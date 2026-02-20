Čistý hyenizmus! V Košiciach došlo k tragickej nehode: Vodič odišiel akoby nič, muža (†45) nechal zomierať na ceste

KOŠICE - V noci došlo v Košiciach k tragickej nehode, priktorej zomrel 45-ročný chodec. Strašné na celom prípade je, že vodič, ktorý muža zrazil, z miesta ušiel bez toho, aby mu poskytol pomoc.
K tragédii prišlo krátko pred 1. hodinou v noci na Jantárovej ulici v Košiciach. "Vodič, ktorý ho zrazil, z miesta ušiel bez toho, aby poskytol prvú pomoc alebo udalosť oznámil. Nechal človeka ležať na ceste a odišiel," informovala polícia. Zranenia boli nezlučiteľné so životom.
"Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," uviedli. "Obraciame sa na verejnosť – ak ste sa dnes medzi 00:40 – 00:50 pohybovali na Jantárovej ulici a máte akékoľvek informácie, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Každá informácia môže pomôcť odhaliť vodiča, ktorý z miesta tragédie odišiel," dodali.