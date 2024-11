Hviezda Plného domu bojuje s AGRESÍVNOU rakovinou: Aktuálne FOTO bez vlasov!

(Zdroj: Profimedia)

Minulý týždeň sa hercovi z Plného domu Daveovi Coulierovi zmenil život od základov. To, čo sa javilo ako bežné prechladnutie, skončilo vážnym problémom. Po infekcii horných dýchacích ciest, ktorou si prešiel v októbri, mu veľmi rýchlo opuchli lymfatické uzliny. Jedna z nich narástla až do veľkosti golfovej loptičky. A po vyšetreniach a biopsii prišla zdrvujúca správa.

(Zdroj: Warner Bros. Television)

„O tri dni neskôr mi zavolali lekári a povedali: "Radi by sme pre vás mali lepšie správy, ale máte non-Hodgkinov lymfóm a nazýva sa to B bunka a je veľmi agresívna,“ vyjadril sa Coulier. „Zmenilo sa to z "trochu som prechladol" na" mám rakovinu" a bolo to zdrvujúce,“ povedal herec pre People. „Bola to naozaj rýchla jazda na horskej dráhe,“ dodal.

Keď sa zdrvujúcu správu dozvedel, sám ju oznámil svojim kolegom z legendárneho seriálu Plný dom. Nechcel vraj, aby sa to dozvedeli od niekoho iného. A všetci jeho dávni kamaráti ho v týchto ťažkých chvíľach podporujú. Na sociálnej sieti instagram sa najnovšie objavil príspevok, ktorý zverejnil John Stamos. Na prejav solidarity sa ukázal s holou hlavou.

(Zdroj: Warner Bros. Television)

Na záberoch zároveň tú Daveovu holí. „Nie je nič lepšie, ako si nahodiť umelú plešinu a precvičiť svoje zručnosti vo Photoshope, aby ste prejavili trochu lásky a solidarity môjmu bratovi Daveovi Coulierovi. Zvládaš to s obrovskou silou a pozitivitou. Viem, že sa cez to dostaneš a som hrdý, že stojím pri tebe pri každom kroku. Ľúbim ťa,“ napísal k záberu a pochválil aj kolegovu manželku Melissu.

Nádej na vyliečenie sa zvýšila

Po množstve negatívnych správ však prišla jedna dobrá. Test kostnej drene mal negatívny. „Moje šance na vyliečenie sa tak zvýšili z niečoho nízkeho na 90 %. Bol to skvelý deň,“ prezradil pre People herec, ktorý už dva týždne po tom, ako mu lekár oznámil túto diagnózu, začal s chemoterapiou. Zatiaľ absolvoval prvú zo šiestich chemoterapií.