Dva roky po rozchode: Ex Jessicy Alby KONEČNE podal žiadosť o ROZVOD!

LOS ANGELES - Hollywoodska kráska Jessica Alba (44) má ďalšiu kapitolu za sebou. Jej exmanžel Cash Warren podal návrh na konečné uzavretie rozvodu – a to dva roky po tom, čo sa ich manželstvo definitívne rozpadlo.
Podľa súdnych dokumentov, ktoré získal magazín PEOPLE, ide o nesporný rozvod. To znamená jediné: žiadne verejné ťahanice, žiadne súdne bitky a dokonca ani žiadne manželské výživné. Ani jeden z nich si od toho druhého nebude nárokovať finančnú podporu. Warren už len čaká na finálne schválenie súdu.
Alba a Warren tvorili pár dlhých 16 rokov. O rozvod požiadala herečka v januári 2025, pričom oficiálne sa rozišli už v roku 2024. Spoločne vychovávajú tri deti – dcéry Honor Marie (17) a Haven Garner (14) a syna Hayesa (8). Ich príbeh sa začal písať v roku 2004 na pľaci filmu Fantastická štvorka vo Vancouveri. Alba žiarila ako Sue Storm, zatiaľ čo Warren pracoval ako asistent režiséra. Láska z filmového pľacu vyústila do svadby 19. mája 2008. Zdalo sa, že ide o jeden z najstabilnejších hollywoodskych vzťahov.
Napriek rozchodu však medzi nimi nevládne vojna. Práve naopak. Alba nedávno verejne vyzdvihla Warrenove rodičovské kvality. Na Deň otcov mu venovala na Instagrame dojemný odkaz: „Naše deti nemôžu mať lepšieho otca — láskavého, dobrosrdečného a vždy prítomného.“ Nezabudla dodať ani to, že je pre ich deti pevnou oporou.
Zdá sa, že herečka už definitívne otočila list. Od júla 2025 tvorí pár s hercom Dannym Ramirezom (33). Iskra medzi nimi preskočila počas spoločnej cesty z mexického Cancúnu do Los Angeles, kde ich paparazzi prichytili bok po boku. Odvtedy ich spolu videli viackrát – napríklad na romantickej večeri či počas dovolenky v Austrálii. Zdroj blízky dvojici pre PEOPLE prezradil, že ich vzťah bol spočiatku „veľmi čerstvý“, no obaja si spoločný čas naplno užívajú.
Začiatkom roka Alba zverejnila aj spoločné fotografie, ktorými symbolicky privítali nový rok. Vyzerá to tak, že zatiaľ čo jeden vzťah sa definitívne uzatvára, druhý naberá na sile. Jessica Alba tak vstupuje do novej životnej etapy – bez dramatických škandálov, no s novou láskou po boku.