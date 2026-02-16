Pondelok16. február 2026, meniny má Ida, Liana, zajtra Miloslava

Kontroverzné požiadavky prevádzok: Vstup bez kočíka, len pre dospelých! Kedy už hovoríme o diskriminácii?

BRATISLAVA - Mnoho rodičov sa už stretlo s tým, že ich pri vstupe do toho-ktorého podniku prekvapilo upozornenie, že ide o podnik výlučne pre dospelých a vstup s kočíkom je zakázaný. V mnohých prípadoch však majitelia podnikov chodia po tenkom ľade a na takéto vyhlásenia musia mať nepriestrelný dôvod. Kedy už ide o diskrimináciu a kedy je ešte zákon na ich strane?

Stretol sa s tým nejeden rodič. Na prechádzke s dieťaťom vyhladne, je smädný, alebo chce len rýchlo zabiť čas, ak dieťa spí, vyberie si podnik, no na dverách objaví ceduľku, ktorá znázorňuje preškrtnutý kočík. Zákaz vstupu s kočíkom ale nie vždy má právny podklad a treba rozlišovať, kedy ho môžu prevádzky použiť. Musí totiž existovať legitímny dôvod na to, aby ho mohli prevádzky používať, pričom zákaz musí byť primeraný konkrétnej situácii. "V meších obchodoch býva najčastejším dôvodom bezpečnosť nakupujúcich a obmedzený priestor. Posúdenie oprávnenosti zákazu však musí byť vždy indivuálne - nie je možné tvrdiť, že malá predajňa sama o sebe môže nariadiť plošný zákaz vstupu s kočíkom, obzvlášť, ak sa dá v priestore nakupovať bez väčších problémov," uviedla riaditeľka spotrebiteľkej spoločnosti dTest Eduarda Hekšová.

V opačnom prípade môže byť takýto zákaz považovaný za diskriminačný, najmä, ak sa dajú vytýčiť situácie, kedy je možné zákaz zaviesť. Napríklad pri väčšom počte zákanzíkov, alebo ak je už v prevádzke iný kočík či človek s invalidným vozíkom. Rovnako by sa plošný zákaz považoval za diskriminačný, ak by sa dal zaviesť len v tej časti prevádzky, kde je priestor skutočne obmedzený.

Adult friendly podniky 

Ďalšou kapitolou sú aj tzv. podniky len pre dospelých. Nie každý zákaz detí je automaticky správny. Aj keďsa ponikateľ môže za určitých okolností zamerať len na určitú klientelu, zákaz vstupu detí nemôže byť svojvoľný, ponižujúci či nenávistne motivovaný. Zákaz musí byť jasne a zrozumiteľne oznámený, napríklad na webe alebo v propagačných materiáloch. Ak sa tak rozhodne obmedziť vstup eťom napríklad reštaurácia, môže ísť o diskriminačný krok. Ak však o "adult friendly" nariadení informuje hotel, ktorý poskytuje wellness, ktorý je od svojej podstaty zameraný na kľud, relaxáciu a oddych, ide o košér krok. "Samotné prehlásenie, že deti môžu hostí rušiť, pritom samé o sebe nestačí. Obmedzenie musí vychádzať z konkrétnej špecializácie podniku a skutočnej povahy ponúkaných služieb," spresnila Hekšová. 

Kedy môže rozhodnúť autobusár

Tretím prípadom, s ktorým sa môžu rodičia stretnúť, je zákaz vstupu s kočíkom do MHD. Aj keď sa s nim dá stretnúť, nemôže sa vodič svojvoľne rozhodnúť zakázať vstup do autobusu rodičom s kočíkom. Môže tak urobiť len vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu, napríklad, ak j vozidlo plne obsadené, alebo ak je priestor určený pre kočíky obsadený iným kočíkom, invalidným vozíkom či bicyklom. "Odmietnutie prepravy by však už prekročilo možnosti vodičovi právomocí, pokiaľ by sa cestujúci s kočíkom do autobusu bez problémov zmestili a nijako by neobmedzoval ostatných cestujúcich," uzatvára Hečková. 

