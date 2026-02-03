Americkú speváčku hanba nefackuje: Otrčila sa a... Tá je ale nezbedná!

LOS ANGELES - Sebavedomie jej rozhodne nechýba! Addison Rae na Grammy šokovala odvážnymi pózami v bielych šatách, pri ktorých odhalila viac, než sa čakalo. Fotografom predviedla svoju nezbednú stránku.
Na tohtoročnom galavečere Grammy Awards sa o poriadny rozruch postarala speváčka Addison Rae. Na červený koberec v Los Angeles dorazila v modeli, ktorý bol všetko, len nie nenápadný. Odvážne biele šaty s výrazným výstrihom, prepracovanými detailmi a rafinovaným strihom okamžite pritiahli pozornosť fotografov.
Model pôsobil elegantne, no zároveň provokatívne – presne v duchu súčasných trendov, kde sa spája minimalizmus s dôrazom na siluetu. Addison však nezaujala len samotným outfitom. Sexi pózami dala jasne najavo, že si pozornosť médií užíva a vie ju premeniť vo svoju výhodu. Pri otŕčaní sa pred objektívmi odhalila aj svoj zadoček v čipkovaných nohavičkách. Naplno tak predviedla svoju nezbednú stránku. Veď pozrite!