Má svoju cenu! Mariah Carey v priesvitných čipkách s diamantami: 56 nikdy nevyzeralo tak dobre!

LOS ANGELES - Mariah Carey bola hviezdou večera tesne pred odovzdávaním cien Grammy. Charitatívna organizácia Musicares ju vyhlásila za osobnosť roka a na jej počesť zaspievali mnohí známi umelci jej piesne. Zaradila sa tak do klubu ocenených filantropov z radu spevákov ako sú Dolly Parton, Bono Vox, Joni Mitchell či Paul McCartney.
Sobotný večer pred udeľovaním cien Grammy sa niesol v znamení významnej udalosti - ocenenia osobnosti roka organizáciou Muzicares, ktorá sa stará o hudobníkov v núdzi. Toto prestížne ocennenie tento rok získala nezabudnuteľná Mariah Carey.
Mariah Carey prišla v odvážnej priehľadnej čiernej čipkovanej róbe, ktorá spolu s diamantovými doplnkami okamžite ovládla červený koberec. Dokonalý look doplnila výrazným líčením očí a dlhými vlnami vlasov, voľne spustenými cez ramená. Aj vo svojom úctyhodnom veku stále vyzerá ako dievčatko.
56-ročná speváčka bola ocenená za svoje "mimoriadne tvorivé úspechy a oddanosť filantropický aktivitám, pričom zároveň získavala dôležité finančné prostriedky na podporu zdravia a pohody hudobnej komunity."
„Vplyv Mariah Carey presahuje jej pozoruhodné umenie,“ povedala Theresa Wolters, výkonná riaditeľka MusiCares. „Svoju platformu využíva konzistentne na poskytovanie konkrétnej podpory komunitám, či už prostredníctvom pomoci pri katastrofách, posilnenia postavenia mládeže alebo programov, ktoré pomáhajú tým, ktorí čelia prekážkam v príležitostiach.“
Okrem hudby speváčka poskytla pomoc komunitám postihnutým hurikánom Katrina a pandémiou COVID-19. Založila Camp Mariah v spolupráci s Fresh Air Fund na podporu znevýhodnenej mládeže a podporuje iniciatívy na podporu zdravia, vzdelávania a sociálnej starostlivosti, čo odráža celoživotný záväzok pomáhať.
A pritom zostáva stále nohami na zemi a ako sama hovorí: „Nepovažujem sa za legendu. Stále len pracujem, stále sa snažím. Vždy som tvrdo pracovala, pretože som od začiatku vedela, že tu chcem byť dlho.“ A toto sa jej darí. Mariah patrí na výslnie hudubnej slávy už niekoľko desaťročí a ak by na ňu niekto zabudol, na Vianoce si vždy spomenieme pri jej nestarnúcej piesni "All I want for Christmas".
Udelenie tejto preztížnej ceny je sprevádzané slávnostným galavečerom, počas ktorého rôzni hudobní interpréti spievajú piesne oceneného umelca. Nesmrteľné piesne Mariah Carey zaspievali Foo Fighters s Taylor Mompsen, Jennifer Hudson, John Legend, Busta Rhymes, Teddy Swims, Kesha či Adam Lambert.
MusiCares je charitatívna organizácia, ktorá stojí pri hudobníkoch, producentoch a ľuďoch z hudobného priemyslu v krízových situáciách od roku 1989. Bola založená ako charitatívne rameno Recording Academy (teda tej istej inštitúcie, ktorá udeľuje ceny Grammy). Jej cieľom je pomáhať ľuďom z hudobného sveta, keď prídu o príjem, riešia zdravotné problémy, bojujú so závislosťami, či zažijú osobnú alebo prírodnú katastrofu.
MusiCares poskytuje finančnú pomoc (nájom, účty, liečba), zdravotnú podporu, psychologickú pomoc, krízové granty i programy na liečbu závislostí. A to všetko bez ohľadu na slávu. Pomoc dostávajú aj hudobníci v pozadí, technici, skladatelia a ostatní členovia tímu.