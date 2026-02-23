Pondelok23. február 2026, meniny má Roman, Romana, zajtra Matej

Lekári v šoku: TAKÚTO vrodenú anomáliu ešte nevideli! Muž mal TRI PRIRODZENIA, o ktorých 78 rokov netušil

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

BIRMINGHAM - Ojedinelý anatomický nález prekvapil britských vedcov. Počas pitvy 78-ročného darcu tela objavili skrytú vrodenú anomáliu – muž mal tri penisy. Ide len o druhý zdokumentovaný prípad takzvanej trifálie v modernej medicínskej literatúre.

Nezvyčajný prípad opísali odborníci z University of Birmingham vo vedeckom časopise Journal of Medical Case Reports. Anomália bola odhalená náhodne pri pitve 78-ročného muža, ktorý daroval svoje telo na vedecké účely. Počas života si pravdepodobne nebol vedomý toho, že sa narodil s mimoriadne vzácnou vrodenou vývojovou odchýlkou.

Lekári v šoku: TAKÚTO
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Skryté anomálie bez viditeľných príznakov

Na prvý pohľad pôsobili pohlavné orgány úplne normálne. Až podrobné posmrtné vyšetrenie odhalilo dva ďalšie penilné útvary ukryté v miešku, nad jeho previsnutou časťou a pri koreni hlavného penisu. Autori štúdie upozorňujú, že ak takáto vnútorná anomália nespôsobuje výrazné ťažkosti, môže zostať neodhalená po celý život. Práve preto nevylučujú, že výskyt takzvanej polyfálie (viacnásobného penisu) môže byť v skutočnosti vyšší, než naznačujú dostupné údaje.

Lekári v šoku: TAKÚTO
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Podľa prehľadu odbornej literatúry z rokov 1606 až 2023 bolo zaznamenaných iba 112 prípadov úplnej difálie (zdvojeného penisu). Trifália, teda prítomnosť troch penisov, bola doteraz zdokumentovaná len raz – v roku 2020 v Iraku, kde lekári opísali trojmesačné dieťa s dvoma ďalšími, externe viditeľnými útvarmi. Tie boli chirurgicky odstránené. Najnovší britský prípad je odlišný práve tým, že nadpočetné orgány boli ukryté vo vnútri tela.

Možné komplikácie

Výskumníci upozorňujú, že podobné anomálie môžu predstavovať riziko pri lekárskych zákrokoch, napríklad pri zavádzaní močového katétra, zobrazovacích vyšetreniach močovej trubice či operáciách v oblasti panvy. V tomto prípade mala sekundárna vnútorná štruktúra rozpoznateľné anatomické časti typické pre bežný penis – žaluď, močovú trubicu aj topořivé tkanivo. Zaujímavosťou je, že močová trubica z hlavného penisu najprv prechádzala sekundárnym útvarom a až následne pokračovala do primárneho orgánu. Takéto usporiadanie by mohlo v prípade potreby výrazne skomplikovať zavedenie katétra.

Z 39 sekúnd na minúty? TENTO jednoduchý trik radikálne predĺži výkon v posteli! Vaša partnerka vás nespozná Prečítajte si tiež

Z 39 sekúnd na minúty? TENTO jednoduchý trik radikálne predĺži výkon v posteli! Vaša partnerka vás nespozná

Ako môže anomália vzniknúť

Počas embryonálneho vývoja mužských pohlavných orgánov zohráva dôležitú úlohu testosterón, ktorý stimuluje rast z tzv. genitálneho hrbolčeka. Vedci predpokladajú, že v tomto prípade mohlo dôjsť k jeho násobnému vývoju, čo viedlo k vzniku troch štruktúr. Keďže identita darcu zostala anonymná, nie je známe, či muž počas života pociťoval ťažkosti, napríklad bolestivé erekcie alebo problémy s močením. Podľa autorov je však možné, že vnútorné topořivé tkanivo sa pri prekrvení zväčšovalo, čo mohlo spôsobovať diskomfort.

Zabudnite na mýty z filmov pre dospelých: Vedci odhalili SKUTOČNÚ priemernú dĺžku prirodzenia! Budete prekvapení Prečítajte si tiež

Zabudnite na mýty z filmov pre dospelých: Vedci odhalili SKUTOČNÚ priemernú dĺžku prirodzenia! Budete prekvapení

Potreba jednotnej klasifikácie

Autori štúdie zároveň vyzývajú na vytvorenie jednotného systému klasifikácie polyfálie, ktorý by lekárom pomohol presnejšie popisovať podobné prípady a zohľadniť ich pri plánovaní medicínskych zákrokov. V súčasnosti sa odhaduje, že polyfália sa vyskytuje približne u jedného z 5 až 6 miliónov novorodencov. Ako však ukazuje tento prípad, niektoré formy môžu zostať skryté celý život – a odhalené sú až náhodne, po smrti.

