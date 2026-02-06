Huliak naživo šokoval vyznaním SaSkárovi Hlinovi: Ste hulvát ako ja, páči sa mi to! Chce ho v strane?

BRATISLAVA - Málokedy vidíme pred kamerami v politickej diskusii taký vzájomný rešpekt a porozumenie či dokonca inšpirovanie sa, ako vo štvrtok 5. februára, kedy sa v ringu stretli minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana Vidieka) a Alojz Hlina (Sloboda a Solidarita). Aj keď bol zvyšok 4-členného tradičného duelu poriadne ostrý, začal pomerne bizarne.
Huliak svoje "politické city" Hlinovi vyznal pred kamerami televízie TA3 v relácii Král na ťahu. Huliak prišiel do štúdia s Romanom Malatincom a Hlina zas s predsedom SaS Branislavom Gröhlingom. Diváci však mohli zostať poriadne zaskočení po tom, čo minister Hlinovi povedal. Člen klubu SaS je totiž už dlhé roky známy svojou prostorekosťou, rétorikou a výrazným gestikulovaním. Zdá sa, že šéfovi Strany Vidieka to poriadne imponuje.
Ste chlap z dediny a je to vidieť, cenil Huliak
Huliak začal tým, že si Hlinu váži ako jedného z mála opozičných politikov. "Pán Hlina, ja neviem, či je niekto vôbec v opozícii, koho si tak vážim ako vás. Skutočne ste chlap z dediny. Všetko, čo máte, ste si vytvorili vlastnými rukami," chválil Hlinu rodný Očovan.
Ste hulvát ako ja
Jeho sympatie voči Hlinovi neznižuje ani občastná ohnivosť, ktorú Hlina vo vystúpeniach prejavuje, práve naopak. Dokonca to minsiter považuje za pochopiteľné a blízke jeho vlastnej charakteristickej črte. "Všetká česť, ste nas*atý, s prepáčením, presne na to, na čo som ja," prekvapoval v diskusii Huliak. Opozičník je podľa neho dokonca podobný "hulvát ako on".
Huliak však s lichôtkami nekončil a dodal, že Hlina by sa dokonca hodnotovo mohol zaradiť do jeho Strany vidieka. "Dvere máte otvorené," pozval Huliak Hlinu do svojich radov, pričom Hlina sa len usmieval.
Predstaviteľ SaS však lichôtky neopätoval. "Táto krajina trpí na to, že živí neschopných ľudí, ktorí by za normálnych okolností v normálnej krajine boli na úrade práce, ale u nás sú to cnostní podnikatelia," uviedol. "Ako môžete od mladého človeka chcieť, že sa vydá do nejakej výzvy, keď počuje mená a počuje tých ľudí, ktorí sú úspešní v tých realizáciách výzvy?" položil otázku Hlina.