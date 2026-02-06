Ráchel Karnížovej rupli nervy: VULGÁRNE urážky a NECHUTNÉ nadávky! A to všetko len pre TOTO

BRATISLAVA - Vytočená do vývrtky! Influencerka Ráchel Karnížová stratila nervy a svojim sledovateľkám adresovala slová, ktoré rozhodne nepatria medzi slušné.
Spúšťačom boli správy od žien, ktoré ju upozorňovali na zle nastavený nosič, v ktorom mala svojho syna Ariho. „Ničíš vlastné decko. Kozmetiku tú máš naštudovanú, ale o ergonomickom nosení si prečítať nevieš. Ukazuješ len svoju hlúposť,“ napísala jej jedna zo sledovateliek.
To Ráchel natoľko vytočilo, že vybuchla a na Instagrame zverejnila veľmi vulgárny odkaz: „Vy priebané tupé nositkové sektárky, dajte mi už pokoj. Ja som ho reálne mesiac nemala v nosiči, použila som ho teraz na cestu. Ari nie je decko, čo potrebuje byť 24/7 nonstop v nosiči, a ja ho ako priebaná neuspávam v nosiči. Tak mi dajte pokoj už. Je to normálne nosítko, čo má milión žien, tak choďte už do pi*e fakt. Tupé kravy.“
Niet pochýb, že takéto správy dokážu liezť na nervy – najmä keď sa opakujú deň čo deň a ich formulácia býva taktiež urážlivá a surová. Jej reakcia však vyvolala rozporuplné reakcie. Zatiaľ čo jedni ju bránia a chápu jej frustráciu, iní hovoria o absolútne neprimeranej explózii.
Jasné je len jedno – téma materstva, výchovy a starostlivosti o deti je na sociálnych sieťach mimoriadne citlivá. A ako sa ukazuje, aj jeden obyčajný nosič dokáže rozpútať poriadne peklo…