Viac o téme: PenisAnatómiaAnomáliaMuž
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Chcete vlastný ostrov? Švédi
Chcete vlastný ostrov? Švédi ho dajú komukoľvek, kto splní TÚTO bizarnú podmienku!
Zaujímavosti
Žena spustila práčku a
Deväť životov v praxi? Žena omylom vyprala svojho miláčika! Vyslobodiť ju museli až záchranári
Zaujímavosti
Zabudnite na lieky na
Zabudnite na lieky na spanie: TENTO večerný rituál vám zabezpečí NAJLEPŠIU noc vášho života! Chcete sa konečne vyspať?
Zaujímavosti
bývalý agent CIA John
Navštívil 70 štátov, no TENTO ho úprimne vydesil: Elitný špión odhalil NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto na mape sveta!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?
Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?
Prominenti
Boris Filan bol tajným hosťom v relácii Inkognito
Boris Filan bol tajným hosťom v relácii Inkognito
Prominenti
Vladimír Vnuk na Rade EÚ o príprave národných plánov v rámci agropolitiky EÚ
Vladimír Vnuk na Rade EÚ o príprave národných plánov v rámci agropolitiky EÚ
Správy

Domáce správy

Minister zahraničných vecí a
Blanár otvoril tému ropy v Bruseli: Zastavenie tranzitu cez Ukrajinu je pre SR vážnea
Domáce
Škrt cez rozpočet pre
Škrt cez rozpočet pre vodičov na Gemeri: Sľubovaný tunel nebude! Prioritou je rekonštrukcia starej cesty
Domáce
TEST OSOBNOSTI Ktoré ročné
TEST OSOBNOSTI Ktoré ročné obdobie ťa najlepšie definuje? Výsledok trafí tvoju povahu prekvapivo presne
hashtag.sk
Košice pripravujú veľkú zmenu: Kostolianska cesta dostane novú okružnú križovatku za 257-tisíc eur
Košice pripravujú veľkú zmenu: Kostolianska cesta dostane novú okružnú križovatku za 257-tisíc eur
Košice

Zahraničné

Minister zahraničných vecí a
Slovensko odmietlo členstvo v Trumpovej Rade mieru: Vo Washingtone bolo len pozorovateľom
Zahraničné
Petr Fiala
Zastavenie dodávok energie na Ukrajinu: Český premiér akt označil za zločinecké konanie
Zahraničné
Peter Mandelson
Epsteinove spisy odhalili ďalšie kontakty: Polícia v Londýne zatkla bývalého veľvyslanca USA
Zahraničné
Manželka španielskeho premiéra zatiaľ
Manželka španielskeho premiéra zatiaľ pred porotu nepôjde: Súd hovorí o nedostatku dôkazov
Zahraničné

Prominenti

Kráľovná Alžbeta a otáznik
Šokujúci večer na BAFTA 2026: Miláčik kráľovnej Alžbety zatienil všetkých!
Zahraniční prominenti
Boris Filan bol tajným
Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?
Domáci prominenti
Ján Ďurovčík, predstavenie Zvonár
Veľký strach Ďurovčíka sa rozplynul: Triumfálny úspech v Budapešti! Zvonár postavil divákov na nohy
Domáci prominenti
Margot Robbie
Priesvitné šaty bez vkusu ani na dokonalej postave neurobia zázrak: Toto fakt nevyšlo...
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Lekári v šoku: TAKÚTO
Lekári v šoku: TAKÚTO vrodenú anomáliu ešte nevideli! Muž mal TRI PRIRODZENIA, o ktorých 78 rokov netušil
Zaujímavosti
Odborníci radia: Týchto 8
Odborníci radia: Týchto 8 druhov ovocia zničí tuk na vašom bruchu
vysetrenie.sk
Zabudnite na lieky na
Zabudnite na lieky na spanie: TENTO večerný rituál vám zabezpečí NAJLEPŠIU noc vášho života! Chcete sa konečne vyspať?
Zaujímavosti
Chcete vlastný ostrov? Švédi
Chcete vlastný ostrov? Švédi ho dajú komukoľvek, kto splní TÚTO bizarnú podmienku!
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce

