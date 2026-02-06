Slávny spevák je na NESPOZNANIE: Dychberúca PREMENA... Schudol vyše 130 kíl!

LOS ANGELES - Na tohtoročnom odovzdávaní cien Grammy vyrazil všetkým dych. Slávny spevák mal dlhé roky výraznu nadváhu, s ktorou sa popaoval. Bez skratiek!
Keď sa Jelly Roll objavil na odovzdávaní cien Grammy, mnohí fanúšikovia ho takmer nespoznali. Nie pre nový outfit či účes, ale pre dramatickú fyzickú premenu. Za menej než štyri roky dokázal schudnúť približne 136 kíl – bez skratiek. Spevák, ktorý kedysi vážil viac než 250 kíl, dnes otvorene hovorí svojom chudnutí a zmene. Zlom prišiel v roku 2021, no výrazný posun nastal v roku 2024, keď sa Jelly rozhodol pripraviť na 8-kilometrový beh. Spočiatku u neho nešlo o výkon, ale o pohyb samotný.
„Keď som začal trénovať v januári, nedokázal som prejsť ani viac ako jeden kilometer,“ priznal neskôr. Postupne striedal chôdzu a beh, denne prešiel 3 až 5 kilometrov a pohyb sa stal pevnou súčasťou jeho života. Výsledok? Viac než 30 kíl dole ešte pred samotnými pretekmi, priznal vtedy pre People. Veľkou témou jeho premeny bol aj vzťah k jedlu. Jelly Roll sa netajil tým, že dlhé roky bojoval so závislosťou od jedla a vyrastal v prostredí, kde zdravý prístup k stravovaniu prakticky neexistoval.
„Nikto u nás doma nikdy nemal zdravý vzťah k jedlu. Najťažšie bolo začať bojovať s týmto démonom a vybudovať si disciplínu,“ povedal v minulosti pre People. Zameral sa na jedlá bohaté na bielkoviny, ktoré mu pomáhali cítiť sa sýty dlhšie a udržať energiu počas dňa. Strava prestala byť únikom a stala sa nástrojom. Hoci mu lekári odporúčali moderné lieky na redukciu hmotnosti, Jelly Roll sa rozhodol ísť inou cestou. Obával sa možných vedľajších účinkov.
„Každý lekár, s ktorým som sa rozprával, bol za to. Ja som sa toho však bál… ako speváka ma máločo desí viac než reflux,“ vysvetlil v podcaste Dumb Blonde. Popri cvičení a strave si vytvoril aj rutiny, ktoré podporovali regeneráciu. „Som v saune 20 až 30 minút a pár minút v studenom kúpeli každý deň,“ povedal v jednom z rozhovorov. Chudnutie mu prinieslo lepšiu kvalitu života, pokoj v mysli a silnejšie vzťahy.
„Priblížil som sa k Bohu. Priblížil som sa k sebe. Som lepší otec,“ povedal v rozhovore pre Extra. „Som viac prítomný pre svoje deti… a cítim sa fyzicky schopný robiť veci, ktoré som predtým nemohol," dodal. Dokonca priznal, že sa cíti opäť mladistvo a má viac energie než roky predtým. Dnes váži približne 120 kíl, no jeho cesta ešte nekončí.