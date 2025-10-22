Šokujúca PREMENA známeho speváka: Schudol vyše 90 kíl!

LOS ANGELES - Známy americký spevák Jelly Roll prekvapil fanúšikov ohromujúcou premenou. Keď pristál na letisku v Sydney, kde začína svoje prvé austrálske turné, mnohí ho spočiatku ani nespoznali. Schudol vyše 90 kíl!
Spevák hitu „I Need a Favor“, vlastným menom Jason DeFord, má 40 rokov – a podľa všetkého si aktuálne užíva svoju životnú formu. Kedysi vážil neuveriteľných 250 kilogramov, no od roku 2022 dokázal zhodiť takmer 200 libier, teda vyše 90 kíl! „Chcem byť na obálke magazínu Men’s Health do marca 2026,“ prezradil Jelly v podcaste svojej manželky Bunnie Xo Dumb Blonde. „Je to môj nový cieľ – chcem mať jednu z najväčších premien, aké kedy boli.“
Okrem cvičenia musel Jelly Roll čeliť aj svojej závislosti od jedla. V rozhovore pre PEOPLE sa priznal, že musel úplne zmeniť spôsob, akým o jedle premýšľa. „Nikto v našej rodine nikdy nemal zdravý vzťah k jedlu,“ spomína na detstvo v meste Antioch, Tennessee. „Bolo to ťažké – bojovať s tým démonom, naučiť sa disciplíne a záväzku. Ale keď sa to rozbehne, je to ako lavína – už sa to nezastaví.“
Jelly sa o svojej ceste chudnutia rozhovoril už v roku 2018, keď na sociálnej sieti Instagram napísal, že v roku 2015 vážil viac než 230 kilogramov. „Celý život som poznal len to, aké je to byť tučný – a som z toho úprimne nešťastný,“ priznal vtedy otvorene. „Chcem skočiť padákom, jazdiť na býkovi, ísť na horskú dráhu, chcem jednoducho žiť normálny život a mať normálny vzťah k jedlu.“ Dnes je Jelly Roll dôkazom, že s odhodlaním a disciplínou sa dá zvládnuť aj nemožné. Pozrite, ako vyzerá!
