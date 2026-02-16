MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zintenzívnila údery: Masívny dronový útok na Rusko! Hlásia výpadky elektriny

KYJEV/MOSKVA - Ukrajinské dronové útoky spôsobili v nedeľu čiastočné prerušenie dodávok elektrickej energie a tepla v ruskej Brianskej oblasti. Oblastný gubernátor Alexander Bogomaz uviedol, že išlo o jedny z najsilnejších úderov od začiatku rusko-ukrajinskej vojny. Informuje o tom agentúra DPA.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
Bogomaz na sieti Telegram napísal, že nálety ukrajinských bezpilotných lietadiel trvali viac než 12 hodín a ruské systémy protivzdušnej obrany ich za ten čas zostrelili vyše 170. V dôsledku útokov sa však podľa neho ocitlo bez elektriny a tepla päť obcí a tiež časti mesta Briansk. Ruské ministerstvo obrany podľa britskej stanice BBC hlásilo zneškodnenie 43 ukrajinských dronov nad územím Brianskej, Kalužskej, Tulskej a Moskovskej oblasti.
Rusko od začiatku svojej invázie na Ukrajinu v roku 2022 opakovane útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru raketami a dronmi. Takéto útoky uvrhli počas najchladnejšej zimy za uplynulé štyri roky vojny do tmy celé ukrajinské mestá. Ukrajinská armáda v reakcii zintenzívnila svoje údery na ruskom území, pri ktorých často cieli na ropné a plynové zariadenia, napísala DPA. Brianská oblasť sa nachádza na západe európskej časti Ruska v bezprostrednej blízkosti hraníc s Ukrajinou a patrí medzi ruské regióny, ktoré boli počas vojnového konfliktu najviac postihnuté cezhraničným ostreľovaním a zásahmi dronov.