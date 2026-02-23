PRÁVE TERAZ Premiér Fico definitívne rozhodol: KONIEC distribúcie elektriny na Ukrajinu!

BRATISLAVA - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa po niekoľkých hodinách od oznámenia svojho zámeru rozhodol premeniť slová na skutky. V najnovšom videu oznámil, že definitívne pristupujú k zastaveniu distribúcie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Detaily prezradil v najnovšom vyhlásení, pričom jeho slová si zrejme vypočuje aj prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Vzťahy oboch krajín sa zrejme dostanú do napätého bodu.
VIDEO Robert Fico sa vyjadril k téme distribúcie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu:
"Od dnešného dňa platí, že ak sa ukrajinská strana obráti na Slovensko s požiadavkou o výpomoc pri stabilizovaní ukrajinskej energetickej siete, takúto pomoc neobdrží," povedal Fico vo videu s vážnou tvárou.
Fico tvrdí, že je to prvý recipročný krok, na ktorý má slovenská vláda oprávnenie. "A to bez porušenia akýchkoľvek medzinárodných pravidiel a záväzkov," obhajuje sa právne premiér.
Naše tajné služby majú iné informácie, tvrdí Fico o neuskutočniteľnom transfere ropy
Ten sa tiež postažoval, že slovenskému veľvyslancovi v hlavnom meste Ukrajiny stále nebolo umožnené navštíviť časť ropovodu Družba, ktorá je poškodená. Podľa Fica slovenské tajné služby tvrdia, že zariadenie je v poriadku a pripravené na transport ropy. "Zastavenie toku ropy je čisto politické rozhodnutie s cieľom vydierať Slovensko v medzinárodných postojoch k vojne na Ukrajine," nazdáva sa Fico.
Ak vraj Ukrajina neobnoví tranzit ropy, slovenská vláda je podľa premiéra pripravená prijať ďalšie opatrenia. Tým Fico myslí aj možnú podporu či nepodporu členstva Ukrajiny v EÚ.
Reakcia opozície
Na aktuálny krok a naplnenie slov zo soboty reaguje už aj opozičná časť politického spektra.
Jedným z prvých je poslanec z klubu SaS Ondrej Dostál, ktorý zvolil ostrejší slovník.
Poslanec Hnutia Slovensko Michal Šipoš si znova prezdieľal video z dnešného tlačového brífingu pred sídlom SEPS hovorí o "Putinovom sluhovi".
Poslanec SaS Karol Galek Fica označil za "odľud". "Trestné oznámenie podáme, ale na jeho mieste by som sa viac bál posledného súdu," napísal Galek.
Ficove plány označil poslanec KDH Jozef Hajko za "lízaní laby režimu v Moskve". "Zastaviť tok elektriny na Ukrajinu z jednotného únijného energetického trhu vôbec nie je jednoduché. Fico by tým zahatal cesty dodávateľom, ktorí cez Slovensko iba púšťajú elektrinu za východnú hranicu únie, čím by ich flagrantne poškodil. Ak chce zastaviť vo vývoze iba slovenských výrobcov, ako najnovšie vyhlasuje, musí ich nejako donútiť, aby to spravili. To by bolo tiež mimoriadne komplikované," napísal ešte skôr Hajko.