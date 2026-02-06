Bola slovenského pôvodu? TOTO bola posledná Epsteinova partnerka! Chceli sa vziať a venoval jej ostrov

WASHINGTON - Kým nové dokumenty z kauzy Jeffreyho Epsteina postupne odhaľujú mená, mechanizmy a finančné schémy, jedna žena zostáva zahalená tajomstvom. Karyna Šuliaková – posledná oficiálna partnerka odsúdeného sexuálneho delikventa – mala podľa jeho vôle získať majetok v hodnote stoviek miliónov dolárov. Mala mať slovenský pôvod. Iné zdroje tvrdia, že pochádzala z Bieloruska.
Žena ktorá bola po jeho boku až do konca
Vyšetrovanie okolo Jeffreyho Epsteina sa ani roky po jeho smrti neskončilo. Popri obetiach, spolupáchateľoch a politických kontaktoch sa do popredia znovu dostáva aj postava Karyny Šuliakovej, ženy, ktorá bola s Epsteinom v posledných rokoch jeho života a ktorá mala byť hlavnou dedičkou jeho majetku. Tvrdí sa o nej, že je bieloruského pôvodu. Iné zdroje tvrdia, že pochádza zo Slovenska.
Šuliaková, pravdepodobne narodená v roku 1989 v Bielorusku, prišla do Spojených štátov v roku 2009 ako dvadsaťročná. Krátko po Epsteinovom prepustení z väzenia na Floride sa dostala do jeho blízkeho okolia – a postupne aj do centra jeho osobného života.
Osem až desať rokov v jeho najužšom kruhu
Vzťah Karyny Šuliakovej s Epsteinom trval podľa dostupných informácií osem až desať rokov. V tomto období sa stala jednou z jeho najbližších a najdôvernejších osôb. Epstein jej financoval nákladné štúdium stomatológie na Kolumbijskej univerzite v New Yorku.
Hoci bola neskôr registrovaná ako zubná lekárka na Floride aj v Kalifornii, všetko nasvedčuje tomu, že túto profesiu v praxi nikdy nevykonávala. Jej život bol naviazaný na Epsteinovu sieť nehnuteľností, súkromných letov a uzavretého spoločenského sveta.
Tichá spoločníčka alebo žiarlivá „inšpektorka“
Ľudia z Epsteinovho okolia si na Šuliakovú spomínajú rozporuplne. Jedna skupina ju opisuje ako nenápadnú, mlčanlivú a takmer neviditeľnú postavu. Iní však hovoria o žene, ktorá mala prehľad o každom Epsteinovom kontakte.
Práve preto mala medzi jeho spolupracovníkmi prezývku „inšpektorka“. Podľa týchto výpovedí bola posadnutá kontrolou toho, s kým Epstein komunikuje, kde sa pohybuje a aké má plány.
Zvláštny manželský zväzok
Osobitnú pozornosť vzbudzuje aj jej manželstvo z roku 2013 so ženou menom Jennifer Kalinová, ďalšou osobou prepojenou s Epsteinovým prostredím. Podľa špekulácií mohlo ísť o účelový zväzok, ktorý mal Šuliakovej pomôcť získať americké občianstvo.
Rozvod prišiel v júli 2019 – len niekoľko týždňov pred Epsteinovým zatknutím a smrťou v newyorskej väzbe.
Závet podpísaný dva dni pred smrťou
Dva dni predtým, než bol Epstein 10. augusta 2019 nájdený mŕtvy vo svojej cele na Manhattane, podpísal závet. Podľa súdnych dokumentov plánoval rozdeliť majetok medzi najmenej 44 osôb a subjektov. Najväčší podiel mala získať práve Karyna Šuliaková.
Podľa závetu jej odkázal 50 miliónov dolárov v hotovosti. Tým sa však zoznam nekončil.
Prsteň na svadbu a celé impérium nehnuteľností
Súčasťou dedičstva mal byť aj luxusný diamantový prsteň s hmotnosťou takmer 33 karátov, zasadený do platiny a obklopený menšími diamantmi. Epstein v rukou písanej poznámke uviedol, že prsteň bol darovaný „v úmysle uzavrieť manželstvo“, čo naznačuje, že Šuliakovú plánoval požiadať o ruku.
Okrem hotovosti a šperkov mala zdediť aj celé jeho realitné portfólio. To zahŕňalo súkromný ostrov Little Saint James na Amerických Panenských ostrovoch, neslávne známy ako „Ostrov pedofila“, luxusnú rezidenciu na Upper East Side v New Yorku, rozsiahly ranč Zorro v Novom Mexiku, ako aj hodnotné nehnuteľnosti v Paríži a v Palm Beach na Floride.
Posledný telefonát pred smrťou
Význam Šuliakovej v Epsteinovom živote podčiarkuje aj fakt, že bola poslednou osobou, s ktorou telefonoval. V noci pred smrťou spolu hovorili približne dvadsať minút. Obsah rozhovoru nikdy nebol zverejnený a pravdepodobne už nikto nezistí, o čom bol.
Dedičstvo ktoré sa rozplynulo
Napriek veľkolepým plánom zo závetu Šuliaková napokon oficiálne nezískala takmer nič. Po Epsteinovej smrti bol celý jeho majetok presunutý do fondu Epstein Victims’ Compensation Program, ktorý vznikol s cieľom odškodniť obete jeho zločinov.
Z tohto programu bolo doteraz vyplatených viac než 120 miliónov dolárov.
Milióny uviaznuté v sporoch a ticho okolo nej
Zvyšná časť majetku, odhadovaná na približne 127 miliónov dolárov, zostáva predmetom zložitých súdnych sporov na Amerických Panenských ostrovoch. Objavujú sa však dohady, že Šuliaková mohla získať časť peňazí prostredníctvom jedného z dôverných trustov, ktoré Epstein založil ešte za života.
Verejne sa k tomu nikdy nevyjadrila. Posledný raz bola zaznamenaná na verejnosti v máji 2024 v New Yorku – a odvtedy opäť zmizla z dohľadu médií.
Ostrov ktorý sa stal symbolom hrôzy
Súkromný ostrov Little Saint James patril Epsteinovi od roku 1998 až do jeho smrti v roku 2019. Práve počas tohto obdobia získal pochmúrne prezývky ako „Ostrov hriechu“ či „Ostrov pedofila“ – a stal sa jedným zo symbolov celej kauzy, ktorá dodnes otriasa elitami po celom svete.