Tabaková dráždila na olympiáde bez podprsenky: FOTO s hokejistami!

MILÁNO - Romana Tabaková prišla podporiť zimné olympijské hry. Nechýbala ani na zápase Slovákov proti Fínom. V Taliansku stretla aj svojich hokejových obľúbencov, s ktorými sa zvečnila na pamiatku. Toto nikomu nemohlo ujsť!
Mnoho ľudí po celom svete podporuje svojich favoritov na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine. Či už ide o skoky na lyžiach, krasokorčuľovanie, zjazdové lyžovanie alebo hokej. Práve posledný menovaný šport uchvátil aj bývalú poslankyňu Romanu Tabakovú, ktorá naň zavítala do Talianska.
Podporila našich hráčov, krorí zdolali Fínov a počas svojho pobytu v zahraničí stretla aj svojich obľúbencov. Zvečnila sa s nimi na Instagrame. Ide o kanadských hokejistov Sidneyho Crosbyho a Coltona Parayka. Na fotografiách vyzerala veľmi nadšene a spokojne. „So #sidneycrosby na raňajkách! Nemám slov akú mám silnú pokornú auru. Hokejová legenda. Podpísal môjmu synovi venovanie," napísala k spoločnej snímke.
Nikomu však neuniklo, že na zábere s Coltonom, kde ju vidieť celú, nemala pod šatami podprsenku. Vidieť takto Romanu je celkom neobvyklé, preto si dozaista mnoho fanúšikov tento pohľad veľmi užilo.
