila v roku 2019 v relácii Shopping With Keith Lemon. Na otázku, ako sa cíti pri nakrúcaní intímnejších scén, odpovedala: „Vôbec mi to neprekáža, celý deň ležíte v posteli s pekným chalanom, je to skvelé.“ Moderátor Keith sa žartovne spýtal: „A čo sa stane, ak je ten chalan príliš vzrušený?“ Emily odpovedala: „Viete, čo hovoria muži, keď sa chystáte nakrúcať sexuálnu scénu? ‚Prepáč, ak sa to stane, a prepáč, ak sa to nestane.‘ „Nechcú, aby sme sa cítili dotknuté, ak sa to nestane, lebo ja by som bola poriadne nahnevaná.“

Na otázku, či sa to teda stávalo, priznala: „Áno.“ Hoci to vtedy odľahčila humorom, neskôr otvorene hovorila aj o temnejšej stránke herectva. Pre Radio Times uviedla: „Počas kariéry som zažila sexuálne napadnutie v práci, či už priamo na pľaci alebo na záverečnom večierku.“ Privítala by vraj väčšie zapájanie koordinátorov intimity, čo podľa nej „dokazuje, že ľudia počúvajú a že sa správanie na pľaci musí zmeniť“. Vysvetlila, že sa v minulosti „nie vždy cítila bezpečne“.

Úprimnosť vystriedalo klamstvo

Hoci je známa brutálnou úprimnosťou, v jednej oblasti vraj trochu klamala. „Viete, že 90 percent svojho sexuálneho života predstieram?“ priznala. „Naozaj! Predstieram to stále. Pretože nechcem, aby sa cítili zle. Bože, po tomto mi príde pár správ.“

Na podujatí Stylist Live prezradila, že jej snúbenec, vedec Alistair Garner, ju považuje za najsexi, keď má na sebe „Bridget Jones nohavičky“. „Sú úžasné, môj partner ich miluje,“ povedala na pódiu. „Je to už taká naša záležitosť. Keby som si obliekla maličké sexi tangá a prišla do spálne v čipke, povedal by: ‚Čo to robíš? To predsa nie si ty.‘ Keď prídem vo veľkých nohavičkách s nesúladnou podprsenkou, ale som pohode a šťastná, tancujem po izbe so svojím ovisnutým zadkom a to je pre neho sexi, lebo som sama sebou. Úprimne.“

Modelka prehovorila o mužoch v spálni: Starší sú vášnivejší, no v TOMTO robia všetci ROVNAKÚ chybu! Prečítajte si tiež

Modelka prehovorila o mužoch v spálni: Starší sú vášnivejší, no v TOMTO robia všetci ROVNAKÚ chybu!

Mladší milenci

V minulosti mala Emily romániky s mladšími mužmi a nikdy sa tým netajila, aj keď jej to bolo občas nepríjemné. Keď randila s modelom Jackom Vacherom, ktorý bol o štyri roky mladší, žartovala, že sa cíti „ako úchyl“. V marci 2017 na Instagrame napísala: „Všetko najlepšie @jack_vacher, dnes má 23. STÁLE sa cítim ako úchyl!!!“

V roku 2013 ju spájali aj so spevákom One Direction Harrym Stylesom, ona mala vtedy 23, on 19. Počas jeho účinkovania v The X Factor v roku 2010 napísala: „Musí mať Harry z One Direction NAOZAJ 16?! Predstierajme aspoň, že má 18! Potom by mal len jeden smer - do spálne!“ Neskôr priznala: „Mali sme milý románik. Nikdy sme neboli priateľ a priateľka. Myslím, že je to po prvý raz, čo som to takto pomenovala. Takže áno, bolo to krátke a bolo to len pre zábavu. Potom sme sa každý vydali svojím smerom.“

Manžel ju sleduje pri STYKU s cudzincami: Je to ako požičať auto, tvrdí Logan! TOTO je ich realita Prečítajte si tiež

Manžel ju sleduje pri STYKU s cudzincami: Je to ako požičať auto, tvrdí Logan! TOTO je ich realita

Jedna trápna situácia

Emily sa preslávila ako Charlotte Hinchcliffeová v seriáli The Inbetweeners a malo to za následok viac ako jednu trápnu situáciu. „Traja rôzni muži ma na rande oslovili Charlotte,“ prezradila. „Vždy som im odpustila, lebo to nemysleli zle, a videla som ten čistý des na ich tvárach, keď si to uvedomili. Zasmiala som sa na tom, hoci raz to povedal niekto, s kým som práve spala. Aj tak som pokračovala.“

Na javisku a bez zábran

Emily dlhodobo podporuje právo žien vyjadrovať svoju sexualitu a cítiť sa pritom bezpečne. O svojej komediálnej šou pre The Mirror povedala: „Pre niektorých bude možno šokujúce vidieť blondínu s poprsím na pódiu hovoriť o sexe, ale prečo nie? Chlapi to hovoria stále. Chcem oslavovať ženy, ktoré sa neboja prejaviť.“ Doplnila: „Aj my máme právo o týchto veciach hovoriť. To je vlajka, ktorú teraz držím.“ V jednej epizóde svojej šou dokonca na pódiu simulovala sexuálny akt, pričom sa dotýkala hrude počas piesne Drunk in Love od Beyoncé.

Zabudnite na bolesť hlavy: Až tretina žien ODMIETA intímne chvíle pre jednu BANÁLNU vec, partneri o tom netušia! Prečítajte si tiež

Zabudnite na bolesť hlavy: Až tretina žien ODMIETA intímne chvíle pre jednu BANÁLNU vec, partneri o tom netušia!

Herečka tiež vydala dokument Asking for It o digitálnom sexuálnom obťažovaní, ktorého sa sama stala obeťou. Prezradila v ňom, že na sociálnych sieťach dostala tisíce sexuálne agresívnych správ a obrázkov a skúma, čo vedie mužov k takémuto správaniu a ako tomu zabrániť. V roku 2024 sa aj vďaka jej práci stal kyberflashing v Anglicku a Walese trestným činom s maximálnym trestom odňatia slobody na dva roky.

