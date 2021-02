Tragédia slávneho českého herca: Mamu odprevádzal do Osvienčimu... Zaplatil duševnou chorobou!

Miloš Kopecký sa narodil 22. augusta 1922 v Prahe. Vďaka jeho typickému humoru, originálnemu ironickému herectvu sa počas svojej divadelnej, filmovej a televíznej kariéry stal jedným z najobľúbenejších českých hercov, aj predstaviteľov ľudí nie vždy slávneho charakteru.

Od mladosti ho lákalo divadlo. Musel však prekonať odpor svojho otca. Ten chcel, aby jeho syn Miloš zveľadil rodinný kožušnícky obchod. Túžbu po herectve viac chápala jeho mama, ktorá pokiaľ mohla, dopriala mu detstvo plné lásky a držala mu palce v snahe stať sa hercom.

Nedožila sa však jeho úspechu, lebo pre jej židovský pôvod ju transportovali do Terezína, odkiaľ sa už nevrátila. Táto traumatická skúsenosť ovplyvnila mladého Kopeckého na celý život. Veď on sám jej niesol kufor k osudnému vlaku. Jeho otec sa totiž vo svojom záujme s Martou rozviedol. „Otec nad maminkou de facto vyniesol ortieľ. Maminka sa ocitla v Osvienčime. Keby totiž rodičia neboli rozvedení, maminka by sa neocitla v Osvienčime, ale zostala by pravdepodobne v Terezíne, kde bolo možné prežiť vojnu,“ napísal Miloš Kopecký vo svojej knihe Ja.

Viacerí lekári sa neskôr zhodli, že práve tieto tragické udalosti podporili u Kopeckého rozvoj maniodepresívnej psychózy. Údajne ňou ale trpel aj jeho otec.

Zdroj: ČS štátny film

Napriek tejto závažnej psxchickej poruche sa však z neho stal geniálny herec. Bol náruživým návštevníkom hlavne pražského Osvobozeného divadla, veľkým ctiteľom V+W (Voskovec a Werich) a milovníkom opery Národného divadla. Ako mladý si Miloš Kopecký s kamarátmi založili divadelný kolektív Tvar. Po vojne krátko pôsobil v divadielku Větrník a v Divadle satiry bratov Lipských.

Nasledovalo účinkovanie v Štúdiu Národného divadla, v Divadle E.F. Buriana, divadle ABC, Hudobnom divadle v Karlíne a v Divadle na Vinohradoch. Zahral si Jindřicha IV., Harpagona, Richarda III., profesora Higginsa a ďalšie role. Veľmi rád hrával Fausta, divadlo miloval, bolo jeho životom. Do pamäti filmových divákov sa okrem mnohých iných zapísal predovšetkým v Dobrom vojakovi Švejkovi, či rolami zloduchov v snímkach Adela ešte nevečerala, Tajomstvo hradu v Karpatoch a samozrejme v seriáli Dietlovej Nemocnice na okraji mesta, ale aj v mnohých iných.

Zdroj: ČT



Nezabudnuteľnú dvojicu vytvoril s Miroslavom Horníčkom (spoločné predstavenie Tvrďák). Obidvaja boli výrazní, avšak veľmi odlišní individualisti, a preto ich spolupráca netrvala dlho. Ďalšou významnou osobnosťou, s ktorou sa ako kolega stretol, bol Jan Werich, herec, ktorého zbožňoval a úprimne obdivoval.



Nezabudnuteľný herec a charizmatický človek Miloš Kopecký zomrel 16. februára 1996 v psychiatrickej liečebni v Bohniciach. Dožil sa 73 rokov.