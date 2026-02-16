DETAILY útoku medvedice: Na mieste našli stopy zápasu a krv! Napadnutý muž strieľal, zviera malo mladé

BRATISLAVA - Zranený 57-ročný muž a uhynutý pes. Taká je bilancia útoku medvedice, ktorého detaily zverejnil štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kuffa. Z jeho slov vyplýva, že dvojica mužov sa dostala blízko brlohu, v ktorom mala medvedica v tom čase mladé.
Kuffa informoval o útoku ešte v nedeľu. "Prvý útok medveďa 2026. Medvedica bola zabitá v sebaobrane, muž skončil so zraneniami v nemocnici na ošetrení," napísal. Bližšie detaily týkajúce sa miesta útoku či stavu zraneného muža však nešpecifikoval.
Viac informácií zverejnil až v pondelok ráno. Napadnutým má byť 57-ročný muž, ktorý útok oznámil z nemocnice, kde ho s viacerými tržnými ranami a záhryzmi priviezol syn. "Na mieste, ktoré určil syn poškodeného bola nájdená usmrtená medvedica. V okolí sa nachádzali viaceré stopy a krv, ktoré nasvedčovali o zápase medveďa s človekom. Medvedica mala v sebe niekoľko strelných rán a pri bližšej obhliadke bola u nej zistená laktácia. Po dôkladnej obhliadke okolitého terénu bol pod skalným bralom nájdený brloh," uviedol.
K útoku malo prísť v momente, keď obaja muži prechádzali horou. "Obaja prechádzali cez hore uvedenú lokalitu v lesnom poraste, kde vykonávali kontrolu ťažby. So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska Lajka," uviedol Kuffa. Medvedica mala na dvojicu zaútočiť náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou. Poškodený muž sa mal brániť a viackrát na ňu vystreliť. Zviera ho následne zvalilo na zem a začali sa kotúľať dole skalnatým terénom.
"Syn poškodeného pribehol otcovi na pomoc, ktorý ležal pod rozzúrenou medvedicou, ktorá ho stále hrýzla a viac krát z bezprostrednej blízkosti na ňu vystrelil zo svojej krátkej guľovej zbrane pričom sa dával pozor, aby nezasiahol otca. Medvedica ostala po zásahoch nehybne ležať. Následne syn pomohol zranenému otcovi k presunu k motorovému vozidlu na zvážnici a odviezol ho do nemocnice," dodal.
Zhruba 200 metrov od miesta útoku mali nájsť aj svojho ťažko poraneného poľovne upotrebiteľného psa, ktorý zraneniam neskôr podľahol.