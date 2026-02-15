Desivý prípad: Lekárka vošla do obchodu a už z neho nevyšla! Našli ju nahú v mrazničke

MIAMI - Tragédia v americkom Miami má dohru na súde. Rodina mladej lekárky, ktorú našli nahú a zamrznutú v mraziacom priestore supermarketu, viní vedenie predajne zo smrteľnej nedbanlivosti a žiada odškodné v desiatkach miliónov dolárov.
Zmizla v obchode našli ju až ráno
Rodina 32-ročnej anesteziologičky Helen Massiell Garay Sanchezovej podala v Spojených štátoch žalobu na vedenie predajne Dollar Tree v Miami. Lekárku našiel zamestnanec obchodu až nasledujúce ráno — mŕtvu, nahú a zamrznutú v skladovom mraziacom boxe po tom, ako večer predtým vstúpila do predajne a už z nej nikdy nevyšla.
Podľa polície v Miami neexistujú dôkazy, že by bola Sanchez donútená vstúpiť do mrazničky násilím. Zároveň však zostáva nejasné, ako sa ocitla zamknutá v priestore, z ktorého sa nedokázala dostať von.
Žaloba na 50 miliónov dolárov
Pozostalí žiadajú odškodné vo výške 50 miliónov dolárov a obviňujú vedúceho predajne Yanelkisa Gonzaleza. Podľa žaloby mal vedomosť o tom, že zákazníčka z obchodu neodišla, no napriek tomu nepodnikol kroky na jej vypátranie.
Rodina tvrdí, že Gonzalez nepreveril dostupné záznamy z bezpečnostných kamier, neprešiel priestory predajne a nezistil, že žena zostala uväznená v chladiacom zariadení. Zároveň mal zanedbať povinné postupy pri zatváraní obchodu, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby v priestoroch nezostal žiadny zákazník.
Pomoc neprišla včas
V súdnych dokumentoch sa ďalej uvádza, že vedúci predajne neobjavil prítomnosť lekárky v mrazničke včas, neposkytol jej pomoc a nekontaktoval záchranné zložky. Rodina ho viní aj z toho, že prevádzka nebola riadne zabezpečená a zákazníci mali prístup k nefunkčnému chladiacemu zariadeniu.
Telo ženy našli až na druhý deň ráno v skladovom mraziacom boxe. Zamestnanec následne okamžite privolal záchranné služby, uviedol britský denník Metro.
Hypotermia a paradoxné správanie
Podľa dostupných informácií Sanchezová po uväznení trpela ťažkou hypotermiou. Odborníci upozorňujú, že pri poklese telesnej teploty pod približne 27 stupňov Celzia môže dôjsť k tzv. paradoxnému vyzliekaniu — stavu, pri ktorom má obeť falošný pocit extrémneho tepla a začne sa vyzliekať krátko pred smrťou.
Táto reakcia by mohla vysvetľovať, prečo bola lekárka nájdená bez oblečenia, hoci vyšetrovanie presnú postupnosť udalostí zatiaľ jednoznačne neurčilo.
Zbierka na návrat domov
Na platforme GoFundMe vznikla zbierka, ktorej cieľom je zabezpečiť prevoz tela zosnulej do jej rodnej Nikaraguy, kde jej rodina plánuje dôstojnú rozlúčku.
„Doktorka Garayová zasvätila život medicíne. Ako anesteziologička špecializovaná na vrodené srdcové chyby prinášala nádej a uzdravenie deťom aj ich rodinám,“ uvádza sa v texte zbierky.
Pozostalí dodávajú, že jej empatia, odbornosť a oddanosť záchrane detských životov definovali nielen jej kariéru, ale aj osobnosť. Ich posledným želaním je, aby sa mohla vrátiť domov a nájsť pokojné posledné miesto odpočinku obklopená blízkymi.