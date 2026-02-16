USA nijako nespochybňujú európsku správu, že Navaľnyj bol otrávený, povedal Rubio

BRATISLAVA - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas dnešnej návštevy Slovenska označil za "znepokojivú" správu piatich európskych krajín, že Rusko nechalo pred dvoma rokmi otráviť kritika Kremľa Alexeja Navalného v ruskej väznici smrtiacim jedom. Dodal, že Washington nemá dôvod závery európskych vedcov spochybňovať. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.
"Samozrejme sme si tejto správy vedomí. Je to znepokojujúca správa. Sme si vedomí prípadu Navalného a rozhodne nemáme žiadny dôvod ju spochybňovať," povedal Rubio novinárom na tlačovej konferencii so slovenským premiérom Robertom Ficom v Bratislave.
Británia, Francúzsko, Nemecko, Švédsko a Holandsko v sobotňajšom spoločnom vyhlásení uviedli, že analýza vzoriek z tela Navaľného "jednoznačne" potvrdila prítomnosť epibatidínu. Tento jed pochádza z kože takzvaných šípových žiab v Ekvádore a v Rusku sa prirodzene nevyskytuje. Popredný predstaviteľ ruskej opozície zomrel nečakane počas väznenia na Sibíri, čo podľa pätice európskych krajín svedčí o tom, že "jedine ruský štát mal prostriedky, motív a príležitosť na podanie tohto jedu".
Ruská vláda, ktorá akúkoľvek zodpovednosť za Navaľného smrť už skôr opakovane poprela, podľa štátnej tlačovej agentúry TASS najnovšie obvinenia odmietla a označila ich za "západnú propagandistickú dezinformáciu". Na otázku novinára, prečo sa Spojené štáty k vyhláseniu európskych spojencov nepripojili, Rubio povedal, že išlo o ich vlastnú iniciatívu. "K tomu záveru dospeli tieto krajiny. Koordinovali to. To neznamená, že by sme nesúhlasili s výsledkom. Len to nebolo naše úsilie. Krajiny sa niekedy rozhodnú konať na základe informácií, ktoré získali," povedal Rubio. "Nerozporujeme sa to ani s týmito krajinami nimi kvôli tomu nedohadujeme. Ale bola to ich správa a oni s tým išli von, "dodal šéf americkej diplomacie.
Ostro kritizoval režim prezidenta Vladimira Putina
Navaľnyj bol roky najvýraznejšou tvárou ruskej opozície, ostro kritizoval režim prezidenta Vladimira Putina, predovšetkým kvôli korupcii, a organizoval protivládne demonštrácie. V roku 2020 prežil otravu paralytickou látkou novičok, z ktorej obvinil Kremeľ; ten to odmietol. Po liečbe v Berlíne sa v roku 2021 po piatich mesiacoch vrátil do Ruska, kde bol okamžite zatknutý a v niekoľkých procesoch odsúdený okrem iného za extrémizmus na 19-ročné väzenie. Opozičník vinu odmietal a svoje uväznenie pričítal snahe režimu umlčať všetkých odporcov a kritiku.
Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 v trestaneckej kolónii na Sibíri vo veku 47 rokov. Podľa ruských úradov podľahol kombinácii ochorení a arytmie. Navaľného rodina a stúpenci to odmietajú a od začiatku tvrdia, že bol zabitý na príkaz Kremľa. Úrady po jeho smrti niekoľko dní odmietali vydať telo príbuzným, čo vzbudilo podozrenie, že sa Kremeľ snaží zatajiť vraždu. Epibatidín sa vyskytuje v prírode v koži žiab, možno ho však tiež umelo vyrobiť v laboratóriu, čo bol podľa európskych vedcov pravdepodobne prípad látky použitej na Navalného. Na organizmus pôsobia podobne ako nervové jedy: spôsobuje kŕče, záchvaty, zástavu dýchania, spomalenie srdcovej činnosti a nakoniec smrť.