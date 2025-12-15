Hviezda seriálu Plný dom má ĎALŠIU RAKOVINU: Šiel len na kontrolu a... Nález na jazyku!

LOS ANGELES - Hoci sa zdalo, že náročný boj s rakovinou už vyhral, nie je tomu celkom tak. Herec Dave Coulier (66), známy napríklad účinkovaním v sitcome Plný dom, sa musel opäť zveriť do rúk lekárov a odborníkov. Zákerná choroba udrela druhýkrát!
Dave Coulier o svojich zdravotných problémoch prehovoril v Today Show. Ako uviedol, išiel len na rutinný PET scan a niečo sa tam objavilo. Len pár mesiacov po tom, ako porazil agresívny non-Hodgkinov lymfóm mu diagnostikovali rakovinu jazyka.
„Pýtal som sa doktorov, či to má nejakú spojitosť. Povedali mi, že vôbec,” prezradil obľúbený herec. Tiež zdôraznil, že včasné odhalenie choroby mu vlastne opäť zachránilo život. Prognóza na vyliečenie je priaznivá a séria ožarovaní sa mu končí 31. decembra. „Začnem nový rok s tým, že si poviem, že som s tým včera skončil,” dodal.
Obľúbený herec v rozhovore otvorene priznal, že má za sebou ťažký rok. „Je to emočne a psychicky veľmi náročné,” povedal k tomu. Najviac ho bolí, aký to má všetko dopad na jeho milovanú manželku Melissu, ktorá sa mu usiluje byť oporou. Dvojica je spolu od roku 2005.