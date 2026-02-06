To je ale krásna správa! Syn Eddieho Murphyho a dcéra Martina Lawrencea čakajú bábätko

LOS ANGELES - Syn Eddieho Murphyho Eric a dcéra Martina Lawrencea Jasmin čakajú svoje prvé dieťa. Dve slávne hollywoodske rodiny tak čoskoro privítajú nového člena a z ikonických komikov sa stanú starí rodičia.
Hollywoodské rodiny majú dôvod na veľkú oslavu. Spojenie dvoch slávnych komikov sa totiž rozšíri o ďalšiu generáciu – Eric Murphy a Jasmin Lawrence čakajú svoje prvé dieťa. Radostnú správu oznámil manželský pár prostredníctvom spoločného príspevku na Instagrame.
TAJNÁ SVADBA prominentých detí: Syn Eddieho Murphyho sa OŽENIL s dcérou Martina Lawrencea!
Fanúšikov okamžite dojala ich fotografia, na ktorej si Eric nežne opiera hlavu o tehotenské bruško svojej manželky. „Ďakujeme Ježišovi za ten najväčší dar,“ napísali budúci rodičia. Komentáre pod príspevkom sa rýchlo zaplnili nadšenými reakciami. „Mať Eddieho Murphyho a Martina Lawrencea ako starých rodičov, to je život!“ napísal jeden z fanúšikov.
Ďalší dodal: „Toto dieťa bude brutálne talentované a neuveriteľne vtipné.“ Vzťah Erica a Jasmin nie je pre verejnosť žiadnou novinkou. Prvýkrát ho potvrdili už v roku 2021. O dva roky neskôr ich blízkosť nepriamo potvrdil aj Eddie Murphy, ktorý v rozhovore pre Today prezradil, že mladý pár spolu trávi veľa času. V decembri 2024 prišiel ďalší veľký krok – zásnuby. O rok neskôr sa zosobášili.