Zomrela kultová hviezda seriálu Dawsonov svet: 48-ročný herec zanechal ženu a šesť detí

LOS ANGELES - James Van Der Beek (1977 – 2026), americký herec známy najmä ako Dawson Leery zo seriálu Dawson’s Creek, zomrel dnes, 11. februára 2026, vo veku 48 rokov po dlhom boji s rakovinou hrubého čreva.
Hercovi James Van Der Beek diagnostikovali kolorektálny karcinóm v treťom štádiu v auguste 2023, verejne o tom prehovoril v roku 2024. Po zdieľaní svojho boja s chorobou sa stal symbolom odvahy a súcitu voči ľuďom trpiacim rakovinou. Zomrel dnes vo veku 48 rokov a zanechal za sebou manželku a šesť detí.
„Náš milovaný James David Van Der Beek dnes ráno pokojne zomrel,“ potvrdilo vyhlásenie zverejnené na Jamesovom Instagrame. „Svoj posledný čas prežil statočne, s vierou a gráciou. Je toho veľa, čo by sme chceli zdieľať o jeho želaniach, láske k ľudstvu a posvätnosti času. Tie dni ešte prídu. Zatiaľ prosíme o pokojné súkromie, kým oplakávame nášho milujúceho manžela, otca, syna, brata a priateľa.“
Počas svojej niekoľkoročnej cesty k zlepšeniu zdravia bol James podporovaný svojou rodinou, vrátane kolegov zo seriálu Dawsnov svet, Katie Holmes, Joshuom Jacksonom a Michelle Williams, ktorí mu poslali lásku aj vtedy, keď bol nútený vynechať spoločné stretnutie v septembri minulého roka.