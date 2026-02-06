HROZNÝ zážitok Kollárovej EX: Moja mama stonala od BOLESTI… nikto nám NEPOMOHOL

BRATISLAVA - Veľmi nepríjemnú skúsenosť so slovenským zdravotníctvom má za sebou expartnerka Borisa Kollára. Mamu Martiny Sabbatini ani po dlhých 4 hodinách totiž na urgente nevyšetrili aj napriek tomu, že stonala od bolesti...
Štyri hodiny utrpenia a absolútne ignorovanie pacientov. Tak opisuje Martina Sabbatini, bývalá partnerka Borisa Kollára, s ktorým má syna Šimona Heliodora, svoj šokujúci zážitok z urgentu v jednej z bratislavských súkromných nemocníc. „Čakali sme dlho aj v USA, ale nechať človeka sedieť na urgente 4 hodiny je zlyhanie systému, nie vyťaženosť. Toto je možné len v právnom prostredí, kde nemocnici reálne nehrozí žiadna zodpovednosť,“ napísala na svoj facebook nahnevaná Martina.
Tá musela vyhľadať lekársku pomoc pre svoju maminu. Komentujúci sa ju hneď snažili upozorniť na to, že prednosť majú život ohrozujúce zranenia, ale podľa slov Sabbatini tam také neboli. „No neviem, ľudia okolo mňa išli dnu po svojich, žiadne zlomeniny a krvácanie, veselo na telefónoch, dvaja si objednali pizzu." Aj napriek tomu, že jej mamina stonala od bolesti, lekárska starostlivosť neprichádzala. „Medzitým jej tlak vyšiel na 170 a nič… Rozumiem, že sú urgentné prípady, ale to, čo som videla, nebolo také,“ dodáva. Rodina sa snažila situáciu riešiť, volali a prosili o pomoc, no bez úspechu.
Nakoniec sa rozhodli odísť a nájsť riešenie inde. „Aj sme sa ozvali, aj poprosili a nič. Preto sme odišli. My sme sa nedostali 4 hodiny po triaži ku nikomu, žiadne odbery, nič… Takže sme odišli a vyriešili to inak," krúti hlavou Martina, manželka golfistu Rorryho Sabbatiniho, ktorá má za sebou nepríjemnú a podľa jej slov aj veľmi stresujúcu skúsenosť s našim zdravotníctvom.
