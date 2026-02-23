Priesvitné šaty bez vkusu ani na dokonalej postave neurobia zázrak: Toto fakt nevyšlo...

SYDNEY - Sydney tento víkend nebolo pripravené na takú bombu! Margot Robbie, jedno z najväčších austrálskych filmových mien, dorazila na Tropfest 2026 a všetci okamžite pozerali len na jej outfit! Ten bol viac než odvážny. Odhalil takmer všetko, hlavne maxi saténovú spodnú bielizeň. Či to bolo aj vkusné je otázne, pozornosť to však pútalo.
Margot Robbie sa predviedla v maximálne odvážnom iskriacom štýle, ktorý rozhýbal módnu scénu celej Austrálie. Hviezda Barbie, ktorá je členkou poroty na Tropfeste - festivale krátkych filmov, upútala pozornosť v priesvitných čiernych šatách.
Maxi dĺžka, priehľadná spodnička, čipkovaná podprsenka a saténové boxerky. Margot sa postarala o to, aby jej štíhla postava bola viditeľná v odhaľujúcich šatách, ktoré mali jemný trblietavý lem. Niesla bielu látkovú kabelku so zlatým remienkom a k outfitu pridala čierne lodičky. Celý vzhľad dopĺňal prirodzený make-up s teplými odtieňmi – presný balans medzi odvážnym a elegantným. Margot navyše nechala svoje blond vlny rozpustené, čím celej kombinácii dodala neformálny austrálsky šarm. Ako experiment nevšedné, otázku vkusu však nechávame na každom z vás.
Tropfest nie je len obyčajný festival – je to pôvodom austrálsky fenomén, ktorý v roku 1993 založil režisér John Polson a rýchlo sa stal najväčším festivalom krátkych filmov na svete. Tento rok sa po šesťročnej pauze vrátil do Centennial Park v Sydney a pod hviezdne nebo priťahuje tisíce divákov, ktorí sledujú najkreatívnejšie krátke filmy z celého sveta – od komédií až po emocionálne drámy.
Festival je zadarmo pre návštevníkov, ktorí si prinášajú piknikové deky a občerstvenie, aby sledovali finále 16 finalistov, vybraných z tisícok prihlásených diel. Každý rok má svoj "signature item", ktorý musia filmy obsahovať, čo robí festival výnimočným a originálnym. Tento rok sú to presýpacie hodiny.
Okrem senzácie s outfitom Margot bola aj prezidentkou poroty, pričom filmy hodnotila spolu s inými hollywoodskymi a austrálskymi hviezdami. Jej prítomnosť dodala festivalu šmrnc a pritiahla svetové mediálne oko späť na legendárny Tropfest. Na festivale sa objavili aj hviezdy ako Sarah Snook a Taron Egerton, a na diaľku povzbudzoval mladé talenty dokonca aj James Cameron.
