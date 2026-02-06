Piatok6. február 2026, meniny má Dorota, zajtra Vanda

Bola slovenského pôvodu? TOTO bola posledná Epsteinova partnerka! Chceli sa vziať a venoval jej ostrov

Epstein sa chcel so Šuliakovou zosobášiť. Zobraziť galériu (3)
Epstein sa chcel so Šuliakovou zosobášiť. (Zdroj: X)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - Kým nové dokumenty z kauzy Jeffreyho Epsteina postupne odhaľujú mená, mechanizmy a finančné schémy, jedna žena zostáva zahalená tajomstvom. Karyna Šuliaková – posledná oficiálna partnerka odsúdeného sexuálneho delikventa – mala podľa jeho vôle získať majetok v hodnote stoviek miliónov dolárov. Mala mať slovenský pôvod. Iné zdroje tvrdia, že pochádzala z Bieloruska.

Žena ktorá bola po jeho boku až do konca

Vyšetrovanie okolo Jeffreyho Epsteina sa ani roky po jeho smrti neskončilo. Popri obetiach, spolupáchateľoch a politických kontaktoch sa do popredia znovu dostáva aj postava Karyny Šuliakovej, ženy, ktorá bola s Epsteinom v posledných rokoch jeho života a ktorá mala byť hlavnou dedičkou jeho majetku. Tvrdí sa o nej, že je bieloruského pôvodu. Iné zdroje tvrdia, že pochádza zo Slovenska.

Šuliaková, pravdepodobne narodená v roku 1989 v Bielorusku, prišla do Spojených štátov v roku 2009 ako dvadsaťročná. Krátko po Epsteinovom prepustení z väzenia na Floride sa dostala do jeho blízkeho okolia – a postupne aj do centra jeho osobného života.

Karyna Šuliaková
Zobraziť galériu (3)
Karyna Šuliaková  (Zdroj: profimedia.sk)

Osem až desať rokov v jeho najužšom kruhu

Vzťah Karyny Šuliakovej s Epsteinom trval podľa dostupných informácií osem až desať rokov. V tomto období sa stala jednou z jeho najbližších a najdôvernejších osôb. Epstein jej financoval nákladné štúdium stomatológie na Kolumbijskej univerzite v New Yorku.

Hoci bola neskôr registrovaná ako zubná lekárka na Floride aj v Kalifornii, všetko nasvedčuje tomu, že túto profesiu v praxi nikdy nevykonávala. Jej život bol naviazaný na Epsteinovu sieť nehnuteľností, súkromných letov a uzavretého spoločenského sveta.

Tichá spoločníčka alebo žiarlivá „inšpektorka“

Ľudia z Epsteinovho okolia si na Šuliakovú spomínajú rozporuplne. Jedna skupina ju opisuje ako nenápadnú, mlčanlivú a takmer neviditeľnú postavu. Iní však hovoria o žene, ktorá mala prehľad o každom Epsteinovom kontakte.

Práve preto mala medzi jeho spolupracovníkmi prezývku „inšpektorka“. Podľa týchto výpovedí bola posadnutá kontrolou toho, s kým Epstein komunikuje, kde sa pohybuje a aké má plány.

Zvláštny manželský zväzok

Osobitnú pozornosť vzbudzuje aj jej manželstvo z roku 2013 so ženou menom Jennifer Kalinová, ďalšou osobou prepojenou s Epsteinovým prostredím. Podľa špekulácií mohlo ísť o účelový zväzok, ktorý mal Šuliakovej pomôcť získať americké občianstvo.

Rozvod prišiel v júli 2019 – len niekoľko týždňov pred Epsteinovým zatknutím a smrťou v newyorskej väzbe.

Závet podpísaný dva dni pred smrťou

Dva dni predtým, než bol Epstein 10. augusta 2019 nájdený mŕtvy vo svojej cele na Manhattane, podpísal závet. Podľa súdnych dokumentov plánoval rozdeliť majetok medzi najmenej 44 osôb a subjektov. Najväčší podiel mala získať práve Karyna Šuliaková.

Podľa závetu jej odkázal 50 miliónov dolárov v hotovosti. Tým sa však zoznam nekončil.

Prsteň na svadbu a celé impérium nehnuteľností

Súčasťou dedičstva mal byť aj luxusný diamantový prsteň s hmotnosťou takmer 33 karátov, zasadený do platiny a obklopený menšími diamantmi. Epstein v rukou písanej poznámke uviedol, že prsteň bol darovaný „v úmysle uzavrieť manželstvo“, čo naznačuje, že Šuliakovú plánoval požiadať o ruku.

