Prvé dni Vémolu na slobode: Namiesto romantiky... Lela s kamennou tvárou bez úsmevu!

PRAHA - Karlos Vémola (40) bol začiatkom tohto týždňa prepustený z väzby. Namiesto radostného zvítania sa s manželkou však tri dni panovalo ticho.
V pondelok 19. januára bol Karlos Vémoa (40) prepustený z väzby po tom, čo zaplatil kauciu 15 miliónov korún. „Ja vás všetkých veľmi zdravím. Som strašne rád, že som konečne doma. Chcel by som sa poďakovať všetkým fanúšikom, všetkým partnerom, všetkým kamarátom, ktorí ma podporili, ktorí so mnou držali a verili, že celá táto situácia je úplný nezmysel. Neviem, ako som sa do nej dostal,“ povedal po svojom prepustení Vémola na Instagrame.
Vémolu prepustili z väzby na kauciu 15 miliónov korún: Fanúšikom poslal prvý odkaz
V utorok odviezol MMA zápasník svoju 6-ročnú dcérku Lili do školy. Odviedol ju dnu a potom išiel do vedľajšej dediny, kde si dal raňajky.
Spolu s Lelou (36) sa manželia objavili až na tretí deň Karlosovej slobody. Netreba však čakať žiadnu romantiku či vášnivé objatia. „Práve som natočil prvé vyjadrenie k tej bláznivej veci, ktorá sa stala 23. decembra a ťahá sa dodnes. Veľa k tomu chcela povedať aj moja drahá žena, tak sme to natočili spolu,“ uviedol MMA zápasník, keď sa prvýkrát od prepustenia ukázal vedľa matky svojich troch detí. Avšak kým Karlos pôsobil v pomerne dobrej nálade, Lela nasadila kamenný výraz bez úsmevu. Podozrenie z trestnej činnosti ostáva a kaucia Karlosa nezbavuje obvinenia. Vinný či nevinný - rozhodne až súd.
Polícia odkrýva kauzu Vémola: Stovky kilogramov kokaínu! Pašovalo sa aj v hračkách pre deti