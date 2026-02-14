Beyoncé predviedla NOVÝ ÚČES: Dlhé platinové vlasy z GRAMMY sú preč! No ale toto...?!

LOS ANGELES - Svetová Diva Beyoncé je známa tým, že sa nebojí experimentovať so svojím zovňajškom a má to šťastie, že jej pristane takmer všetko. Len pred pár týždňami sme ju na udeľovaní cien Grammy videli s dlhou platinovou uhladenou hrivou, dnes je všetko inak. Nový účes predviedla v deň Super Bowlu!
Beyoncé ukázala svoj najkratší účes za posledné roky. Sériu fotiek, očividne urobených počas Super Bowlu, zdieľala na Instagrame po takmer troch mesiacoch bez príspevkov. Nový štýlový blond bob po bradu je jej najkratší účes za posledné roky.
Speváčka hitu "Formation" zdieľala na Instagrame 12. februára sériu fotografií, na ktorých predviedla nový účes akoby sa zjavne zúčastnila Super Bowlu 2026. Mala na sebe limetkovo zelený trenčkot cez maslovo žltý top s odhalenými ramenami, zastrčený do olivovo zelených nohavíc s vysokým pásom, pričom svoj vzhľad doplnila limetkovo zelenou kabelkou, tmavými slnečnými okuliarmi, hnedým opaskom a čiernymi lodičkami.
Hoci Beyoncé fotografie nepopisovala, no niektoré z nich sa zdajú byť urobené v súkromnom lietadle. Napriek tomu, že speváčka nebola videná na Levi's Stadium v nedeľu počas Super Bowlu, aréna je jasne viditeľná v pozadí jednej z fotografií. Na ďalšej fotke bol uvedený dátum 8. februára 2026, kedy sa Super Bowl konal, a v jednom zo záberov drží vlajku s nápisom "Touchdown".
Zatiaľ čo Beyoncé sa rozhodla sledovať zápas zo zákulisia, Jay-Z, ktorého spoločnosť Roc Nation mala na starosti každoročné polčasové vystúpenie už siedmy rok po sebe, bol odfotený priamo na štadióne so svojimi dcérami Blue Ivy a Rumi.
Príspevok Beyoncé na sociálnej sieti bol prvou skupinou nových fotiek od novembra 2025, keď navštívila koncert dlhoročnej kamarátky Kelly Rowland. Znovuobjavenie sa na sociálnych sieťach prichádza v čase, keď fanúšikovia špekulujú o jej plánoch na možné pokračovanie tour Cowboy Carter.
Hoci sa k týmto fámam zatiaľ priamo nevyjadrila, plánuje spolupredsedať Met Gala 2026, ktorý je naplánovaný na 4. mája, spolu s Annou Wintour z Vogue, ako aj Nicole Kidman a Venus Williams. Pre Beyoncé to bude prvýkrát od roku 2016, čo sa zúčastní tohto hviezdneho podujatia.
