Slovenská správa ciest upozorňuje: Vodiči by si mali dať pozor na zasnežené cesty

BRATISLAVA - Vodiči by si najmä v hornatejších častiach Slovenska mali dať pozor na čerstvý, kašovitý, utlačený aj zľadovatený sneh. Na svojom webe zjazdnost.sk o tom informovala Slovenská správa ciest (SSC).
Zľadovatený sneh sa nachádza na ceste I/67 v úseku Ostrá skala - Pusté Pole aj na horskom priechode Vernár. „Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky,“ upozornili cestári.
SSC okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov.
„Cesta II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta číslo III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ doplnila SSC.