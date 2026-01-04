Syn Vémolovho parťáka prehovoril: Detaily o razii! Polícia vtrhla do domu a...

PRAHA – Život Vémolu aj Antonína Becka mladšieho sa deň pred Vianocami zmenil ako lusknutím prsta. Polícia urobila raziu u Karlosa aj u mladého zápasníka, kde zadržala jeho otca. Mladý Beck sa k celej situácii vyjadril.
Polícia v utorok, len deň prd Vianocami, zadržala Karlosa Vémolu a ďalších dvoch ľudí! Hovorkyňa protidrogového riaditeľstva Lucia Šmoldasová v ten deň potvrdila, že zadržaní boli traja muži, ktorí čelia obvineniam zo "závažnej organizovanej drogovej činnosti v medzinárodnom meradle", za čo im hrozí až 18 rokov väzenia.
Kvôli drogovým deliktom policajti zadržali aj muža s kriminálnou minulosťou, Antonína Becka, a tiež jeho syna, Antonína Becka mladšieho, ktorý je taktiež zápasníkom a mal trénovať práve pod Vémolom. Ten bol ale podľa informácií eXtra.cz prepustený na slobodu v piatok 26. decembra. V podcaste Willyho Caa nedávno prelomil mlčanie a vyjadril sa k celej situácii.
Antonín uviedol, že zásah deň pred Štedrým dňom on ani jeho otec absolútne nečakali. „Ja som o piatej ráno odišiel na tréning a zrazu som prišiel a pozerám, čo sa to tam deje. Nevieš, čo sa deje, nevieš prečo…“ Podľa neho si polícia pri razii nič neodniesla. „Som presvedčený, že je to klamstvo. Hovorím to s čistým svedomím ako syn Antonína Becka,“ povedal presvedčivo s argumentom, že jeho otec mal úplne iné starosti ako drogy. „Môj otec mal rozbehnuté projekty v hodnote miliárd a určite by nemal za potreby robiť niečo také,“ dodal Beck mladší s tým, že podobne bol na tom aj Vémola. I keď išlo o extrémne vypätú situáciu, Beck mladší si správanie policajtov pochvaľoval: „Boli super a veľmi pekne sa správali, polícia za nič nemôže. Robia si svoju prácu.“
Na Karlosovu stranu sa pridal aj rozhodca Pavel Toušť, ktorý ocenil hlavne ľudskú stránku Terminátora. „Aj keď ten frajer prachy nemal, aj keď bol niekde v Anglicku, tak kedykoľvek ktokoľvek potreboval, pomohol. Nezištne. Taký bol a taký aj zostal,“ prehlásil, zároveň však dodal: „Pokiaľ sa potvrdí niečo z toho, čo sa hovorí, tak je to prú*er a on za to bude pykať. Pre mňa je to ľudsky veľmi nepríjemné,“ povedal priamo s tým, že po dohode s právnikom bude lepšie zatiaľ celý incident viac nerozoberať.
Vémola stále zostáva vo väzbe za to, že mal údajne s ďalšou osobou pomáhať s prepravou 20 kilogramov kokaínu z Veľkej Británie do Česka. Jeho advokát aj mediálny tím však tieto tvrdenia odmietajú: „Pri domovej prehliadke sa nenašlo nič, žiadne drogy ani nič súvisiace s akoukoľvek drogovou činnosťou.“ Ako sa bude prípad ďalej vyvíjať, ukážu až ďalšie dni...