Ekonomika

Fico dal zastaviť elektrinu na Ukrajinu: Zabudnite na núdzové dodávky, kým neobnovíte Družbu, tvrdí!
Fico dal zastaviť elektrinu na Ukrajinu: Zabudnite na núdzové dodávky, kým neobnovíte Družbu, tvrdí!
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Číslo, ktoré vám vyrazí dych: Vypočítajte si, koľko vám z úspor
Číslo, ktoré vám vyrazí dych: Vypočítajte si, koľko vám z úspor "zožrala" inflácia! (kalkulačka)
Pripravte sa na drahšie tankovanie: Slovenskí vodiči doplatia na napätie medzi USA a Iránom!
Pripravte sa na drahšie tankovanie: Slovenskí vodiči doplatia na napätie medzi USA a Iránom!

Šport

Strešná organizácia prišla s ráznym rozhodnutím: Rusko a Bielorusko dostali zelenú
Strešná organizácia prišla s ráznym rozhodnutím: Rusko a Bielorusko dostali zelenú
Ostatné
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO Hrozil jej najhorší možný scenár: Lindsey Vonnová prišla so šokujúcim odhalením
VIDEO Hrozil jej najhorší možný scenár: Lindsey Vonnová prišla so šokujúcim odhalením
Lyžovanie
ZOH 2026 Dojímavý koniec, kráľ zatvára knihu: Reprezentačná legenda odchádza s hrdosťou a rodinou v srdci
ZOH 2026 Dojímavý koniec, kráľ zatvára knihu: Reprezentačná legenda odchádza s hrdosťou a rodinou v srdci
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Klasické testy
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky

Kariéra a motivácia

Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Mzda
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
CV a motivačný list
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Rady, tipy a triky
Potrebujeme flexibilitu pre skutočný výkon a kreativitu?
Potrebujeme flexibilitu pre skutočný výkon a kreativitu?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Rizoto z jedného hrnca: Krémová večera bez hory špinavého riadu
Rizoto z jedného hrnca: Krémová večera bez hory špinavého riadu
Rady a tipy
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Výber receptov

Technológie

Ukrajine sa podarilo po prvýkrát zostreliť pokročilý ruský dron Klin oveľa lacnejším strojom: Pozri sa na video zo zásahu
Ukrajine sa podarilo po prvýkrát zostreliť pokročilý ruský dron Klin oveľa lacnejším strojom: Pozri sa na video zo zásahu
Armádne technológie
Muž omylom získal kontrolu nad 7 000 robotickými vysávačmi. Svoj vysávač chcel len ovládať joystickom. Predávali sa aj u nás
Muž omylom získal kontrolu nad 7 000 robotickými vysávačmi. Svoj vysávač chcel len ovládať joystickom. Predávali sa aj u nás
Bezpečnosť
Spoločnosť OpenMind hovorí o „Android momente“ pre robotiku: Chce vytvoriť operačný systém, na ktorom by fungovali všetky roboty
Spoločnosť OpenMind hovorí o „Android momente“ pre robotiku: Chce vytvoriť operačný systém, na ktorom by fungovali všetky roboty
Technológie
Slovensko práve dostalo prvé bojové vozidlo pechoty CV9035 MkIV. Éra sovietskeho BVP-2 sa pomaly končí
Slovensko práve dostalo prvé bojové vozidlo pechoty CV9035 MkIV. Éra sovietskeho BVP-2 sa pomaly končí
Armádne technológie

Bývanie

Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy

Pre kutilov

Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Záhrada
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Údržba a opravy
Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Záhrada
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stabilita aj vášeň v jednom? Muž v tomto znamení je snom každej ženy
Partnerské vzťahy
Stabilita aj vášeň v jednom? Muž v tomto znamení je snom každej ženy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Škrt cez rozpočet pre
Domáce
Škrt cez rozpočet pre vodičov na Gemeri: Sľubovaný tunel nebude! Prioritou je rekonštrukcia starej cesty
Ilustračné foto
Domáce
Nástupný plat 6 700 eur a teplé miesto na dlhé roky! Brusel hľadá nových úradníkov: Nepotrebujete ani prax
Olympiáda 2026 Ponižujúci odkaz
Zahraničné
Olympiáda 2026 Ponižujúci odkaz z Bieleho domu: Američania si po zisku zlata poriadne kopli do Kanady!
PRÁVE TERAZ Premiér Fico
Domáce
PRÁVE TERAZ Premiér Fico definitívne rozhodol: KONIEC distribúcie elektriny na Ukrajinu!

Ďalšie zo Zoznamu