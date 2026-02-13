POSLEDNÉ FOTO Jamesa Van Der Beeka (†48): Herecký kolega ho naposledy rozosmial!

LOS ANGELES - Herec James Van Der Beek zomrel vo veku 48 rokov po dvojročnom boji s kolorektálnou rakovinou. Jeho blízky priateľ Alfonso Ribeiro sa s ním stihol rozlúčiť osobne a na sociálnych sieťach zdieľal dojímavú fotografiu z posledných chvíľ spoločne stráveného času.
Hollywood zasiahla smutná správa o úmrtí herca Jamesa Van Der Beeka, ktorý po dvojročnom boji s kolorektálnou rakovinou zomrel v stredu vo veku 48 rokov. Medzi tými, ktorí sa s ním stihli rozlúčiť osobne, bol aj jeho blízky priateľ Alfonso Ribeiro. Herec sa na sociálnych sieťach podelil o intímny moment zachytený krátko pred posledným stretnutím – fotografiu, na ktorej drží Van Der Beeka za hlavu, keď leží v posteli. Ribeiro prezradil, že snímka vznikla len niekoľko minút pred ich rozlúčkou.
„Túto fotku urobila @vanderkimberly len pár minút predtým, ako som sa s ním naposledy rozlúčil,“ napísal k záberu. Spomenul aj to, že napriek vážnej situácii nechýbal humor: „Moja posledná chvíľa bola o tom, že som ho ešte raz rozosmial.“ Van Der Beek, známy najmä zo seriálu Dawsonov svet, zanechal po sebe manželku Kimberly a šesť detí. Ribeiro, ktorý je krstným otcom malej Gwendolyn, neskôr zverejnil aj staršiu fotografiu, na ktorej sú obaja herci zachytení počas šťastnejších dní.
K príspevku pridal osobné vyznanie: „Dnes som úplne zlomený zo smrti môjho priateľa @vanderjames. Bol mojím skutočným priateľom, bratom a životným sprievodcom. Bol som s ním počas tejto hroznej cesty boja s rakovinou. Jeho rodina a priatelia prežívali horskú dráhu – vrcholy, keď to vyzeralo, že ju porazil, aj ničivé pády, keď sa vrátila. Od Jamesa som sa naučil tak veľa. On a @vanderkimberly zmenili môj život. Navždy im budem vďačný za všetko, čo dali mne a mojej rodine. Navždy bude žiť v mojom srdci. Vždy tu budem pre ich deti. Úloha Gweninho krstného otca bude pre mňa vždy jednou z najdôležitejších v mojom živote. Milujem ťa, James, a viem, že mám nad sebou anjela strážneho. To, že som sa s tebou mohol tento víkend rozlúčiť, vo mne zostane navždy. Odpočívaj v pokoji, brat môj. Odpočívaj v pokoji.“
„Náš milovaný James David Van Der Beek dnes ráno pokojne odišiel. Svoje posledné dni prežil s odvahou, vierou a dôstojnosťou. Je toho veľa, čo sa dá povedať o jeho prianiach, láske k ľudstvu a posvätnosti času. Na tie dni ešte príde čas. Zatiaľ prosíme o pokojné súkromie, kým smútime za naším milujúcim manželom, otcom, synom, bratom a priateľom," zverila sa rodina. Na podporu rodiny bola zároveň spustená finančná zbierka. Kimberly o nej informovala slovami: „Moji priatelia vytvorili tento odkaz, aby podporili mňa a naše deti v tomto období. S vďačnosťou a zlomeným srdcom.“