Emil Horváth o hrozbe VOJNY: Radikálnemu riešeniu sa vyhneme len TAKTO!

BRATISLAVA - V Dunaji hrá muža, ktorý má pevné zásady a často musí riešiť situácie, z ktorých mrazí. A keďže vojna je dnes opäť "nebezpečne blízko", otázka visí vo vzduchu: môže sa história zopakovať? Herec Emil Horváth ml. to povedal viac ako otvorene!
Napäté vzťahy v spoločnosti, vojna za našimi hranicami, agresivita medzi ľuďmi a čím ďalej, tým viac polarizovaná spoločnosť. To však nie je seriálová zápletka ale realita, ktorú dnes žijeme. Dej seriálu Dunaj, k vašim službám sa odohráva v období vojny a preto nás zaujímalo, či má Emil Horváth ml. pri pohľade na aktuálne dianie pocit, že by sa podobná tragédia mohla v nejakej forme vrátiť. „Ja mám dojem, že takto uvažovať netreba. Mám pocit, že vždy je to o tom… či tých slušných je viac ako tých menej slušných… Nemám guľu a nie som jasnovidec, ale je to určite želanie,“ povedal.
A zároveň dodal, že kľúčom nie sú veľké reči, ale obyčajná ľudskosť. Podľa neho žijeme v dobe, keď sú vzťahy v spoločnosti napäté a ľudia sa vedia rozhádať aj kvôli maličkostiam. Lenže práve toto je moment, kedy sa ukáže, či sa dokážeme umravniť. „Žijeme v dobe, kde je vojna blízko, kde vzťahy v spoločnosti nie sú také ideálne ako by mali byť… a mám dojem, že pokiaľ sa spoločnosť dokáže umravniť a budú ľudia empatickí navzájom k sebe, tak cesta je v nejakom spolužití… a tým pádom nejaké radikálne riešenie v tej spoločnosti nenastane,“ odkázal.
Mnohých divákov Dunaj zasahuje o to viac, že vojnu si pamätajú – alebo ju majú "vtesanú" v rodinných príbehoch. Je pri nakrúcaní cítiť aj spomienkovú atmosféru? Herec svojej otvorenosti neostal nič dlžný a prezradil, čo sa deje v zákulisí seriálu.
