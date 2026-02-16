Veľký prelom! V USA prvýkrát letecky prepravili malý jadrový reaktor

WASHINGTON - Americké ministerstvá energetiky a obrany v nedeľu po prvýkrát letecky prepravili malý jadrový reaktor. Cieľom leteckého transportu z Kalifornie do Utahu bolo demonštrovať potenciál rýchleho nasadenia tejto technológie na civilné aj vojenské účely. Informuje o tom agentúra Reuters.
Transport sa uskutočnil v spolupráci so spoločnosťou Valar Atomics a nákladom bol jej modulárny reaktor Ward bez jadrového paliva.
Na palube lietadla smerujúceho z Kalifornie na leteckú základňu Hill bol aj americký minister energetiky a Chris Wright a zástupca ministra obrany Michael Duffey. Obaja presun označil za prelom v oblasti jadrovej energetiky a vojenskej logistiky v USA.
Presunutý mikroreaktor je o niečo väčší ako autododávka. Podľa riaditeľa spoločnosti Valar dokáže vyrobiť päť megawattov elektriny, čo postačuje pre asi 5000 domácností. Spustený bude v júli s počiatočným výkonom 100 kilowattov.
Reuters pripomína, že vláda prezidenta Donalda Trumpa považuje malé jadrové reaktory za jeden z viacerých spôsobov, ako rozširovať spôsoby výroby energie v USA. Zástancovia tejto technológia ich propagujú ako zdroje energie, ktorý je možné premiestniť do vzdialených a odľahlých miest. Môžu sa preto stať alternatívou k dieselovým generátorom, ktoré vyžadujú časté dodávky paliva. Skeptici argumentujú, že cena takýmto spôsobom vyrobenej energie je zatiaľ príliš vysoká.