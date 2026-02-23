Lekári v šoku: TAKÚTO vrodenú anomáliu ešte nevideli! Muž mal TRI PRIRODZENIA, o ktorých 78 rokov netušil

BIRMINGHAM - Ojedinelý anatomický nález prekvapil britských vedcov. Počas pitvy 78-ročného darcu tela objavili skrytú vrodenú anomáliu – muž mal tri penisy. Ide len o druhý zdokumentovaný prípad takzvanej trifálie v modernej medicínskej literatúre.
Nezvyčajný prípad opísali odborníci z University of Birmingham vo vedeckom časopise Journal of Medical Case Reports. Anomália bola odhalená náhodne pri pitve 78-ročného muža, ktorý daroval svoje telo na vedecké účely. Počas života si pravdepodobne nebol vedomý toho, že sa narodil s mimoriadne vzácnou vrodenou vývojovou odchýlkou.
Skryté anomálie bez viditeľných príznakov
Na prvý pohľad pôsobili pohlavné orgány úplne normálne. Až podrobné posmrtné vyšetrenie odhalilo dva ďalšie penilné útvary ukryté v miešku, nad jeho previsnutou časťou a pri koreni hlavného penisu. Autori štúdie upozorňujú, že ak takáto vnútorná anomália nespôsobuje výrazné ťažkosti, môže zostať neodhalená po celý život. Práve preto nevylučujú, že výskyt takzvanej polyfálie (viacnásobného penisu) môže byť v skutočnosti vyšší, než naznačujú dostupné údaje.
Podľa prehľadu odbornej literatúry z rokov 1606 až 2023 bolo zaznamenaných iba 112 prípadov úplnej difálie (zdvojeného penisu). Trifália, teda prítomnosť troch penisov, bola doteraz zdokumentovaná len raz – v roku 2020 v Iraku, kde lekári opísali trojmesačné dieťa s dvoma ďalšími, externe viditeľnými útvarmi. Tie boli chirurgicky odstránené. Najnovší britský prípad je odlišný práve tým, že nadpočetné orgány boli ukryté vo vnútri tela.
Možné komplikácie
Výskumníci upozorňujú, že podobné anomálie môžu predstavovať riziko pri lekárskych zákrokoch, napríklad pri zavádzaní močového katétra, zobrazovacích vyšetreniach močovej trubice či operáciách v oblasti panvy. V tomto prípade mala sekundárna vnútorná štruktúra rozpoznateľné anatomické časti typické pre bežný penis – žaluď, močovú trubicu aj topořivé tkanivo. Zaujímavosťou je, že močová trubica z hlavného penisu najprv prechádzala sekundárnym útvarom a až následne pokračovala do primárneho orgánu. Takéto usporiadanie by mohlo v prípade potreby výrazne skomplikovať zavedenie katétra.
Ako môže anomália vzniknúť
Počas embryonálneho vývoja mužských pohlavných orgánov zohráva dôležitú úlohu testosterón, ktorý stimuluje rast z tzv. genitálneho hrbolčeka. Vedci predpokladajú, že v tomto prípade mohlo dôjsť k jeho násobnému vývoju, čo viedlo k vzniku troch štruktúr. Keďže identita darcu zostala anonymná, nie je známe, či muž počas života pociťoval ťažkosti, napríklad bolestivé erekcie alebo problémy s močením. Podľa autorov je však možné, že vnútorné topořivé tkanivo sa pri prekrvení zväčšovalo, čo mohlo spôsobovať diskomfort.
Potreba jednotnej klasifikácie
Autori štúdie zároveň vyzývajú na vytvorenie jednotného systému klasifikácie polyfálie, ktorý by lekárom pomohol presnejšie popisovať podobné prípady a zohľadniť ich pri plánovaní medicínskych zákrokov. V súčasnosti sa odhaduje, že polyfália sa vyskytuje približne u jedného z 5 až 6 miliónov novorodencov. Ako však ukazuje tento prípad, niektoré formy môžu zostať skryté celý život – a odhalené sú až náhodne, po smrti.