Ellie Goulding už čochvíľa rodí: Tehotenské bruško zatienilo jej MEGA výstrih!

LOS ANGELES - Speváčka Ellie Goulding sa ukázala na prestížnom podujatí v Londýne v momente, keď sa už jej druhé tehotenstvo nedá prehliadnuť. V odvážnych ružových saténových šatách síce odhalila poriadne odvážny výstrih, no všetky pohľady smerovali najmä na jej výrazné tehotenské bruško, ktoré naznačuje, že pôrod je už doslova za dverami.
Speváčka Ellie Goulding sa na londýnskom galavečere BAFTA Invest In Talent sa objavila v momente, keď už svoje druhé tehotenstvo rozhodne nemôže skrývať. Slávna speváčka už čochvíľa rodí. Aj napriek pokročilému tehotenstvu zvolila v skutku odvážny outfit.
Jasne ružová saténová róba obopínala jej postavu a zvýrazňovala jej rastúce bruško. Hoci šaty zaujali hlbokým výstrihom a jemnými priesvitnými detailmi z tylu, väčšina pozornosti sa sústredila práve na jej materinské krivky. Výber šiat mnohých prekvapil, no Ellie je za dôkazom toho, že aj v pokročilom štádiu tehotenstva sa dá experimentovať a zároveň vyzerať viac než výborne.
Speváčka zaručene nepatrí k tým ženám, ktoré sú verné zaužívaným predstavám o tehotenskej móde. Na červenom koberci ju sprevádzal partner Beau Minniear, s ktorým očakáva svoje prvé spoločné dieťa. Goulding už pritom vychováva štvorročného syna Arthura, ktorého má s bývalým manželom Casparom Joplingom.
