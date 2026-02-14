Sobota14. február 2026, meniny má Valentín, zajtra Pravoslav

Vláda MLČÍ, Ficov exporadca bije na poplach: Ak nezačneme konať, môžeme prísť aj o vlastný štát!

BRATISLAVA - Vznik neformálneho zoskupenia E6, ktoré tvoria najväčšie ekonomiky EÚ, vyvolal silnú diskusiu o budúcnosti európskej integrácie. Exporadca premiéra a publicista Eduard Chmelár varuje, že Slovensko môže prísť nielen o možnosť formovať strednú Európu, ale aj o vlastný štát, ak nezačne okamžite konať. Kritizuje diplomaciu, že mlčí a neinformuje koalíciu ani verejnosť.

Vznik nového neformálneho zoskupenia E6, ktoré tvoria najväčšie ekonomiky Európskej únie – Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko a Poľsko – by mal podľa bývalého poradcu Roberta Fica Eduarda Chmelára pôsobiť ako „strategické prebudenie“ pre Slovensko. Namiesto toho podľa neho domáca politická scéna situáciu ignoruje. „Ak nezačneme okamžite konať, prídeme nielen o možnosť formovať strednú Európu, ale napokon aj o vlastný štát,“ vyhlásil Chmelár.

Chmelár upozorňuje, že E6 predstavuje približne 70 percent HDP celej EÚ a jej vznik môže zásadne zmeniť mocenské pomery v Európe. Tvrdí, že nejde o trest pre Slovensko či Maďarsko, ako to prezentuje opozícia, ale o prirodzené spájanie najvplyvnejších štátov. "Opozícia straší, že vznik dvojrýchlostnej Európy je výsledkom odporu EÚ k politike Ficovej a Orbánovej vlády. To je však hlúposť," hovorí. 

Pripomína tiež, že historicky má náš kontinent tie najlepšie skúsenosti s dvojrýchlostnou Európou. "Napríklad Schengenskú dohodu uzavrelo pôvodne len päť štátov a ostatné sa pridali, keď videli, že zrušenie vnútorných hraníc je dobrá vec. Naopak to najhoršie, čo Európsku úniu priviedlo do hlbokej krízy, je donucovanie všetkých členských štátov," myslí si Chmelár, ktorí poukazuje na rokovania trvajúce nepretržite aj niekoľko dní až do vyčerpania, aby súhlasili s nejakým návrhom. Podľa neho tak bol výsledkom spravidla "paškvil, ktorý nevyhovoval nikomu a v praxi ani nefungoval".

Kritika slovenskej diplomacie a nereálna snaha o oživenie V4

Chmelár ostro kritizuje aj slovenskú diplomaciu, ktorá podľa neho o E6 mlčí a neinformuje ani koaličných partnerov, ani verejnosť. „Kabinetná, uzavretá diplomacia bola naposledy v móde v 19. storočí. Dnešok si vyžaduje verejnú diskusiu o stratégii zahraničnej politiky,“ uviedol. Podľa neho existuje reálne riziko, že E6 sa stane uzavretou štruktúrou, ktorá nebude prijímať ďalších členov. To by podľa neho mohlo znamenať začiatok konca Európskej únie v podobe, akú poznáme.

Chmelár tvrdí, že snaha Roberta Fica a Andreja Babiša o oživenie V4 bola od začiatku nereálna.„Ukazuje sa, že snaha o oživenie Vyšehradskej štvorky bola čistou ilúziou,“ napísal. Podľa neho Poľsko dlhodobo smerovalo skôr k Pobaltíu a k spolupráci s Nemeckom a Francúzskom, nie k stredoeurópskemu priestoru.

Riešením má byť rozšírený Slavkovský formát

Chmelár dlhodobo presadzuje užšiu spoluprácu krajín bývalej habsburskej monarchie. Tvrdí, že práve tento model by mohol vytvoriť silný regionálny blok. „Jadro by mali tvoriť Česko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko a Slovinsko. Neskôr by sa mohlo pripojiť Srbsko či Čierna Hora,“ vysvetlil. Podľa neho by takýto blok mal „hlas stredoeurópskej veľmoci“ a nebolo by možné ho obchádzať.

Chmelár tvrdí, že slovenská diplomacia je pasívna a nedokáže strategicky uvažovať. „Nečakám, že na Hlbokej nájdem samých Kissingerov, ale ani to, že tam nájdem také sterilné úradnícke prostredie bez tvorivého uvažovania,“ uviedol. Kritizoval aj to, že na summite Slavkovského formátu v Bratislave nikto neotvoril otázku jeho možného rozšírenia.

Chmelár varuje, že ak Slovensko nezačne aktívne formovať regionálnu politiku, niekto iný rozhodne za nás. „Budeme poletovať medzi meniacimi sa okolnosťami ako lístok vo vetre a opäť raz budeme slúžiť iným,“ povedal. Podľa neho je nevyhnutné začať intenzívne rokovania, otvoriť verejnú diskusiu a pripraviť možné scenáre vývoja.

 
 

