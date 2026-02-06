Celý svet pátra po hackerovi: REKORDNÁ kryptokrádež! Uniká s falošným slovenským pasom

HAAG - Použitie falošného slovenského pasu sa objavilo v jadre medzinárodného vyšetrovania kanadského kryptohackera Andeana Medjedovica. Podľa holandských orgánov sa ním legitimoval v hoteli v Haagu v čase hackerského útoku, po ktorom z Európy zmizol.
Použitie falošného slovenského pasu sa stalo jedným z kľúčových bodov v medzinárodnom prípade kanadského kryptohackera Andeana Medjedovica. Práve týmto dokladom sa podľa holandských orgánov legitimoval v hoteli v Haagu v čase, keď mal spáchať jeden z najväčších kryptozločinov posledných rokov, píše stránka cbc.ca.
Vyplýva to z dokumentov z extradíčneho konania v Srbsku, ktoré získali investigatívci z relácie the fifth estate a siete BIRN.
Hotel v Haagu a náhly odchod
Holandské úrady tvrdia, že Medjedovic sa v čase hackerského útoku na kryptoplatformu KyberSwap zdržiaval v hoteli v Haagu. Do ubytovacieho zariadenia sa mal prihlásiť na falošný slovenský pas.
Deň po útoku hotel náhle opustil, hoci mal zaplatené ubytovanie ešte na ďalší mesiac. Vyšetrovatelia upozorňujú aj na to, že IP adresa spojená s jeho hotelovou izbou vykazovala „podozrivú aktivitu“ priamo súvisiacu s hackerským zásahom.
Priznanie použitia falošných dokladov
Samotný Medjedovic počas konania pred Belehradským vyšším súdom potvrdil, že falošné doklady používal. Tvrdil však, že nie na cestovanie, ale na ochranu súkromia.
„Keď som býval v hoteloch, používal som falošné mená a falošné pasy. Konkrétne v Holandsku som použil falošný slovenský pas,“ uviedol. Ako dôvod označil obavy, že obchodníci s kryptomenami sa môžu stať terčom kriminality.
Holandské orgány však poukazujú aj na ďalšie pohyby: po odchode z Holandska sa mal pri lete identifikovať bosnianskym pasom a krátko nato cestovať do Sarajeva opäť s použitím slovenského dokladu.
Útek pred justíciou a desiatky miliónov dolárov
Medjedovic je podozrivý z útokov na dve kryptoplatformy – Indexed Finance a KyberSwap. Podľa amerických a holandských orgánov mal pomocou sofistikovaných finančných operácií získať spolu približne 65 miliónov dolárov v kryptomenách.
V prípade KyberSwap ide o sumu okolo 48 miliónov dolárov, pričom americká justícia hovorí aj o vydieraní. Vyplýva to z obžaloby amerického ministerstva spravodlivosti zverejnenej začiatkom roka 2025.
Medjedovic všetky obvinenia odmieta.
Zadržanie v Srbsku a neúspešná extradícia
V auguste 2024 bol Medjedovic zadržaný v Belehrade po tom, ako do mesta pricestoval pod menom Lorenzo. Po 105 dňoch vo väzbe ho však srbský súd prepustil a zamietol holandskú žiadosť o vydanie.
Súd dospel k záveru, že Holandsko nepreukázalo dostatočne jeho vinu a zároveň uviedol, že skutky, z ktorých je podozrivý, by podľa srbského práva neodôvodňovali extradíciu.
Pátranie pokračuje, stopa vedie do Bosny
Krátko po jeho prepustení americké úrady upozornili, že Medjedovic sa pravdepodobne nachádza v Bosne a Hercegovine. V krajine má rodinné zázemie a v minulosti tam uvádzal adresu pri žiadosti o pas.
Na Medjedovica je vydaný Interpol Red Notice a pátranie po ňom pokračuje. Vyšetrovatelia zároveň sledujú pohyb kryptomien, ktoré boli s jeho aktivitami spájané.