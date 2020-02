Šokujúce svedectvo o smrti legendárneho Wericha: Rakovina hrtana? Lekári sa možno mýlili!

Jan Werich sa narodil 6. februára 1905. Už na gymnáziu sa stretol s Jiřím Voskovcom, s ktorým neskôr vytvoril známu dvojicu – najprv v redakcii časopisu Prerod, neskôr v divadle a vo filme.

Krátko pred vojnou emigrovali do USA. Werich po návrate zostal už navždy, Voskovec neskôr znovu odišiel. V divadle Voskovca a Wericha sa tak Janovým novým partnerom stal Miroslav Horníček. V televízii sa predviedol napríklad vo filmoch Císařův pekař a Pekařův císař, Byl jednou jeden král, Baron Prášil alebo Až přijde kocour.

Za manželku si Jan Werich vzal prekladateľku Zdenu Houskovú, ich dcéra Jana bola prekladateľkou aj herečkou. Legendárny herec zomrel 31. októbra 1980.

Zdroj: ČS štátny film

Počas svojho života absolvoval Werich liečbu rakoviny hrtana. V čase, keď mu ju diagnostikovali, sa už upúšťalo od vyrezávania napadnutého orgánu a herec bol liečený ožarovaním a chemoterapiou.

Podľa lekára Zdeňka Kaplana, ktorý sa o Wericha staral neskôr koncom 70. rokov, však mohlo ísť o chybnú diagnózu a práve ožarovanie a chemoterapia sa mohli potom podpísať na jeho chronických ťažkostiach s dýchaním.

„Ožarovanie mu zničilo riasinkový epitel v dýchacej trubici. Epitel je veľmi dôležitý, lebo zabraňuje tomu, aby sa do dýchacieho ústrojenstva dostávali nečistoty a iné škodliviny. Tým, že u Wericha prestal epitel fungovať, otvorila sa cesta infekcii. Po ožarovaní začal trpieť chronickou bronchitídou a opakujúcimi sa zápalmi pľúc,” uviedol bývalý lekár pred pár rokmi pre Aha!

Zdroj: ČS štátny film

Podľa Kaplana sa herec zrejme podrobil ožarovaniu úplne zbytočne a iba si tak v živote priťažil. „Veľa lekárov sa neskôr domnievalo, že rakovina bola u Wericha diagnostikovaná chybne. Pokiaľ by totiž už v roku 1946 trpel rakovinou, ťažko by sa dožil až roku 1980,” vyjadril sa. „Sú to síce len dohady, no veľa vecí tejto teórii nasvedčuje,” dodal.

Ako lekár ďalej uviedol, neustále bronchitídy a zápaly pľúc sa výrazne podpísali nielen na umelcových pľúcach, ale aj na srdci. „Nakoniec mal Werich srdce viac ako dvakrát väčšie, než je normál. Ale i tak bol jeho organizmus nedostatočne okysličovaný, takže sa v podstate jeho telo pomaly dusilo,” uzavrel túto smutnú tému.