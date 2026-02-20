ŠOK v rebríčku bezpečnosti áut, NEČAKANÝ víťaz! Legendárne značky pohoreli, ktorú máte vy?

BRATISLAVA - Mazda sa stala najbezpečnejšou automobilovou značkou podľa Consumer Reports s najvyšším podielom modelov v kategórii Best. Prekvapivo nižšie skončili tradiční bezpečnostní lídri ako Volvo a Tesla kvôli problémom s ovládaním systémov.
Americká organizácia Consumer Reports (CR), ktorá sa venuje nezávislému testovaniu a hodnoteniu produktov, predstavila nový, zjednodušený systém hodnotenia bezpečnosti áut, ktorý má vodičom a kupujúcim pomôcť rýchlo pochopiť, akú úroveň ochrany jednotlivé modely poskytujú. Hodnotenie je rozdelené do troch kategórií – Basic, Better a Best – pričom každá z nich odráža kombináciu výsledkov crash testov, dostupnosť bezpečnostných technológií a používateľskú nenáročnosť ovládania.
Modely označené ako Basic spĺňajú len minimálne federálne bezpečnostné štandardy a chýbajú im funkcie, ktoré by podľa Consumer Reports mali byť samozrejmosťou pre všetkých vodičov. Autá s hodnotením Better už ponúkajú viac než základ, no môžu im chýbať niektoré moderné bezpečnostné prvky, nemusia mať absolvované najnovšie crash testy alebo trpia rušivým ovládaním. Najvyššie hodnotenie Best získajú len vozidlá, ktoré excelujú v nárazových testoch, majú štandardne dodávané kľúčové asistenčné systémy, predvídateľne sa správajú na ceste a ich ovládanie vodiča neodvádza od jazdy.
„Bezpečné auto má predvídateľné ovládanie a brzdenie v každodennej jazde aj v núdzových situáciách, ovládacie prvky, ktoré vás nerozptyľujú, technológiu, ktorá dokáže v prvom rade zabrániť nehode, a dizajn, ktorý chráni cestujúcich, ak k nehode dôjde,“ vysvetľuje Emily A. Thomas z Consumer Reports.
Prekvapenie na prvých miestach
Na prvom mieste skončila Mazda, ktorá má najvyšší podiel vozidiel v kategórii Best – väčšina jej modelov spĺňa najprísnejšie bezpečnostné kritériá. Kategórie Better a Basic tvoria len malý zvyšok. Druhé miesto obsadila značka Genesis, ktorá má taktiež veľmi vysoký podiel Best, len malé percento spadá do Better. Basic. Značka je konzistentná v bezpečnostných štandardoch. Na treťom mieste figuruje značka Acura, ktorá podobne ako Genesis, má výraznú prevaha Best, menší podiel Better a minimum Basic. Väčšina modelov je bezpečnostne nadpriemerná.
Na štvrtok mieste skončil Lincoln, ktorý ma taktiež vysoký podiel Best, no o niečo viac modelov než u prvých troch padá do kategórie Better. Basic je stále veľmi nízky. Piaty Hyundai má vvážený mix Best a Better, pričom Best tvorí výraznú časť. Basic je len v jednotkách percent. Šiesta Honda má silné zastúpenie Better a slušný podiel Best. Basic je minimálny. Honda má stabilne bezpečné modely, no nie všetky dosahujú úplný vrchol. Siedme miesto obsadil Nissan, ôsme Audi, na deviatom mieste skončila značka Subaru a top desiatku uzatvára značka Kia.
Najnižšie hodnotenia v celkovom rebríčku naopak získali značky Land Rover, Jeep a Mitsubishi. V rebríčku sa ale neobjavujú viaceré obľúbené značky Slovákov, ako sú napríklad Škoda, Renault či Opel.
Prečo niektoré známe značky dopadli horšie, než by ste čakali
Hoci by sa mohlo zdať, že tradiční lídri v oblasti bezpečnosti budú automaticky dominovať, realita je iná. Consumer Reports upozorňuje, že bezpečnosť nie je len o konštrukcii auta, ale aj o jeho ovládaní a dostupnosti asistenčných systémov.
Volvo je synonymom bezpečnosti, no v rebríčku sa neumiestnilo medzi najlepšími. Dôvodom je nízke skóre použiteľnosti pri niektorých moderných modeloch, ako je EX30. „Ak ovládanie klimatizácie či audia odvádza pozornosť od jazdy, je to problém,“ hovorí Jake Fisher, riaditeľ auto testovania v CR.
Tesla má dobré výsledky v crash testoch a účinné systémy prevencie nehôd. No Model 3 a Model Y sa spoliehajú takmer výlučne na centrálny dotykový displej, čo núti vodiča odvracať zrak od cesty. Autá, ktoré majú rýchlomer pred vodičom alebo intuitívne ovládanie stieračov, sú podľa CR bezpečnejšie. Subaru dopadlo horšie preto, že niektoré modely nemajú v základnej výbave slepé uhly či varovanie pred križujúcim sa zadným premávajúcim vozidlom. „Bezpečnosť by nemala byť voliteľná,“ zdôrazňuje Fisher.
Značky, ktoré predávajú veľa veľkých SUV a pick-upov, tiež nedosahujú najvyššie hodnotenia. Dôvod je jednoduchý: veľké vozidlá majú dlhšiu brzdnú dráhu a v krízových situáciách sa ovládajú horšie. „Auto môže skončiť v nehode, ktorej by sa menšie vozidlo dokázalo vyhnúť,“ dodáva Fisher.