Okrem hotovosti a šperkov mala zdediť aj celé jeho realitné portfólio. To zahŕňalo súkromný ostrov Little Saint James na Amerických Panenských ostrovoch, neslávne známy ako „Ostrov pedofila“, luxusnú rezidenciu na Upper East Side v New Yorku, rozsiahly ranč Zorro v Novom Mexiku, ako aj hodnotné nehnuteľnosti v Paríži a v Palm Beach na Floride.

Posledný telefonát pred smrťou

Význam Šuliakovej v Epsteinovom živote podčiarkuje aj fakt, že bola poslednou osobou, s ktorou telefonoval. V noci pred smrťou spolu hovorili približne dvadsať minút. Obsah rozhovoru nikdy nebol zverejnený a pravdepodobne už nikto nezistí, o čom bol.

Ostrov pedofilov Little Saint James
Zobraziť galériu (3)
Ostrov pedofilov Little Saint James  (Zdroj: profimedia.sk)

Dedičstvo ktoré sa rozplynulo

Napriek veľkolepým plánom zo závetu Šuliaková napokon oficiálne nezískala takmer nič. Po Epsteinovej smrti bol celý jeho majetok presunutý do fondu Epstein Victims’ Compensation Program, ktorý vznikol s cieľom odškodniť obete jeho zločinov.

Z tohto programu bolo doteraz vyplatených viac než 120 miliónov dolárov.

Milióny uviaznuté v sporoch a ticho okolo nej

Zvyšná časť majetku, odhadovaná na približne 127 miliónov dolárov, zostáva predmetom zložitých súdnych sporov na Amerických Panenských ostrovoch. Objavujú sa však dohady, že Šuliaková mohla získať časť peňazí prostredníctvom jedného z dôverných trustov, ktoré Epstein založil ešte za života.

Verejne sa k tomu nikdy nevyjadrila. Posledný raz bola zaznamenaná na verejnosti v máji 2024 v New Yorku – a odvtedy opäť zmizla z dohľadu médií.

Ostrov ktorý sa stal symbolom hrôzy

Súkromný ostrov Little Saint James patril Epsteinovi od roku 1998 až do jeho smrti v roku 2019. Práve počas tohto obdobia získal pochmúrne prezývky ako „Ostrov hriechu“ či „Ostrov pedofila“ – a stal sa jedným zo symbolov celej kauzy, ktorá dodnes otriasa elitami po celom svete.

Viac o téme: SvadbaZávetJeffrey EpsteinDedičstvoKaryna Šuliaková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Peter Mandelson
Pád britského politika: Mandelson kvôli kauze Epstein končí v parlamente! Hrozí mu doživotný trest
Zahraničné
Ilustračné foto
Ministerstvo spravodlivosti odstránilo z webu stovky dokumentov: Reaguje tak na sťažnosti Epsteinových obetí
Zahraničné
Premiér reaguje na kauzu
Premiér reaguje na kauzu ohľadom komunikácie Lajčáka s Epsteinom: Ide vraj o účelové odvádzanie pozornosti
Domáce
Nový ŠKANDÁL! Tajná PÁRTY
Nový ŠKANDÁL! Tajná PÁRTY s Epsteinovými dievčatami: Na zozname hostí bol aj slovenský premiér, píše sa v spisoch
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

ZOH 2026: Dedina žila vo štvrtok pochodňou, športovcom zatiaľ nič nechýba
ZOH 2026: Dedina žila vo štvrtok pochodňou, športovcom zatiaľ nič nechýba
Šport
50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
50 rokov s jedným mužom? Mázikovej recept na šťastné manželstvo: Robte to ako ona a máte vyhraté
Prominenti
Kapitán mužstva FK Železiarne Podbrezová Samuel Štefánik pred jarnou časťou Niké ligy
Kapitán mužstva FK Železiarne Podbrezová Samuel Štefánik pred jarnou časťou Niké ligy
Šport

Domáce správy

Veľké zmeny pri podávaní
Veľké zmeny pri podávaní daňových priznaní: POZOR najmä na TIETO dve významné! Vyšie sú aj pokuty
Domáce
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Šok na Považí: Nečakane
Šok na Považí: Nečakane končí veľká fabrika, o prácu príde polovica zamestnancov! Takáč sa obul do nemeckého majiteľa
Domáce
Slovenský FUTBALISTA sa pokúsil ZAVRAŽDIŤ svokra: Detektív odhalil nové zistenia. Na súde prišla tvrdá rana
Slovenský FUTBALISTA sa pokúsil ZAVRAŽDIŤ svokra: Detektív odhalil nové zistenia. Na súde prišla tvrdá rana
Banská Bystrica

