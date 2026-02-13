Zúfalá prosba o POMOC: Známa herečka bojuje o život... Hľadá vhodnú obličku!

LOS ANGELES - Zúfalý boj o život! Herečka Bijou Phillips (45) čelí najťažšiemu obdobiu svojho života. Hviezda filmov ako Hostel: Part II či Bully márne čaká na darcu obličky. Jej stav je podľa zákulisných informácií vážny a čas sa kráti!
Podľa magazínu Us Weekly sa jej rodina aj priatelia podrobili všetkým potrebným testom, aby zistili, či sú vhodnými darcami. Výsledok? Ani jeden z nich nie je kompatibilný. „Momentálne nemá žiadnych potenciálnych darcov,“ uviedol zdroj. Napriek tomu si herečka a jej blízki zachovávajú nádej, že sa vhodná zhoda nájde v priebehu najbližších mesiacov. Situácia je však podľa všetkého dramatická.
Zdroj pre Page Six prezradil, že Bijou je síce pri vedomí a vníma, čo sa okolo nej deje, no jej stav zostáva „kritický“. Momentálne je hospitalizovaná v centre CORE Kidney v rámci UCLA Health, kde podstupuje pravidelnú dialýzu, kým sa nenájde vhodný darca. Prvýkrát podstúpila transplantáciu už v roku 2017, keď jej obličku daroval blízky priateľ. Tento „neuveriteľný dar“, ako ho sama nazvala, jej umožnil prežiť ďalších osem vzácnych rokov so svojou dcérou Fiannou.
Transplantovaná oblička však medzičasom zlyhala a herečka opäť bojuje o život. Na sociálnych sieťach preto zverejnila emotívnu výzvu. K fotografii so svojou malou dcérkou napísala: „Potrebujem pomoc s nájdením obličky. Potrebujem obličku.“ Hoci je momentálne v stabilizovanom stave, sama priznala, že „čas je rozhodujúci“. Situáciu navyše skomplikovali zdravotné problémy po prvej transplantácii. Herečka prekonala vírus BK (ľudský polyomavírus 1), ktorý viedol k bunkovému aj protilátkovému odmietnutiu orgánu.
Bijou má dcéru s bývalým manželom, hercom Danny Masterson, ktorý si momentálne odpykáva trest za znásilnenie. Pod jej príspevkom sa okamžite strhla vlna podpory. „Veľmi ťa milujem, sestra. Posielam ti lásku, svetlo a silu,“ odkázala jej dedička hotelového impéria Paris Hilton. Pridala sa aj jej sestra Nicky Hilton so slovami: „Ľúbim ťa, Bij!“ Podporu vyjadrila aj ich mama Kathy Hilton: „Posielame ti modlitby, lásku a svetlo. Milujeme ťa.“ Herečka tak zvádza ťažký boj – a jej fanúšikovia po celom svete dúfajú, že sa pre ňu nájde záchrana skôr, než bude neskoro.