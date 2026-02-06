Nočný zásah Horskej služby: Podchladených turistov na hrebeni Tatier našli vďaka presnej lokalizácii

DEMÄNOVSKÁ DOLINA - Na hrebeni Nízkych Tatier uviazli vo štvrtok (5. 2.) večer štyria turisti pre mimoriadne nepriaznivé podmienky. Trojica českých turistov a jedna Slovenka vo veku 22 až 24 rokov sa nachádzali medzi Sedlom Poľany a Derešmi, odkiaľ mali v pláne pokračovať cez Chopok do Jasnej. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na webe.
Počas postupu turistov zastihla tma a v mimoriadne nepriaznivých podmienkach - hmle, silnom vetre, pocitovej teplote hlboko pod bodom mrazu a len s jedným zdrojom svetla - nedokázali pokračovať v postupe. „Našťastie boli schopní poskytnúť presné GPS súradnice svojej polohy, na základe ktorých ich záchranári dokázali v krátkom čase lokalizovať v teréne,“ spresnili z HZS s tým, že po zateplení už mierne podchladených turistov ich sprevádzali na Chopok, odkiaľ boli lanovou dráhou spolu so záchranármi HZS zvezení do Jasnej, kde boli ubytovaní.
„Apelujeme na turistov, aby si túry vo vysokohorskom prostredí dobre naplánovali s ohľadom na skoré stmievanie a podmienky, ktoré sa môžu veľmi rýchlo meniť a aj krátka vychádzka sa môže zmeniť doslova na boj o život,“ upozornili horskí záchranári.