Zahraničné

Epstein sa chcel so
Bola slovenského pôvodu? TOTO bola posledná Epsteinova partnerka! Chceli sa vziať a venoval jej ostrov
Zahraničné
Vladimir Putin
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási výpadky elektriny a kúrenia po raketovom útoku: Sankcie USA závisia od rokovaní
Zahraničné
Dmitrij Medvedev.
Dramatický obrat vo vyjadreniach: Medvedev nečakane zmiernil tón! TOTO povedal o globálnom konflikte
Zahraničné
Ilustračné foto
Irán vyzýva USA na serióznosť a zodpovednosť na rokovaniach: Trump nevylučuje vojenskú akciu
Zahraničné

Prominenti

HROZNÝ zážitok Kollárovej EX:
HROZNÝ zážitok Kollárovej EX: Moja mama stonala od BOLESTI… nikto nám NEPOMOHOL
Domáci prominenti
FOTO Ráchel Karnížová
Ráchel Karnížovej rupli nervy: VULGÁRNE urážky a NECHUTNÉ nadávky! A to všetko len pre TOTO
Domáci prominenti
Šokujúce svedectvo o smrti
Šokujúce svedectvo o smrti legendárneho Wericha: Rakovina hrtana? Lekári sa možno mýlili!
Osobnosti
Andy Kraus
Prekvapenie v 5 proti 5 nekončí Krausom: Akú ÚLOHU má v relácii dostať tento ZNÁMY MUŽ?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

ŠOKUJÚCE svedectvo pod prísahou!
ŠOKUJÚCE svedectvo pod prísahou! Na americkej základni majú ukrývať EXOTICKÉ vozidlo neznámeho pôvodu: Je to UFO?
Zaujímavosti
Penny prehovorila o maličkosti
Penny prehovorila o maličkosti svojho partnera: Nemá ani 8 centimetrov! TAKTO to vyzerá v ich spálni
Zaujímavosti
Chronická žilová nedostatočnosť: Na
Chronická žilová nedostatočnosť: Na tieto nenápadné prejavy si dajte pozor
vysetrenie.sk
Pôrodná asistentka im podala
Pôrodná asistentka im podala dieťa a oni zostali v šoku: TOTO dievčatko NIE JE naše! Čo sa stalo na reprodukčnej klinike?
Zaujímavosti

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)
Zmizli legendárne zápchy? Pozrite si, čo priniesol tunel Višňové a ako je vyťažený! (foto)

Šport

Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Kuzminová sama neverí tomu, čo sa deje: Toto som si nikdy nevedela predstaviť
ZOH 2026 Kuzminová sama neverí tomu, čo sa deje: Toto som si nikdy nevedela predstaviť
Slováci na ZOH 2026
VIDEO Slováci vstúpili do turnaja presvedčivo: Proti Nemecku ukázali silu a pohodlne uspeli
VIDEO Slováci vstúpili do turnaja presvedčivo: Proti Nemecku ukázali silu a pohodlne uspeli
Reprezentácia
ZOH 2026 Nečakaná ruská provokácia! Češky riešili problém, ihneď prišla rýchla reakcia
ZOH 2026 Nečakaná ruská provokácia! Češky riešili problém, ihneď prišla rýchla reakcia
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Z Lučenca do Budapešti autobusom bez prestupu
Doprava

Kariéra a motivácia

Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Aktuality
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Kariera.sk TS
Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Láska v kancelárii: Zakazovať romániky sa nevypláca, firmy by však mali mať jasné pravidlá
Vzťahy na pracovisku
Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Peniaze ani úspech vám radosť nezaručia: 75-ročná štúdia z Harvardu odhalila skutočný recept na šťastie
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Krtkov plech - hrnčekový recept
Krtkov plech - hrnčekový recept
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Výber receptov
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Aký olej do fritézy? Trik z reštaurácií a čomu sa doma vyhnúť
Rady a tipy

Technológie

Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Bezpečnosť
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Armádne technológie
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Autá

Bývanie

Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?

Pre kutilov

Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčší interiérový trend 2026: Menej nábytku, viac priestoru
Bývanie
Najväčší interiérový trend 2026: Menej nábytku, viac priestoru
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľké zmeny pri podávaní
Domáce
Veľké zmeny pri podávaní daňových priznaní: POZOR najmä na TIETO dve významné! Vyšie sú aj pokuty
Epstein sa chcel so
Zahraničné
Bola slovenského pôvodu? TOTO bola posledná Epsteinova partnerka! Chceli sa vziať a venoval jej ostrov
Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási výpadky elektriny a kúrenia po raketovom útoku: Sankcie USA závisia od rokovaní
Dmitrij Medvedev.
Zahraničné
Dramatický obrat vo vyjadreniach: Medvedev nečakane zmiernil tón! TOTO povedal o globálnom konflikte

Ďalšie zo Zoznamu