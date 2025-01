Smutná spoveď slávneho herca: Opísal náročný boj s rakovinou!

(Zdroj: pixabay.com)

Známy herec počas minulého roka priznal, že bojuje s rakovinou. O svojej diagnóze hovoril veľmi otvorene a rovnako tak urobil aj v poslednej epizóde jeho podcastu Full House Rewind.

Tam prehovoril o náročnej liečbe, ktorá podľa neho prebieha dobre. Aj napriek tomu to však v žiadnom prípade nie je prechádzka ružovou záhradou a okrem iného uviedol, že ho trápi aj to, že mu stále nerastú vlasy.

„Uvedomil som si, ako veľmi vás dokážu zahriať. Tam, kde sa teraz nachádzam, je poriadne zima. V lete by to však mohlo byť fajn. Fungovalo by to ako taká malá klimatizácia," uviedol aj s dávkou humoru Coulier.